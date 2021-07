Angleži veliki favoriti, a …

Danci so v izjemni formi. Na zadnjih dveh tekmah so Rusom in Valižanom dali kar osem zadetkov!

Kdo se bo v polfinalu Eura pridružil Italiji in Španiji? Najprej se bosta v Bakuju ob 18. uri udarili Danska in Češka, tri ure pozneje pa se bo začelo sklepno četrtfinalno dejanje, v Rimu se bosta pomerili Anglija in Ukrajina. Z vlogo največjega favorita v pestro nogometno soboto vstopajo trije levi, ki pod vodstvom Garetha Southgata na Euru sploh še niso prejeli zadetka.

Začelo se bo v oddaljenem Azerbajdžanu. Izločilni del evropskega prvenstva ni še nikoli potekal tako vzhodno kot bo prav danes. V Bakuju se bosta spopadli Danska in Češka, ki sta se v preteklosti pomerili že 25-krat (vštevši obdobje Češkoslovaške), Skandinavci pa se lahko pohvalijo z zgolj dvema zmagama. To ne bo njun prvi dvoboj v četrtfinalu Eura. 27. junija 2004 sta se pomerili na Portugalskem, Čehi pa so zmagali kar s 3:0. Takrat sta v polno zadela Jan Koller in Milan Baroš (dvakrat). To je še do danes najvišja zmaga Čehov in največji poraz Danske na evropskem prvenstvu. Dobro se jo spominja tudi Jaroslav Šilhavy, ki je bil takrat pomočnik selektorja.

Schick lovi Ronalda

Patrik Schick je na tem Euru dosegel že štiri zadetke. Foto: Guliverimage Čehi prisegajo na delovno etiko in moštveni duh, tokrat pa bodo imeli opravka z zelo podobnim tekmecem. ''Danska ima podoben slog kot mi. Zelo so močni kot ekipa,'' opozarja češki selektor in dodaja, da bi lahko celotno srečanje odločila že ena napaka. Napoveduje zelo napet in izenačen dvoboj. ''Ko slišiš Danska, v ušesih ne odzvanja s tolikšno težo kot Nizozemska, Francija ali Italija, a se še kako zavedamo, s kako močnim in kakovostnim tekmecem bomo imeli opravka. Ne vidimo se kot favoriti, a želimo napredovati v polfinale,'' dodaja kapetan Vladimir Darida.

Čehi so na štirih tekmah na letošnjem Euru prejeli le dva zadetka. Njihovo mrežo sta zatresla le Hrvat Ivan Perišić in Anglež Raheem Sterling, v napadu pa blesti Patrik Schick. Dosegel je že štiri zadetke in lahko na lestvici najboljših strelcev ujame celo Cristiana Ronalda (5).

V Baku se bo odpravilo veliko Dancev, ki nočejo zamuditi zelo pomembnega dvoboja. Foto: Reuters

Na Danskem je čutiti veliko nogometno evforijo. Po šoku s srečnim koncem za Christiana Eriksena in dvema uvodnima porazoma sta sledili izjemni predstavi. Rusija je padla s 4:1, Wales celo v osmini finala kar s 4:0! Trener rdeče-belih Kasper Hjulmand sporoča: ''Želimo uresničiti dvoje sanj. Nekaj osvojiti, hkrati pa tudi navdihniti in navdušiti. Vedno se držimo določenega okvirja filozofije, v katerem pa je tudi prostor za taktične stvari in vrline posameznih igralcev,'' računa tudi na mojstrstva igralcev, med katerimi v zvezni vrsti izstopa Pierre-Emile Hojbjerg: ''Čehe odlikuje velika predanost. V obrambi so zelo močni, ko pa napadejo, napadejo s številnimi igralci. So ekipa, ki ti lahko stori veliko hudega,'' opozarja soigralce, da bi se lahko vsakršno podcenjevanje tekmeca še kako maščevalo.

Glavni sodnik je Nizozemec Björn Kuipers.

Verjetni začetni postavi: Češka: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Holeš, Souček; Masopust, Barák, Ševčík; Schick Danska: Schmeichel; Christensen, Kjær, Vestergaard; Wass, Højbjerg, Delaney, Mæhle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska),

4 – Karim Benzema (Francija), Emil Forsberg (Švedska), Romelu Lukaku (Belgija), Patrik Schick (Češka),

3 – Robert Lewandowski (Poljska), Haris Seferović (Švica), Raheem Sterling (Anglija), Georginio Wijnaldum (Nizozemska)

…

Anglija se želi vrniti na Wembley

Andrij Ševčenko je Ukrajino popeljal do zgodovinskega uspeha na Euru. Foto: Reuters Na večerni tekmi se bosta v Rimu udarili Ukrajina in Anglija. Rumeno-modri so po podaljšku izločili Švedsko in se veselili zgodovinskega podviga, prvega preboja med najboljših osem v zgodovini evropskih prvenstev, trije levi pa so bili boljši od Nemcev z 2:0. Njihova mreža je še vedno nedotaknjena, to je na tem Euru uspelo le Angliji. Otočani bodo imeli danes dodaten motiv za zmago. Če bodo uspešni v večnem metu, se bodo vrnili na Wembley, kjer jim je šlo odlično že v skupinskem delu in na dvoboju osmine finala. Na kultnem stadionu v Londonu bosta namreč odigrana oba polfinala, nato pa še finale Eura.

Ukrajina se je med 16 najboljših uvrstila skozi šivankino uho, kljub porazoma z Nizozemsko in Avstrijo. ''Naš cilj smo že uresničili. Če bomo storili še kaj več, bo to le bonus. Anglija se verjetno ubada z drugačnim pritiskom od nas. Javnost jih smatra za favorite, čeprav dobro vemo, da je v nogometu možno marsikaj,'' pojasnjuje ukrajinski selektor Andrij Ševčenko, ki je zelo navezan na Italijo, saj je tam dosegal največje nogometne uspehe, ko je nosil dres Milana. Dobro pa je spoznal tudi angleški nogomet, zlasti v obdobju, ko je igral za Chelsea. Spoštuje Anglijo, zasedbo Southgata uvršča med eno najboljših, kar jih je sploh v tem trenutku.

Lahko Ukrajinci poskrbijo za novo presenečenje in v Rimu izločijo Anglijo? Foto: Reuters

Še bolj pa je nad tremi levi navdušen Artem Dovbyk, junak zmage nad Švedi, strelec zmagovitega zadetka za 2:1. ''Anglija ni le najmočnejša ekipa v Evropi, ampak na svetu. Imajo najboljše igralce, ki igrajo v najboljši ligi. Lahko jo premagamo le tako, če bomo igrali drug za drugega in se borili.''

Posebne pozornosti bosta deležna dva ukrajinska asa. Oleksandr Zinčenko (Manchester City), stari znanec angleškega prvenstva, bo srečal mnoge klubske soigralce, podobno velja za napadalca West Hama Andrija Jarmolenka.

Angleška mreža še nedotaknjena

Jordan Pickford je ostal nepremagan tudi na dvoboju osmine finala proti Nemčiji. Foto: Reuters Anglija lovi prvi polfinale na Euru po letu 1996. ''Navdušen sem nad tem, kar je opravil Ševčenko. Če omogočiš Ukrajincem veliko prostora, znajo to izkoristiti. Imajo zelo nevarne napadalce,'' se selektor Gareth Southgate zaveda, da je niz nepremaganosti Jordana Pickforda, ki na tem evropskem prvenstvu sploh še ni prejel zadetka, v nevarnosti. Branilec Harry Maguire opozarja: ''Če na tem Euru ne igraš na visoki ravni, izpadeš s tekmovanja. Zato moramo biti pripravljeni, '' sporoča kapetan Manchester Uniteda, ki ga čakajo številni dvoboji z Jarmolenkom.

Na angleški klopi bi lahko tudi tokrat kot poseben adut čakal Jack Grealish, ki je trem levom pomagal do tako sladke zmage nad Nemci. Če bi Angleži napredovali v polfinale, bi bili edina reprezentanca v Evropi, ki se je na zadnjih dveh velikih tekmovanjih (SP 2018 in Euro 2020) uvrstila med štiri najboljše. Preostale tri polfinalistke SP 2018, to so Francija, Hrvaška in Belgija, so na tem Euru že izpadle.

Pravico bo delil Nemec Felix Brych.

Verjetni začetni enajsterici: Ukrajina: Buščan; Karavajev, Zabarnji, Krivcov, Matvijenko, Zinčenko; Sidorčuk, Stepanenko, Šaparenko; Jarmolenko, Jaremchuk Anglija: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane

Euro 2020, 19. dan (četrtfinale): Sobota, 3. julij:

18.00 Češka – Danska (Baku)

21.00 Ukrajina – Anglija (Rim)