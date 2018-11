To so najboljše slovenske gostilne po oceni vodnika Gault & Millau

V slovenski izdaji vodnika Gault & Millau sta najvišjo oceno dobili Hiša Franko v Kobaridu in Gostilna pri Lojzetu na dvorcu Zemono. Foto: Miha First

V Ljubljani so razkrili prvo slovensko izdajo kulinaričnega vodnika Gault & Millau, v kateri so zbrali 130 najboljših slovenskih gostiln po mnenju njihovih ocenjevalcev. Najvišjo oceno sta si prislužili Gostilna pri Lojzetu na dvorcu Zemono in kobariška Hiša Franko.

Vodnik Gault & Millau restavracije ocenjuje s točkami, najvišja mogoča ocena je 20, ob tem pa še z največ petimi "haubami" oziroma kuharskimi kapami. Najvišjo mogočo oceno dobijo le redki, ne nazadnje vedno obstaja prostor za izboljšave, v slovenski izdaji vodnika pa je bila najvišja prisojena ocena 17,5 točke od 20.

Najvišje priznanje za Gostilno pri Lojzetu in Hišo Franko

To oceno sta dobili dve restavraciji, Gostilna pri Lojzetu na dvorcu Zemono in Hiša Franko v Kobaridu, ki so jima prisodili tudi štiri kape, prav tako so štiri kape, a pol točke manj dobile še štiri restavracije - Hiša Denk, Ošterija Debeluh, Mak in Strelec.

Tri kape so medtem prisodili kar 25 restavracijam, med njimi so največ točk, natančneje 16,5 točke, dobile restavracije Calypso, JB in Maxim, pol točke manj pa Dam, Julijana, Pavus in Vila Podvin.

Najboljši kuhar, kuharica, mladi talent ...

V vodnik so sicer vključili tudi 50 priljubljenih kulinaričnih zbirališč oziroma "pop" krajev, 50 slovenskih vinarjev oziroma kleti in 15 malih pivovarjev, podelili pa so tudi vrsto posebnih nagrad. Za kuharja leta so razglasili Igorja Jagodica iz restavracije Strelec, za kuharico tradicije Meto Repovž iz gostilne Repovž, kuhar prihodnosti je postal David Vračko iz restavracije Mak, naziv mladi talent je pripadel Mojmiru Marku Šiftarju iz restavracije Evergreen, za prispevek k razvoju slovenske kulinarike so nagradili Janeza Bratovža iz restavracije JB, za najboljšega natakarja so razglasili Matica Šubica iz restavracije Maxim, za najboljše "pop" zbirališče pa Odprto kuhno.

