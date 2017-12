Tem sreča letos res ni bila naklonjena

Največji osmoljenci leta 2017

Poleg pripravljenosti in talenta je v športu za najboljše rezultate pogosto pomemben tudi kanček sreče. Brez nje se tudi še tako velikim favoritom lahko zalomi. Zbrali smo nekaj takšnih, ki v letu 2017 sreče resnično niso imeli na svoji strani. To so največji osmoljenci #2017.

Ilka Štuhec

Foto: Sportida Naša trenutno najboljša alpska smučarka Ilka Štuhec ne bo videla olimpijskih iger, ki jih bo februarja prihodnje leto gostil južnokorejski Pjongčang.

Lanska dobitnica malega kristalnega globusa v smukaškem seštevku svetovnega pokala in svetovna smukaška prvakinja si je namreč na treningu pred sezono strgala kolenske križne vezi in zdaj okreva po operaciji.

Olimpijska sezona, v kateri bi bila eno glavnih slovenskih orožij, se je zanjo tako končala, še preden se je začela. Zima brez velike osmoljenke Ilke Štuhec pa ima za slovenske ljubitelje športa veliko manjši čar.

Felix Neureuther in drugi

Foto: Reuters Sanje o olimpijskem nastopu so se sfižile tudi nemškemu adutu za kolajno Felixu Neureutherju. Podobno kot Ilka Štuhec je tudi 33-letni Bavarec poškodbo kolena staknil na treningu in hitro končal sezono. Na olimpijske igre sicer še upa.

Nemško olimpijsko ekipo sta ob tem zredčili še poškodbi alpskega smučarja Stefana Luitza (padel je na veleslalomu svetovnega pokala v Alti Badii in si strgal vezi levega kolena) ter smučarske skakalke Svenje Würth (padla je na tekmi svetovnega pokala v Hinterzartnu in si, ne boste verjeli, poškodovala križne vezi in meniskus v kolenu). Aja, pa še to, poškodoval se je tudi prekaljeni smučarski skakalec Severin Freund! Osmoljencev imajo Nemci to zimo resnično na pretek.

Gianluigi Buffon

Foto: Getty Images Leto 2017 bi moralo biti leto italijanske nogometne legende. Slavni vratar Gianluigi Buffon, eden najboljših čuvajev mreže vseh časov, počasi zaključuje veličastno kariero, in to bi lahko ovekovečil z osvojitvijo lige prvakov in uvrstitvijo na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Rusija.

Oboje mu je spodletelo, končalo se je s solzami. Z Juventusom je maja v Cardiffu priznal premoč madridskemu Realu in še četrtič izgubil v finalu lige prvakov, z reprezentanco Italije pa je v dodatnih kvalifikacijah za Rusijo 2018 klonil proti Švedski.

Odbojkarska reprezentanca

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenska moška odbojkarska reprezentanca si je letos podredila konkurenco v drugem kakovostnem razredu svetovne lige in si s tem zaslužila članstvo med svetovno odbojkarsko elito.

A Svetovna odbojkarska zveza (FIVB) je elitni razred privatizirala, ustanovila novo, komercialno tekmovanje, ki temelji predvsem na komercialnih komponentah, določila 16 reprezentanc, ki bodo v njem nastopale, in povsem ignorirala Slovenijo. To je škandal, ki še nima epiloga. Slovenska odbojkarska zveza (OZS) še išče pravico.

Jan Muršak

Foto: Vid Ponikvar Slovenski hokejski as Jan Muršak ima zadnja leta številne težave s poškodbami, kar mu onemogoča normalno igranje v klubskih tekmovanjih, posledično pa ogroža tudi njegovo članstvo v reprezentanci, ki bo februarja v Pjongčangu nastopala na olimpijskem turnirju.

Sredi marca 2016 si je ob blokiranju strela na tekmi končnice kontinentalne hokejske lige zlomil mečnico desne noge in predčasno končal sezono, novembra lani si je na reprezentančnem turnirju poškodoval še ramo in se brez operacije vrnil šele po dobrih dveh mesecih. Pri moskovskem CSKA ni več dobival toliko minutaže in takšne vloge, kot si je želel, prestopil je v Torpedo iz Nižnega Novgoroda in tudi tega že zapustil. Trenutno je brez kluba.

Tim Gajser

Foto: Grega Valančič/Sportida Najboljšega slovenskega motokrosista je po letu 2016, v katerem je postal svetovni prvak razreda MXGP, leto 2017 teplo. Po padcu v Latviji in tekmi v Nemčiji, ko si je po novem padcu zlomil lopatico, je moral po nekajtedenski rehabilitaciji izpustiti dve tekmi v Franciji in Rusiji in se je tako izločil iz boja za naslov prvaka. Če se ne bi poškodoval, bi bil zagotovo kandidat za skupno zmago, kar je ne nazadnje dokazal s tem, da je bil kljub vsem težavam še vedno peti v svetovni konkurenci.

Usain Bolt

Foto: Getty Images Tako kot Buffon si je veličastno slovo od športne kariere obetal tudi legendarni jamajški šprinter Usain Bolt. Na svetovnem prvenstvu v Londonu je hotel res imenitno kariero, v kateri je osem zlatih olimpijskih odličij in 11 naslovov svetovnega prvaka, skleniti še z dvema odličjema najsijajnejšega leska, a je v finalu teka na 100 metrov osvojil bron, v finalu štafet pa se je poškodoval. Slovo legende je bilo tako malce sfiženo.

Ivana Španović

Foto: Reuters Na letošnjem svetovnem atletskem prvenstvu v Londonu je obilica smole doletela srbsko skakalko v daljino Ivano Španović. Ta je zaradi nerodnosti ostala brez zlatega odličja, potem ko se ji je v zadnji seriji finala skoka v daljino pri doskoku odtrgal del štartne številke na hrbtu in je z njim podrsala po pesku ter pustila sled prej, kot so vsi sicer pričakovali.

Čeprav je skočila več kot sedem metrov in bi verjetno imela najdaljšo daljavo tekmovanja ter s tem zlato medaljo, so ji uradno namerili le 6,91 metra, kar je bilo dovolj le za četrto mesto.

Beatrice Chepkoech

Foto: Getty Images Zlato v Londonu je zaradi nepazljivosti izgubila tudi ena glavnih favoritinj za zmago v ženskem teku na tri tisoč metrov z zaprekami, Kenijka Beatrice Chepkoech.

V finalu je bila po prvem krogu na čelu tekmovalk, ko je preprosto pozabila zaviti proti prvi vodni zapreki. To so naredile vse njene tekmice, ona pa je tekla naprej po prvi stezi in svojo neumnost opazila šele, ko je bila že mimo zapreke. Ker ni imela druge izbire, se je morala vrniti in s polovičnim zaletom skočiti čez zapreko, ob tem pa je izgubila dragocenih sedem sekund. Možnosti za zmago je izgubila, zadovoljiti se je morala s četrtim mestom.

Mark Cavendish in Peter Sagan

Foto: Reuters Na letošnji dirki po Franciji se je četrta etapa končala z incidentom. V ciljnem šprintu sta se dotaknila Anglež Mark Cavendish in Slovak Peter Sagan.

Cavendish je treščil v zaščitno ogrado, padel in zaradi zloma rame dirko končal, Sagana pa so komisarji iz dirke izločili. Osmoljenca sta oba. Cavendish zaradi padca in odstopa, Sagan pa zato, ker se je pozneje izkazalo, da za trčenje ni bil kriv in je bil zato izključen neupravičeno. To je konec leta po opravljeni preiskavi dogodka potrdila tudi Mednarodna kolesarska zveza (Uci).

Primož Roglič

Foto: Reuters Primož Roglič je bil slovenski junak letošnje francoske pentlje. Kot prvi Slovenec v zgodovini je dobil etapo na najslavnejši kolesarski preizkušnji na svetu, a ga zaradi dveh kronometrov lahko štejemo tudi med osmoljence leta.

Zakaj? V njegovi paradni disciplini, uri resnice, je imel na touru dve priložnosti, da se vpiše med nesmrtne. Na prvem, uvodnem kronometru je padel na mokri in spolzki stezi, na drugem pa mu jo je zagodla okvara menjalnika. Zaradi zgodovinske etapne zmage zamujenih priložnosti ne objokuje, mi pa se vseeno sprašujemo, kaj bi bilo, če bi bilo. Kako izvrsten kronometrist je, je dokazal na svetovnem prvenstvu na Norveškem.

