Giro v pravljično Matero, etapa pa kot ukrojena za vodilnega Pedersena

Peta etapa 108. Dirke po Italiji bo kolesarje vodila od Ceglia Messapice v Apulijo do Matere v Bazilikati, v 151 kilometrih pa kolesarje čaka nekaj več kot 1.500 višinskih metrov. Načeloma je tudi ta etapa primerna za sprinterje, ima pa malce bolj razgiban zaključek, ki je kot ukrojen za nosilca rožnate majice Madsa Pedersena (Lidl – Trek). Primož Roglič bo moral so kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe spet paziti, da ne zaide v kakšne težave. Etapa se bo začela ob 13.35, v cilju pa kolesarje pričakujejo po 17. uri.

Na Dirki po Italiji je na vrsti še ena slikovita etapa, ki se bo začela v apulijskem mestecu Ceglie Messapica, po 151 kilometrih pa končala v pravljični Materi. Načeloma je etapa primerna za nov sprinterski obračun, je pa vendarle nekoliko bolj razgibana kot četrta, zato bi utegnila kakšna ekipa z navijanjem ostrega tempa tudi zlomiti specialiste za klasični sprint. Podobno kot prva in tretja etapa letošnje dirke, je tudi današnja trasa kot ukrojena za kolesarje tipa Mads Pedersen, ki bo danes spet branil rožnato majico vodilnega.

Kolesarje slabih 30 kilometrov pred ciljem čaka edini kategoriziran klanec dneva, Montescaglioso, to je 2,9-kilometra dolg vzpon četrte kategorije, a s kar 8.4-odstotnim povprečnim naklonom. Na tem bi lahko kakšen napad, ki bi oklestil glavnino, sprožili kakšen bolj eksploziven hribolazec tipa Tom Pidcock, Richard Carapaz ali Romain Bardet. V tem elementu je odličen tudi Primož Roglič, a od njega in preostalih glavnih favoritov za končno zmago vendarle lahko pričakujemo predvsem to, da bodo varčevali z močmi.

Vprašaj se pojavlja pri Woutu van Aertu. Če se vrača v formo, utegne biti nevaren, sicer bo Visma | Lease a Bike spet stavila na Olava Kooija. Ta utegne ob bolj zmernem tempu zlahka preživeti zaključne klance – Montescagiliosu sledi še nekaj nekategoriziranih ramp v središče Matere -, to pa velja tudi za sprinterje kot so Kaden Groves, Paul Magnier, Corbin Strong in Orluis Aular. Ta Kolumbijec se je v prvi in tretji etapi že povzpel na oder za zmagovalce.

Skupni vrstni red po štirih etapah: 1. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) 11;44:31

2. Primož Roglič (Slo/Red Bull-Bora hansgrohe) + 07

3. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 14

4. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 21

5. Isaac del Toro (Meh/UAE Emirates) 22

6. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 25

7. Max Poole (VBr/Picnic PostNL) 33

8. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 34

9. Michael Storer (Avs/Tudor) 36

10. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull- Bora hansgrohe) 40

...

161. Jan Tratnik (Slo/Red Bull- Bora hansgrohe) 32:02

176. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) 35:56

