Najboljše gostilne v Ljubljani

Vse več je vinotek in lokalov, ki ne pretiravajo s ponudbo vsega na enem mestu, ampak se trudijo ponuditi tako ustvarjalno kot lokalno kuhinjo. Bomo videli, kako se bo razvijal Sveti Florijan, bomo videli, kam bodo šli ponudniki ekskluzivnih mesnin, ki so v zadnjem času malce zaspali. Mimogrede, tako v Ljubljani kot v preostalih delih dežele so šle cene za kak odstotek ali dva gor.

V oklepajih smo, tako kot vedno do zdaj, zapisali lanske uvrstitve.

1. (1.) Restavracija Maxim

Restavracija nasproti državnega zbora gre v nove sezone opremljena z bogato vinsko karto in s serijo jedi mladega avtorja, ki mu do velikih pravzaprav manjka le še številčno občinstvo. Šampanjec je (tudi) na kozarec, vinska karta je bogata in poceni. Meniji so sestavljeni iz jedi z najboljšimi sestavinami. Minimalizma ali revne kuhinje ne boste našli, prej veliko francoskih vplivov. Za hrano pripravite 50 evrov na osebo.

2. (3.) Restavracija Cubo

Cubo je že nekaj let najbolj zanesljiva ljubljanska lokacija za prestižna kosila in večerje, o čemer se lahko brez težav prepričate ob pogledu na njihovo parkirišče. Imajo več kot korektno vinsko karto naših in tujih vin in, jasno, šampanjec je na voljo na kozarec. Hrana niti ni ustvarjalna, bolj mediteransko-slovenska, a vedno izvrstno pripravljena. Najedli se boste za 40 evrov na osebo.

3. (2.) Restavracija JB

Janez Bratovž s svojo restavracijo na Miklošičevi ostaja ljubljanska tradicija, njegove jedi pa ustvarjalne in prepoznavne. Plečnikova jedilnica je ena najlepših v mestu, Bratovž pa v različnih menijih (najdražji je 85, najkrajši pa 45 evrov) dokazuje, da je pri njem na prvem mestu izvrstna hrana, pa naj gre za mesne, ribje ali vegetarijanske scenoslede.

4. (4.) Sushimama

Tudi pri Sushimami se zavedajo, da je dobra vinska ponudba pol restavracije in na tem mestu je treba ugotoviti, da so med tistimi v mestu, ki imajo šampanjec tudi na kozarec. Jasno, v ponudbi vin in sakeja je mogoče dobiti marsikaj. Pri hrani se držijo tradicije evro-japonskih prestižnih restavracij, od zvitkov do tempur, juh, rib in govedine wagyu. Cene so okoli 25 evrov na osebo, če pa se lotite mesa, je vse skupaj lahko dvakrat dražje.

5. (5.) Gostilna As

Ugotovili smo že, da As postaja restavracija za izbirčne turiste, je pa treba dodati, da veteran Pope še vedno poskuša z novimi prijemi, idejami in recepti. Burgerje je preselil k Ljubljanici, zdaj v Asu ponuja celo pice, a poskusno, seli jih k Ljubljanici. Osnova je še vedno prestižna mediteranska kuhinja, ki jo, odvisno od obdobja, spremlja dobra ali boljša vinska ponudba. Okoli 50 evrov na osebo.

6. (6.) Okrepčevalnica Čompa

Poceni, a izvrstno izbrana vina s Krasa in iz Vipavske doline, včasih pa tudi iz Goriških brd, so podlaga za pretežno mesno ponudbo z žara šefa Kraševca, ki v svojem slogu vodi gostilno na Trubarjevi. Sijajna vina torej, še boljše mesnine, v zadnjem času pa v skladu z naravo posla tudi vse več zelenjavne spremljave. Okoli 25 do 30 evrov po glavi bi moralo napolniti želodce.

7. (7.) Atelje

V hotelu Union se je dokončno osamosvojil Atelje, delavnica kuharja, ki poskuša z najbolj pravoverno ustvarjalno kuhinjo ob pomoči vse bolj zanimive vinske ponudbe. Kot prave restavracije v tujini imajo na voljo tudi polovične steklenice šampanjca. Kosila, ena od redkih ustvarjalnih v mestu, so po 22 evrov, daljši meniji z devetimi jedmi po 85 evrov, krajši za 50 evrov.

8. (8.) Bistro Monstera

V zadnjem času gre glas, da je čudežni deček slovenskega kuhanja spet vse bolj vpet v televizijsko kuhinjo. Po eni strani je to dobro, po drugi pa ga je v bistroju še težje srečati kot v začetku delovanja. Kakorkoli, ob solidni vinski karti lahko dobite kosila za 23 evrov in daljši meni sedmih jedi za 55 evrov, vse v obliki zanimivih ustvarjalnih krožnikov.

9. (9.) Restavracija Strelec

Na gradu, pri Strelcu, je ena najlepših teras v Sloveniji in daljši meni z devetimi jedmi za 80 evrov. Igor Jagodic, tehnično eden od najbolj izurjenih slovenskih kuharjev, vodi eno od mnogih Kavalovih restavracij, kjer ponuja avtorsko prenovljene jedi iz ljubljanske preteklosti, ima solidno vinsko karto, na njej pa vina najboljših naših in nekaterih tujih vinarjev.

10. (-) Gostilna Jakob Franc

V zadnjem času se je gostilnam, ki se bolj kot avtorski priklanjajo klasični kuhinji, pridružil lokal v Trnovem, ki ima solidno vinsko karto naših vin, za vsak slučaj pa tudi nekaj tujih imen in polovične steklenice šampanjca. Kuhinja je, kot rečeno, tradicionalna, in temelji na krškopoljskem prašiču: tega si lahko privoščite na praktično vse načine, ob tem se kuhajo jota, žganci, polnjene paprike, golaži ... Za 20 evrov na osebo se boste dobro najedli.