Zaradi koronavirusa v Sloveniji (še) ne bo Michelinovih zvezdic

Izid Michelinovega kulinaričnega vodnika za Slovenijo, načrtovan za 18. marec, je prestavljen na poznejši čas, so sporočili iz Slovenske turistične organizacije, točen datum bo objavljen naknadno.

V drugih državah, kjer je Michelin prisoten, izida aktualnih vodnikov niso prestavljali, konec februarja so na primer novo izdajo (in dve novi restavraciji z Michelinovo zvezdico) dobili na Hrvaškem. Res pa je, da pri naših južnih sosedih izida vodnika niso pospremili z gala dogodkom, kakršnega so načrtovali v Sloveniji, temveč so rezultate ocenjevanja Michelinovih inšpektorjev preprosto objavili na spletu.

Michelinov vodnik ima za turizem držav, v katerih je prisoten, velik pomen, je pred časom pojasnil mednarodni direktor prodaje in trženja pri Michelinu Romain Perrier, prav tako zelo pozitivno vpliva na gospodarstvo in zaposlovanje. Vsaka zaposlitev v restavraciji z Michelinovo zvezdico naj bi namreč ustvarila še delovno mesto v drugem sektorju, na primer v kmetijstvu, transportu in turizmu.

Slovenija je prihod Michelinovega vodnika tudi konkretno finančno podprla. STO je potrdila, da bo v promocijske in razvojne aktivnosti v sodelovanju z Michelinom v prihodnjih dveh letih vložila po 425 tisoč evrov na leto.

