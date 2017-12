Ne, pri nas ni čudežni deček samo Luka Dončić

Mladi slovenski športniki v letu 2017

V zadnjem letu so slovenski športniki dosegli nekaj izjemnih rezultatov, a ne smemo pozabiti na mlade, ki so prihodnost slovenskega športa. Nekateri izmed njih dosegajo vrhunske rezultate že v članski konkurenci.

Danes lahko mirno rečemo, da se nam za prihodnost slovenskega športa ni bati. Prihaja namreč veliko mladih vrhunskih športnikov, ki bi lahko krojili sam svetovni vrh. Slovenija vsakič znova dokazuje, da je v svetovnem merilu pravi športni fenomen. Čeprav ima le dva milijona prebivalcev, lahko rečemo, da je po športni plati veliko večja. Pred koncem letošnjega leta smo izbrali nekatere mlade slovenske športnike, ki že krojijo ali pa bodo v prihodnje krojili sam svetovni vrh in nas tako razveseljevali s svojimi uspehi.

Luka Dončić, košarkar

Luke Dončića ni treba natančno predstavljati. Ne gre samo za vrhunskega košarkarja, mnogi menijo,da gre za čudežnega dečka, kar na košarkarskem igrišču tudi dokazuje. Luka je letos s slovensko košarkarsko reprezentanco osvojil naslov evropskega prvaka, ob tem pa je bil zbran v prvo peterko prvenstva. Osemnajstletni Ljubljančan navdušuje tudi v dresu Reala iz Madrida, prav tako pa mu napovedujejo blestečo kariero v ameriški košarkarski ligi NBA.

Kaja Juvan, teniška igralka

Mlada slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je že v prejšnjih letih dokazala kot izjemno talentirana športnica. Prav nič drugače ni bilo letos, ko je postala evropska prvakinja v kategoriji do 18 let, v mladinski konkurenci v dvojicah je zmagala na prestižnem Wimbledonu, med drugim je zmagala tudi na domačem turnirju v Mariboru. Kaja je dijakinja Gimnazije Bežigrad in še vedno ji uspeva usklajevati učenje in naporne treninge.

Janja Garnbret, športna plezalka

Janja Garnbret, slovenska športna plezalka, že dve leti zapored prevladuje in dosega vrhunske rezultate med članicami. Osemnajstletna Janja je letos zmagala v skupnem seštevku v težavnostnem plezanju in kombinaciji.

Jan Drozg, hokejist

Osemnajstletni Jan Drozg je mladi hokejski up. Jan bi se lahko v prihodnosti v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu pridružil trenutno najboljšemu slovenskemu hokejistu Anžetu Kopitarju, ki že več kot desetletje blesti v najmočnejši hokejski ligi NHL. Mladega slovenskega upa so spomladi na naboru izbrali prvaki Pittsburgh Penguins. Trenutno nabira izkušnje v mladinski ligi QMJHL in kaj kmalu se lahko zgodi, da bomo imeli v ligi NHL še enega slovenskega hokejista.

Laura Unuk, šahistka

Mlada šahistka Laura Unuk je letos še drugič osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje. Sedemnajstletna slovenska šahistka ima pred seboj svetlo športno kariero. Laura je pred časom povedala, da se spogleduje s študijem v tujini, kjer imajo šahovske štipendije. Ljubljančanka bi namreč igrala v članski konkurenci in tudi tam dosegala vrhunske rezultate.

Timi Zajc, smučarski skakalec

Timi Zajc je smučarski skakalec, ki bi lahko v prihodnosti krojil svetovni vrh smučarskih skokov. Po besedah njegovega trenerja ima Timi izjemen talent, kar je že pokazal na nekaterih tekmah svetovnega pokala. Sedemnajstletni skakalni up ima visoke cilje, saj si želi postati svetovni in olimpijski prvak v smučarskih skokih.

Meta Hrovat, alpska smučarka

Meta Hrovat je mlada slovenska smučarka, ki je že v mladinski selekciji kazala dobre rezultate. Na mladinskem svetovnem prvenstvu je bila v kombinaciji druga, na olimpijskih igrah mladih pa tretja v slalomu. Pri devetnajstih letih Kranjskogorčanka velja za najobetavnejšo mlado slovensko smučarko. Hrovatova je lani osvojila prve točke svetovnega pokala. Njen najboljši rezultat je 15. mesto z veleslaloma v Kronplatzu, letos pa je njen najboljši rezultat 17. mesto na veleslalomu v Courchevelu.

Jan Repas, nogometaš

Domen Makuc, rokometaš

Med mladimi rokometaši lahko izpostavimo Domna Makuca, ki je redni član rokometnega kluba Celje in igra na položaju srednjega zunanjega napadalca. Domen, ki se je rodil leta 2000, velja za hitrega, spretnega, ustvarjalnega in mirnega igralca. Trenerji pravijo, da znanje vpija kot goba. Mladi rokometaš je pred kratkim s Celjem podaljšal pogodbo do leta 2020.

Ema Kozin, boksarka

Ema Kozin je komaj 19-letna slovenska boksarka, ki je sredi decembra dobila svoj dvanajsti poklicni dvoboj in tako postala svetovna prvakinja po ameriški verziji Wiba. Kozinova ima po teh dvanajstih dvobojih že štiri šampionske naslove srednje kategorije. Ljubljančanka je trenutno najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini proboksa na svetu. S to zmago so se ji na široko odprla vrata v ZDA, od koder že prihajajo prve ponudbe za dvoboje.

Katja Fain in Tjaša Pintar, plavalki

Na zadnjem plavalnem evropskem prvenstvu je 16-letna Katja Fain zasedla 8. mesto. Na 800 metrov prosto je mladinka mariborskega Branika s časom 8:27,39 za štiri sekunde izboljšala osebni rekord. Na koncu je na tej razdalji zasedla 8. mesto. Prav tako se je izkazala 20-letna Tjaša Pintar, ki je na 100 metrov mešano odvzela najstarejši slovenski absolutni rekord Alenki Kejžar.