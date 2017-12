Saj ne more biti res. A je.

Športna presenečenja v letu 2017

Pregled leta 2017:

Ko se je 17. septembra 2017 v Istanbulu oglasila sirena in označila konec finala košarkarskega evropskega prvenstva, je bila Slovenija na nogah. Zlati junaki so na EuroBasketu v režiji Gorana Dragića, Luke Dončića in selektorja Igorja Kokoškova nanizali devet čarobnih zmag.

Kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je v Istanbulu uresničil dolgoletne športne sanje. Foto: Vid Ponikvar V finalu so prekrižali načrte še favorizirani Srbiji in poskrbeli za prvo zlato slovensko medaljo na velikih tekmovanjih v članski konkurenci v moštvenih športih. Sledila je zabava, ki se, sodeč po odličnih predstavah slovenskih junakov v klubski sezoni, kar noče končati …

Znameniti Super Bowl, največji športni praznik, kar ga pozna Severna Amerika, je letos ponudil veliko vrnitev. New England Patriots so proti Atlanti Falcons zaostajali že s 3:28, nato pa šokirali tekmeca.

Tom Brady je po čudežnem preobratu in zmagi prejel poljub brazilske srčne izbranke Gisele Bündhen. Foto: Getty Images

Do konca rednega dela so izenačili. Prvič, odkar se igra vrhunec sezone v ameriškem nogometu, je o zmagovalcu odločal podaljšek. New England je na krilih legendarnega Toma Bradyja, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca finala, zmagal s 34:28.

V nogometni ligi prvakov ga še ni bilo junaka, ki bi na povratni tekmi v izločilnem delu nadoknadil štiri zadetke zaostanka. Vse do dvoboja osmine finala v Barceloni, kjer so Katalonci napovedali čudež. Čeprav so na prvi tekmi v Parizu doživeli polom (0:4), so verjeli v napredovanje.

Zadetek za 6:1 je v zadnjih sekundah nevsakdanjega srečanja v Barceloni dosegel presrečni Sergi Roberto. Foto: Guliver/Getty Images

Sledila je nora tekma, v kateri si je Barcelona praktično v zadnjih sekundah odprla pot do veličastne zmage (6:1). Osramočeni PSG, ki je bil jezen na sodnike, je popadal na tla, kultni Camp Nou pa se je evforično priklanjal zvezdnikom. Zanimivo je, da sta le nekaj mesecev pozneje omenjena kluba poskrbela za novo zgodbo leta. Francozi so Neymarja za rekordnih 222 milijonov evrov pripeljali na Park princev.

Slovenija je v leto 2017 vstopila z izjemnim rokometnim čudežem. Slovenski reprezentanci je šlo pod taktirko Veselina Vujovića na svetovnem prvenstvu tako dobro, da se je uvrstila v polfinale. Tam je priznala premoč gostiteljem in se v boju za tretje mesto pomerila s sosedi Hrvati.

Slovenija se je po EP (2004) prvič povzpela na stopničke še na svetovnem prvenstvu. Foto: Sportida

Zgodovinsko neugodni tekmeci so bili dolgo časa pretrd oreh. Še deset minut pred koncem so imeli v žepu ogromno prednost. Vodili so za osem golov, a nato izkusili eno od najbolj grenkih razočaranj. Slovenski junaki so v nezadržnem ritmu lovili sosede in z nečloveškim naporom na koncu poskrbeli za preobrat, ki bi si v Hollywoodu zaslužil svoj film. V domovini so doživeli sprejem, o katerem se je govorilo še dolgo časa. Zlasti o tistem na slovensko-hrvaški meji v Podbrežju. Pred tem je za največje presenečenje na SP poskrbel Katar, ki je v osmini finala razžalostil Nemčijo.

Zadnji teniški vrhunec na ameriških tleh, grand slam v New Yorku, je minil v znamenju domačih predstavnic. V polfinalu so zaigrale štiri Američanke, kar se je zgodilo prvič po letu 1981. Smetano na torti je polizala 24-letna Sloane Stephens.

Sloane Stephens je rojakinji Madison Keys v finalu US Opna prepustila le tri igre. Foto: Guliver/Getty Images

V finalu je odpihnila rojakinjo Madison Keys in se razveselila prve velike lovorike. Takrat je bila šele 83. igralka sveta, tri mesece pred tem pa je na svetovni jakostni lestvici zasedala komaj 957. mesto …

Latvijka Jelena Ostapenko je v Parizu spisala teniško zgodbo kariere. V finale se je uvrstila kot nepostavljena igralka. Zadnji, ki je to uspelo, je bila Slovenka Mima Jaušovec (1983). Komaj 20-letna Ostapenkova se v finalu ni ustrašila tekmice.

Jelena Ostapenko je dosegla največji uspeh v zgodovini latvijskega tenisa. Foto: Reuters

Proti veliki favoritinji Romunki Simone Halep je izgubil prvi niz, zaostajala v drugem že z 0:3, nato pa se vrnila iz izgubljenega položaja. Da bo razplet na letošnjem Roland Garrosu v ženski konkurenci presenetljiv, je namignil še ekspresen izpad prve nosilke Angelique Kerber. Izgubila je v prvem krogu, kar se pred tem v zgodovini OP Francije sploh še ni zgodilo.

Jamajčan Usain Bolt, ki si je vrsto let lastil naziv najhitrejšega Zemljana, je na svetovnem prvenstvu v Londonu nepričakovano ostal brez želenega zlata.

Trenutek, ko je ljubiteljem atletike zastal dih. Foto: Reuters

V šprintu na 100 metrov je osvojil tretje mesto, naslov svetovnega prvaka pa je osvojil Američan Justin Gatlin. V zadnjem nastopu pred atletsko upokojitvijo je doživel ogromen udarec. V štafeti si je poškodoval stegensko mišico in obležal na stezi. Olimpijski štadion je obnemel, veliki Bolt je odkorakal med atletske legende brez načrtovanega odličja.

Na svetovnem prvenstvu v Rusiji prihodnje leto ne bo Italije. Izpad štirikratnih svetovnih prvakov v kvalifikacijah je pretresel svetovno javnost. Azzurri, ki bodo preskočili prvi mundial po šestih desetletjih, so bili v dodatnih evropskih kvalifikacijah neuspešni proti Švedski.

Legendarni kapetan Gianluigi Buffon je ostal brez načrtovanega nastopa na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Foto: Getty Images

Najprej so v Stockholmu izgubili z 0:1, nato pa na povratni tekmi v Milanu zaman čakali zadetek. Ostalo je pri 0:0, kapetan Gianluigi Buffon, zanj je bila to zadnja reprezentančna tekma, pa ni skrival solza.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svetovno prvenstvo v Nemčijo odpotovala z mešanimi občutki. Selektor Uroš Bregar je povedel pomlajeno zasedbo, v kateri so prevladovale igralke, za katere so bile to prve izkušnje z velikim tekmovanjem.

Selektor Uroš Bregar je s Slovenkami opozoril nase na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Začetek ne bi mogel biti boljši. Razigrane Slovenke se niso ustrašile favoritinj iz Francije in jih premagale. To ni bila edina zmaga. Vknjižile so jih še nekaj, poskrbele za manjšo rokometno evforijo na sončni strani Alp, nato pa v osmini finala niso našle protiorožja za vroče Švedinje. Na koncu se je na svetovni prestol povzpela Francija. Grenkobo poraza je občutila le proti Slovenkam!

Izbranci Simona Rožmana so v kvalifikacijah za evropsko ligo najprej izločili tekmeca iz Estonije in Islandije, nato pa jim je žreb namenil Freiburg. Sedmouvrščeno ekipo nemške bundeslige, ki je na prvi tekmi izkoristila prednost domačega igrišča in zmagala z 1:0. Domžal to ni zmedlo.

Domžale so v kvalifikacijah za ligo Europa izločile bogatega tekmeca iz Nemčije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Stožicah so po navdihnjeni predstavi spravili dve žogi izza hrbta vratarja Freiburga in priredili prvovrstno senzacijo. Slovenski klub je prvič v izločilnem delu tekmovanj izločil nemškega predstavnika! Nato je slovensko pravljico v Evropi nadaljeval tudi prvak Maribor in si priigral že tretji nastop v skupinskem delu lige prvakov! Slovenska nogometna klubska zabava se je lahko nadaljevala v veličastnem ritmu.

Na Hrvaškem so ljubitelji nogometa že skoraj pozabili, kako se proslavlja naslov zunaj Zagreba. Dinamo je bil prvak kar 11 sezon zapored. Bil je absolutni vladar hrvaškega prvenstva, imel najboljše igralce in se iz sezone v sezono norčeval iz tekmecev. Nato pa se je Rijeka odločila, da ima tega dovolj.

Matjaž Kek je kot prvi strateg popeljal Rijeko do naslova državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pod vodstvom Matjaža Keka je zaigrala prepričljivo od začetka do konca sezone, v kateri je izgubila le dvakrat. Na Reki so ljubitelji nogometa proslavljali zgodovinski uspeh, saj je Kekova četa po naslovu prvaka osvojila še pokal. Njena je postala dvojna hrvaška krona!

Čeprav so naslov najboljšega v najmočnejšem hokejskem prvenstvu, ligi NHL, osvojili igralci Pittsburgha, so sezono 2017/18 v mnogočem zaznamovali tudi hokejisti Nashvilla. Poskrbeli so za največjo hokejsko vročico v mestu glasbe, povezanem z Elvisom Presleyjem. Med Predatorji je imel pred tem izkušnje s finalom le kapetan Mike Fisher.

Hokejska evforija v Nashvillu je letos doživela vrhunec z nastopom v velikem finalu lige NHL. Foto: Reuters

Pripetilo se je ogromno presenečenje, da so se znašli tako daleč. Še aprila so bili na trnih, saj niso vedeli, ali se bodo uvrstili v končnico, nato pa se jim je posrečilo s posebnim povabilom. Nato so presenetljivo pometli s Chicagom, dobili zalet in v nadaljevanju končnice izločili St. Louis in Anaheim (obakrat s 4:2). Spisali so zgodovino, v finalu pa vendarle priznali premoč samozavestnim Pingvinom.

Še pred petimi leti je bil Primož Roglič obetaven smučarski skakalec, nato pa je čez noč zamenjal šport, se preizkusil na kolesu in zadel v polno. Postavljal si je vedno višje cilje, dosegal vedno boljše rezultate, na 17. dirki francoske pentlje, najbolj spoštovane kolesarske dirke, pa je dosegel uspeh kariere.

Slovenski kolesar Primož Roglič je osvojil eno izmed najtežjih etap francoske pentlje. Foto: Reuters

Postal je lastnik najboljše slovenske uvrstitve na Touru. Dobil je etapo, prehitel vse največje zvezdnike, med njimi tudi Britanca Christopherja Frooma, in se veselil zgodovinskega uspeha. Večino etape je bil v begu, prednost večal iz minute v minuto in najvišjo točko letošnjega Toura, 2.642 metrov visoki Galibier, prečkal s prednostjo dobre minute. Na koncu je najbližje zasledovalce prehitel za več kot minuto, svetovni športni fenomen je bil rojen! V istem letu je zablestel še na svetovnem prvenstvu in osvojil srebrno medaljo v kronometru.

Slovenski namizni tenis je dolgo čakal na takšen uspeh. Letos je v Luksemburgu presenetil vse in se v močni moški konkurenci polastil bronastega odličja. Osvojili so ga mladostni veteran Bojan Tokić in občutno mlajši Darko Jorgić, Deni Kožul in Jan Žibrat. Ubrali so najtežjo pot.

Bojan Tokić se je pri 36 letih razveselil ogromnega uspeha, ekipne bronaste medalje na evropskem prvenstvu. Foto: STA

V kvalifikacijah so premagali močno Poljsko, ki spada med šest najboljših v Evropi, nato na prvenstvu evropske prvake Avstrijce, Slovake z dvema Kitajcema, v četrtfinalu pa presenetljivo še Švede. Slovenski nori namiznoteniški vlak je v polfinalu umirila še Nemčija, poznejša prvakinja. Pa še to po silovitih težav in težko prigarani zmagi s 3:2.

Čeprav je bil samozavestni Štajerec na treningu zelo skromen in je pred tekmo za svetovni pokal v smuku v norveškem Kvitfjellu postavil le 39. najboljši čas, je bil nato na tekmi najboljši! Boštjan Kline je dokazal, zakaj spada med najboljše smukače na svetu.

Boštjan Kline je največji uspeh v karieri dosegel s štartno številko 4. Foto: Reuters

Začinil je slovensko zbirko zmagovalcev tekem za svetovni pokal. Dva tedna pred 26. rojstnim dnevom se je specialist za hitri disciplini veselil krstne zmage in osrečil Slovenijo. S številko štiri je prehitel prav vse.

Odprto prvenstvo v Melbournu je poskrbelo za nenavaden uvod v teniško sezono. V finalu sta zaigrali sestri Williams, ki sta že globoko zajadrali v četrto desetletje, uspeh veterank pa je s prebojem v polfinale, prvim po 18 letih, dopolnila Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni.

Serena Williams je v finalu OP Avstralije z dvakrat po 6:4 premagala starejšo sestro Venus. Foto: Reuters

Serena Williams, ki je nato poleti postala prvič mamica, je s 35 leti postala zmagovalka OP Avstralije, na večni lestvici zmagovalk grand slam turnirjev pa je prehitela legendarno Nemko Steffi Graf. Da je bilo zadovoljstvo teniških nostalgikov popolno, sta s finalom poskrbela izkušena teniška matadorja Roger Federer in Rafael Nadal. Vsi omenjeni so starejši od 30 let …

Kvalifikacije za SP 2018 so poskrbele z nenavadnim razpletom dogajanj v Severni, Srednji Ameriki in na Karibskih otokih. Reprezentanca ZDA, v zadnjih desetletjih redna udeleženka največjih tekmovanj, je presenetljivo potegnila krajšo. Prehiteli so jo Mehika, Kostarika, Panama in Honduras!

Odločilni zadetek za odhod Paname na SP 2018 je prispeval Roman Torres. Foto: Reuters

Največje presenečenje je bilo tretje mesto Paname, ki bo prihodnje leto v družbi Islandije vpisala zgodovinski prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Bilo je tesno in napeto, junak Paname je postal Roman Torres, ki je v 88. minuti dosegel zadetek za zmago nad Kostariko (2:1) in posredno zaprl vrata na mundial ZDA. Predsednik Paname Juan Carlos Varela se je odločil, da bo to državni praznik.