V živo: Barco že vidijo v finalu, a Borussia ima svoj načrt

Kakšne zgodbe piše nogomet! Na olimpijskem stadionu Montjuic Barcelono gosti Borussio, Nemec Hansi Flick pa Hrvata Nika Kovača. Povezuje ju marsikaj. Oba sta v preteklosti vodila Bayern in z njim osvajala lovorike, v sezoni 2018/19 pa sta bila tudi ožja sodelavca. Ko sta Kovač in Flick vodila Bayern, je v napadu Bavarcev kraljeval Poljak Robert Lewandowski, zdajšnji strelski kralj Barcelone in eden od kandidatov za najboljšega strelca tekmovanja. Poljak je zelo navezan tudi na Borussio Dortmund, kjer si je ustvaril sloves neizprosnega strelca. Ko je leta 2013 zapustil Dortmund, je proti njemu odigral 27 tekem in dosegel kar 27 zadetkov.

Barcelona, vodilni španski prvoligaš, za razliko od Borussie vztraja v igri za trojno krono. Borussia ni še nikoli na evropski tekmi premagala Barcelone. S ponosom Katalonije se je pomerila petkrat, dvakrat remizirala in kar trikrat ostala brez vsega. Nazadnje sta se srečala jeseni v ligaškem delu, ko je Blaugrana zmagala s 3:2. Takrat je bil junak srečanja Ferran Torres, ki je vstopil v igro in dvakrat zatresel mrežo rumeno-črnih.

Najboljši strelci lige prvakov: 11 – Raphinha (Barcelona)

10 – Guirassy (Borussia), Kane (Bayern)

9 – Lewandwoski (Barcelona)

8 – Haaland (Manchester City)

Obračun španskih strategov: Enrique proti Emeryju

Luis Enrique je tako v soboto proslavljal naslov francoskega prvaka. Foto: Reuters Na Parku princev je bilo ta mesec že slavnostno. PSG je proslavil nov naslov francoskega prvaka, v soboto je s 13. zvezdico postavil rekord, zdaj pa želi vse skupaj nadgraditi še z evropsko krono. Po prihodu bogatih katarskih vlagateljev je poskušal osvojiti ligo prvakov s pomočjo najdražjih in najboljših igralcev na svetu, zdaj pa v ekipi, ki jo vodi Luis Enrique, ne manjka mladih asov, prevladujejo domači Francozi, v osmini finala pa so Parižani izločili najboljšo ekipo rednega dela, Liverpool.

Zdaj imajo opravka še z enim predstavnikom angleškega nogometa. Aston Villo iz Birminghama vodi Unai Emery, ki ima veliko izkušenj z osvajanjem evropskih lovorik, hkrati pa pozna tudi PSG, saj ga je vodil med letoma 2016 in 2018.

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern/Inter – zmagovalec Barcelona/Borussia

