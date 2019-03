V pičlih treh letih je to postala najboljša restavracija na Dunaju #foto

Če si radi privoščite obed v vrhunski restavraciji, to prihodnjič storite na Dunaju. Avstrijska prestolnica, pravzaprav vsa država, je namreč prvič dobila restavracijo s tremi Michelinovimi zvezdicami, in to ni katero od tamkajšnjih uveljavljenih imen, temveč novinec na dunajski sceni.

Amador je prva avstrijska restavracija, ki je dobila tri Michelinove zvezdice. Foto: Nina Vogrin

Dunaj je letos že desetič zapored zasedel prvo mesto Mercerjeve lestvice mest, v katerih je najlepše živeti. Na vrh ga uvršča še vrsta drugih kazalnikov, med drugim je eno najhitreje rastočih evropskih mest, prav tako je Dunaj z okolico med 20 najpremožnejšimi urbanimi območji v Evropi.

K temu lahko prištejemo še izjemne turistične rezultate. Dunaj ni le destinacija za avtobusne oglede največjih znamenitosti, ampak velja tudi za eno od najbolj priljubljenih destinacij za kongresni turizem, ki, roko na srce, prinese več denarja kot skupine iz Kitajske.

Foto: Reuters

Mesto, ki si lahko veliko privošči

Vse to predstavlja tudi izjemno plodna tla za razvoj kulinarične scene. Če kje, je na Dunaju kritična masa občinstva, da lahko v središču mesta cveti bar, ki toči le šampanjce, in da so razprodane restavracije, kjer je treba za večerjo odšteti nekaj sto evrov na osebo.

In kulinarična scena na Dunaju se lahko od srede prvič pohvali z restavracijo, ki nosi tri Michelinove zvezdice, najvišje priznanje, ki ga lahko podeli ta najpomembnejši kulinarični vodnik na svetu. Na presenečenje marsikoga si tega nista prislužili dolgoletni dunajski instituciji Steirereck v mestnem parku ali Silvio Nickol v hotelu Palais Coburg, temveč restavracija v Döblingu, od središča precej oddaljenem 19. dunajskem becirku.

Sin španskih staršev, ki se je rodil v Nemčiji in poročil v Avstrijo

Juan Amador je svoje življenje (in restavracijo) preselil na Dunaj, ker je od tam njegova žena. Foto: Restaurant Amador Govorimo o restavraciji Amador, ki je v pičlih treh letih postala dunajska zgodba o uspehu. V začetku leta 2016 jo je v prostorih stare vinske kleti odprl Juan Amador. 51-letni Nemec španskih korenin sicer ni noben kuharski novinec, tri Michelinove zvezdice je nosila že restavracija, ki jo je leta 2005 odprl v mestu Langen v nemški zvezni deželi Hesse. Pozneje jo je preselil v Manheim, leta 2016 pa je, kot omenjeno, začel osvajati Dunaj. Že leto pozneje mu je Michelin prisodil dve zvezdici, letos pa še tretjo.

Amador je restavracijo odprl v zgradbi dunajske vinske kleti Hajszan Neumann, ki na zunaj nikakor ne izdaja, kaj se dogaja v njeni notranjosti. Jedilnica je postavljena pod stare opečnate kletne oboke, a to je tudi vse, kar je v tej restavraciji tradicionalnega. Amadorjeva kuhinja je avantgardna, polna prestižnih sestavin in mednarodnih vplivov.

Skromna zunanjost najbolje ocenjene dunajske restavracije:

Kuhinja, ob kateri se zabavajo vsi, od osebja do gostov

"Ob najboljših sestavinah in najboljših okusih si želim isto kot vsak kuharski mojster: ustvarjati jedi, ki so nezmotljivo moje in predstavljajo moj slog. Hočem inovativnost, ne kopiranja," je po prejetju tretje zvezdice povedal za časopis Kleine Zeitung, "moj temelj je francoska kuhinja, ki pa ima španske vplive in ne nazadnje - saj smo na Dunaju - avstrijski navdih. Seveda gre tudi za sodobne kuharske tehnike, a naša kuhinja je predvsem zabavna - zame, za moje kuharje in strežno osebje, predvsem pa za goste."

Golob z mangom in vijoličastim karijem Foto: Nina Vogrin

In jasno, Amadorjeva kuhinja ni poceni. Večerja z osmimi hodi stane 235 evrov na osebo, kosilo s tremi jedmi slabih sto.

