Če ste občutljivi, poglejte stran: trenutek nepazljivosti in zaspiš #video

Najboljši nokavti leta 2017 v MMA

Pregled leta 2017:

Ovince Saint Preux vs. Corey Anderson (KO – udarec z nogo)

Pred slabima dvema mesecema na dogodku UFC 217 v New Yorku smo videli izjemno zmago Američana Ovinca St. Preuxa nad rojakom Coreyjem Andersonom. Ključna poteza St. Preuxa je prišla v tretji rundi, ko je z izjemnim udarcem z nogo tekmeca za nekaj sekund tudi uspaval. Ta poteza je bila na koncu izbrana tudi za najlepšo v večeru.

Samuel Ilnicki vs. Solomon Rogers (KO – udarec z nogo)

Ta neverjetno hiter in brutalen nokavt se je zgodil na dogodku Golden Ticket FP, ko je v dvoboju dveh amaterskih MMA-borcev Poljak Samuel Ilnicki tako silovito zadel Rogersovo glavo, da je ta nepremično obležal.

V počasnem posnetku se tudi vidi, da je nesrečni Anglež pri tem udarcu ne samo izgubil zavest, pač pa mu je iz ust odletel tudi zob. Neverjetno. Z Rogersom je bilo na koncu vse v redu, vprašanje pa je, ali bo še kdaj stopil v kletko, kjer se takih napak pri postavljanju obrambe ne odpušča.

Kelvin Gestelum vs. Michael Bisping (KO – levi kroše)

Leto 2017 ne bo v najlepšem spominu ostalo angleškemu borcu Michaelu Bispingu. Eden najbolj priljubljenih UFC-borcev je v začetku novembra izgubil pas svetovnega prvaka v srednji kategoriji proti legendi UFC Georgesu St-Pierru, čez 20 dni pa ga je na dogodku v Šanghaju že v prvi rundi z levim krošejem grdo nokavtiral Američan Kelvin Gestelum in angleškemu zvezdniku prisolil še eno klofuto.

Najverjetneje so kitajski organizatorji Bispingu ponudili lepo vsoto denarja – druge razlage, da se v tako kratkem času spustiš v boj z dvema tako dobrima borcema, ni. Bisping jo je dobro skupil, zdaj pa ni jasno, ali bo 38-letni borec še kdaj stopil v oktagon.

Angleške televizije so ga že uporabile kot strokovnega komentatorja in v tej vlogi se je zelo izkazal. Za njegovo prihodnost se torej ni bati, vseeno pa bi bila škoda, če tako srčnega borca ne bi več videli v pravi akciji.

Holly Holm vs. Bethe Correia (KO – udarec z nogo in udarci)

Da, ne motite se. Holly Holm je tisto dekle, ki je pred dvema letoma z neverjetnim udarcem z nogo v glavo končalo kariero serijske zmagovalke Ronde Rousey, junija pa je vajo ponovilo proti Brazilki Bethe Correia. Američanka, ki je po zmagi nad Rouseyjevo zabeležila tri zaporedne poraze, je na UFC-dogodku v Singapurju spet pokazala, kako izjemna je.

Brazilka jo je dolgo izzivala in prosila, naj se ji vendarle približa, ko je sledila kazen in dvoboja je bilo po nožnem udarcu v glavo konec. Holmova je posel dokončala še z nekaj udarci.

Alexander Gustafsson vs. Glover Teixeira (KO – serija udarcev)

Smo že pri borilnem spektaklu v Stockholmu, ko je domači junak v glavni borbi večera deklasiral brazilskega borca Gloverja Teixeiro. Viking je Brazilca trikrat zadel z desnim aperkatom, nato pa posel dokončal še desnim krošejem. Brazilec je padel kot pokošen in slavje v areni Ericsson Globe se je lahko začelo.

Bojan Veličković vs. Nico Musoke (KO – udarci)

Na seznamu se je znašel tudi srbski borec, ki je na zanimiv način zmagal v Stockholmu. Pri borbi z domačinom Nicom Musokejem je Novosadčan Šveda tako natančno zadel v brado, da je ta kot opit začel tavati po oktagonu in bil na koncu lahka tarča. Srb si je zagotovil lepo zmago, vseeno pa je bil v nadaljevanju leta nato dvakrat premagan. Po sodniški odločitvi je klonil tako proti Jaku Matthewsu kot proti Darren Tillu.

Matt Mitrione vs. Fedor Emelianenko (KO – udarci)

Na dogodku Bellator v New Yorku sta se udarila ameriški orjak Matt Mitrione in legendarni MMA-borec Fedor Emelianenko. Dvoboja je bilo konec že v prvi rundi, ko sta se gladiatorja zadela in poskrbela za obojestranski nokdavn. Po tej izmenjavi manj ranjeni Američan je izkoristil stisko legendarnega Rusa in pridobil velik skalp.

Dan Hooker vs. Ross Pearson (KO – koleno)

Novozelandski MMA-borec Dan Hooker je na domačem dogodku v Aucklandu poskrbel za enega najlepših nokavtov, zato ni bilo druge možnosti, kot da ga uvrstimo na naš seznam. V dvoboju lahke kategorije je v drugi rundi izkoristil nepazljivost Angleža Pearsona in ga s kolenom tako močno zadel v brado, da mu je iz ust poletel ščitnik za zobe. Sodnik je le še prekinil borbo, domače občinstvo pa je ob izjemni zmagi svojega ljubljenca poskočilo do stropa.

Mike Perry vs. Jake Ellenberg (KO – komolec)

Tudi v Nashvillu so aprila videli nekaj nepozabnega. Šlo je za ameriški dvoboj med Perryjem in Ellenbergom, ki je v drugi rundi končal z močnim udarcem s komolcem. Po rahlem "objemanju" je Perry uporabil svoje močno orožje in v trenutku je bila zmaga njegova. Na koncu je še malce zaplesal.

Gökhan Saki vs. Henrique da Silva (KO – udarci)

Mesto na lestvici je našel tudi turški Mike Tyson, kot kličejo Gökhana Sakija. V Saitami na Japonskem je bil že pred porazom proti brazilskemu tekmecu, ko je iz nič potegnil smrtonosna udarca in zmagal s protinapadom z desnim in levim krošejem.

Ricardo Ramos vs. Aiemann Zahabi (KO – komolec iz obrata)

Brazilec Ricardo Ramos, ki v UFC tekmuje v bantamski kategoriji, je v New Yorku dosegel zmago, ki je še dolgo odmevala. V dvoboju z kanadskim borcem je uporabil svoj značilni komolec in zmagal drugič zapored v UFC. Ramos je naprej zgrešil tarčo – brado nasprotnika – v drugem poskusu pač ne in zgodilo se je tisto, kar se, ko nisi previden. Zahabi ni vedel, kaj ga je zadelo.

Eddie Alvarez : Justin Gaethje (KO – koleno)

Eden najbolj zanimivih dvobojev na UFC 218 v Detroitu je bil spopad med nekdanjim svetovnim UFC-prvakom v lahki kategoriji Eddijem Alvarazem, ki ga je s prestola vrgel veliki Conor McGregor, in neporaženim borcem v MMA in debitantom v UFC Justinom Gaethjejem. Dvoboj za sladokusce borilnih veščin je z brutalnim udarcem s kolenom v glavo pripadel Alvarezu, ki je tako pokazal, da še ni za staro šaro.

"To, kar sem videl, je neverjetno. To je bil res spopad za življenje ali smrt, če malce pretiravam. Prepričan sem, da ne enega ne drugega po tem spopadu še dolgo ne bomo videli," je bil po tem dvoboju navdušen tudi šef UFC Dana White.

Eddie Alvarez!! The Underground King with the KO of Justin Gaethje in RD 3 of a war. Incredible. #UFC218 pic.twitter.com/7tIxfKroTq — Ahmar Khan (@AhmarSKhan) December 3, 2017

Gilbert Burns vs. Jason Saggo (KO – udarci)

Tudi v Pittsburghu smo videli nokavt, ki te ne pusti ravnodušnega. Čeprav v lahki kategoriji predčasni konci niso tako pogosti kot denimo v težki, je Burns z enim samim udarcem položil nemočnega Sagga. Udarec je bil tako natančen in močen, da je Kanadčan le še obležal sredi oktagona.

Así Empezamos la noche🤤

✔ Gilbert Burns vence a Jason Saggo vía KO #UFCPittsburgh ✔#MMA #UFC #UFCxFOX pic.twitter.com/2Vpr9hGI9g — A N A K I N - M M A (@AnakinMMA) September 17, 2017

Gaston Bolanos : Rick Gutierrez (KO – komolec iz obrata)

Ta nokavt se je zgodil v Oklahomi. Na dvoboju dveh Američanov je Bolanos po hitrem obratu Gutierreza s komolcem tako močno zadel v brado, da se je ta onesvestil, še preden je padel na tla.

Francis Ngannou vs. Alistair Overeem (KO – udarci)

Pred slabim mesecem smo bili v Detroitu priča noremu nokavtu v dvoboju dveh težkokategornikov. In ko je tako, vse skupaj ni najlepše za pogled, saj je videti zelo boleče. Zvezdniški Overeem se je zoperstavil kamerunskemu orjaku Ngannouu, ki ga je z enim samim udarcem poslal v posteljo. Čeprav se je vedelo, da ima Kamerunec dinamit v rokah, tako suverene zmage ni pričakoval nihče. Na Nizozemskem rojeni borec je padel kot deska, kar se v njegovi karieri ni zgodilo prav pogosto.

Ngannou si je s to zmago kupil tudi vstopnico za dvoboj za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji proti Američanu hrvaških korenin Stipetu Miočiću. Spektakel, ki ga ne gre zamuditi, bo na sporedu 20. januarja v Bostonu (UFC 220).

Edson Barboza vs. Beneil Dariush (KO – leteče koleno)

Brazilec Barboza je trenutno eden najbolj vročih in atraktivnih UFC-borcev v lahki kategoriji, kjer pas za najboljšega še vedno drži Conor McGregor. Brazilski borec je marca v domači Fortalezi poskrbel za eno najatraktivnejših zmag v vsem letu, potem ko je v drugi rundi z letečim kolenom v brado zadel Američana iranskih korenin Beneila Dariusha. Ta je bil takoj po bližnjem srečanju s kolenom nezavesten, sodnik pa je na pomoč poklical zdravniško osebje.

Za Barbozo sezona za letos še ni končana, na zadnjega leta dan se bo na UFC 219 v Las Vegasu udaril s še vedno nepremaganim (24-0) Rusom Khabibom Nurmagomedovom.