Košarkarji v boj za odličja, jadralki čakata ugodnejši veter

Že zgodaj zjutraj po slovenskem času se bodo v boj za polfinalno vstopnico podali naši košarkarji, ki jih čaka obračun z Nemčijo. Jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta nastopali v prestavljenih ponedeljkovih regatah, polfinalni nastop pa čaka kajakašici Špelo Ponomarenko Janić in Anjo Osterman. Na atletskem stadionu bo nastopila še Anita Horvat.

Torek na igrah v Tokiu ponovno prinaša nastop Luke Dončića in druščine. Pred slovenskimi košarkarji je verjetno najpomembnejše srečanje turnirja, četrtfinalni obračun z Nemčijo, ki se bo začel ob 3. uri po slovenskem času. Gre za tekmo za biti ali ne biti. Zmagovalec se bo podal v boj za kolajne, poraženec pa se poslovil od njega. V slovenski izbrani vrsti se zavedajo, da so pred srečanjem v vlogi favorita, a poudarjajo, da je bilo tako tudi pred 16 leti na evropskem prvenstvu v Beogradu, kjer jih je potopil Dirk Nowitzki. Je tokrat čas, da njegov naslednik pri Dallas Mavericks poskrbi za nadaljevanje slovenske košarkarske pravljice?

Jadralki upata na boljši veter, kajakašici gresta po finale

Potem ko zaradi slabih vremenskih razmer včeraj nista imeli možnosti nastopa, se na regatno polje vračata Tina Mrak in Veronika Macarol. Čakata ju deveta in deseta regata, na katerih si bosta poskušali pripraviti še boljše izhodišče pred regato za medalje.

Po uspešnih nastopih v predtekmovalnem delu polfinale čaka Anjo Ostermani in Špelo Ponomerenko Janić, ki odkrito pogledujeta proti olimpijski kolajni. Najprej morata uspešno prebroditi današnji polfinale in se prebiti med najboljšo osmerico. Finale bo prav tako na sporedu danes.

Na atletskem stadionu pa bomo videli le nastop Anite Horvat, ki se podaja na štart kvalifikacijskega teka na 400 metrov.

Anita Horvat začenja olimpijske nastope. Foto: OKS/Aleš Fevžer

Končne odločitve

Slovenski predstavnici, ki se lahko danes vmešata v boj za odličja, sta torej le kajakašici na mirnih vodah v disciplini K-2 na 500-metrski razdalji.

Skupno bodo v torek sicer podelili 24 kompletov odličij. V sprintu na mirnih vodah bodo potekale tudi končne odločitve K-1 na 200 metrov za ženske ter C-2 in K-1 na 1000 metrov za moške.

V atletiki bodo ljubitelji olimpijskih bojev lahko spremljali finalne obračune v atletskih disciplinah skok v daljino, met kladiva in tekih na 200 in 800 metrov za ženske ter 400 metrov ovire in skok s palico za moške.

Na velodromu bodo kolajne delili v ekipnem zasledovanju na 4000 metrov za ženske ter ekipnem sprintu za moške, zadnje boje v Tokiu pa bomo spremljali v športni gimnastiki. Telovadce čakata še finalni tekmi na bradlji in drogu, telovadke pa finale na gredi.

Jadralci se bodo na regatnem polju v Enošimi za medalje merili v razredih finn za moške in nacra 17 za mešane posadke, poleg teh dveh regat za medalje pa bodo odličja predvidoma podelili tudi v razredih 49er FX za ženske in 49er za moške.

V borilnih športih boksarje čaka finale v velterski kategoriji, boksarke pa v peresni. Rokoborci se bodo merili v grško-rimskem slogu (do 77 in 97 kg), rokoborke pa v prostem slogu (do 68 kg). V dviganju uteži bo znan olimpijski prvak do 109 kilogramov.