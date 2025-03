Tomaža Kavčiča razglasili za kuharskega mojstra leta

V Ljubljani so razkrili nagrajence aktualne slovenske izdaje mednarodnega kulinaričnega vodnika Gault&Millau.

Vodnik je ocenjevanje ponudbe gostinskih lokalov po vsej Sloveniji izvedel sedmo leto zapored. Najboljšo oceno si je tudi letos prislužila Hiša Franko iz Starega sela pri Kobaridu, štiri kape pa so prejele še Gostilna pri Lojzetu (Dvorec Zemono, Vipava), Grič (Šentjošt nad Horjulom), Hiša Denk (Zgornja Kungota), Ošterija Debeluh (Brežice), Restavracija Milka (Kranjska Gora), Restavracija Strelec (Ljubljana), Restavracija Mak (Maribor), Restavracija Pavus (Grad Tabor Laško) ter JB Restavracija (Ljubljana).

Na novo so štiri kape prejele restavracije Galerija Okusov (Petrovče), Gostilna Mahorčič (Rodik) in Gostilna Repovž (Šentjanž).

Foto: Mediaspeed

Poleg tega so pri Gault&Millau 31 restavracijam, eni več kot lani, podelili tri kape, razglasili pa so še prejemnike posebnih priznanj. Kuharski mojster leta je postal Tomaž Kavčič iz vipavske Gostilne pri Lojzetu, kuharski mojster prihodnosti pa Jure Brložnik iz Mize za štiri z Zgornje Polskave. Naziv kuharskega mojstra tradicije si je prislužil Primož Pintar (Gostišče Tolc, Spodnja Sorica), naziv mladega talenta Jure Dretnik (GT19, Slovenj Gradec), za najboljšo sommelierko pa so razglasili Nino Bratovž (JB Restavracija, Ljubljana).

Naziv najboljši pop - gre za kategorijo priljubljenih, dobro obiskanih, trendovskih in dostopnih restavracij - je letos pripadel restavraciji Gourmet & Bistro Kodila (Ljubljana). Nagrado za najboljšega slaščičarja je prejela Zvezda (Ljubljana).

