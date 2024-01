Gurmanska destinacija leta 2024

Foto: Maistra

Z zgodnjo rezervacijo dopusta v Rovinju si lahko zagotovite ugodnejšo ceno namestitve. Preverite ponudbo in rezervirajte svoj sanjski oddih do 15. februarja 2024. Tako boste pri svoji naslednji morski avanturi prihranili kar do 25 odstotkov. Portfelj Maistra Collection zajema luksuzne in premium hotele, med katerimi prevladujejo tisti s petimi ali štirimi zvezdicami, vile in tudi priljubljene kampe.

Rovinj je vsekakor idealna destinacija za krajši ali daljši oddih, saj je dovolj blizu, a ima obenem tudi ravno prav mističen pridih turističnega obmorskega mesta. Ob sprehodu skozi ozke mestne ulice boste hitro našli restavracije, ki ponujajo kulinarične dobrote, okronane z Michelinovimi zvezdicami.

Gastronomska ponudba v Rovinju je obarvana z bogatimi okusi tradicionalne istrske kuhinje. Ta hrvaški obmorski kraj tako poleg osupljivih razgledov ponuja tudi kulinarično popotovanje skozi dediščino in okuse, ki so značilni za Istrsko regijo.

Priljubljene istrske jedi v Rovinju

Gastronomija Istre presega le morsko hrano, na katero morda mnogi pomislijo, ko je govora o obmorskih destinacijah. Preverili smo, katere so priljubljene jedi v Rovinju, čeprav so nekatere morda marsikomu manj znane.

Istrski pršut je sinonim za Istro in ga najdemo na skoraj vsaki istrski mizi. Bogat okus, nežna aroma in sočnost so zagotovo besede, ki odražajo čar tega na vetru sušenega pršuta. V Rovinju ga pogosto postrežejo kot predjed ali v kombinaciji s svežim kruhom in lokalnim sirom.

Fuži s tartufi so tradicionalne istrske testenine, ki jo pogosto strežejo s tartufi. Okusna kombinacija testenin in zemeljskih tonov tartufov je prava poslastica tudi za ljubitelje italijanske kuhinje.

Mineštra je še ena tradicionalna istrska jed. Gre za gosto enolončnico iz ječmena, fižola, krompirja in različne zelenjave. Je preprosta, a izjemno okusna jed, ki vam bo zagotovo ogrela dušo, še posebej v hladnejših dneh.

Istrski fritaj je različica tradicionalne jajčne omlete, imenovane fritaj, ki vključuje istrske sestavine, kot so divja špinača, pršut ali tartufi. Priljubljena je tako za zajtrk kot tudi za lažjo večerjo.

Priljubljene sestavine in začimbe

Vsak kraj na svetu zaznamuje unikatna mešanica začimb in sestavin, ki prevladujejo v zanj značilni kuhinji. Nekatere za Rovinj značilne sestavine in začimbe smo bežno že omenili pri zgoraj naštetih kulinaričnih poslasticah. Mednje zagotovo spadajo tartufi. Istra je namreč znana po belih in črnih tartufih, ki jih uporabljajo pri pripravi najrazličnejših jedi, ki jim dajejo zelo prefinjen okus.

Olive in oljčno olje so še ena lokalna posebnost. Oljčna olja Istre, ki jedem dodajajo bogat okus in aromo, so priznana tudi po svetu. Že omenjena divja špinača je še ena lokalna posebnost. Kot pove že ime, raste v naravi, jedem pa dodaja svežino in hrustljavost. Podobno v naravi najdemo tudi beluše, ki veljajo za spomladansko poslastico, ki jo še posebej v Istri uporabljajo pri pripravi različnih jedi.

Značilnost priprave istrskih jedi

Istrska kuhinja slovi po preprostosti in naklonjenosti naravnim okusom. Jedi so pogosto pripravljene tradicionalno, z uporabo svežih in lokalnih sestavin. Praženje, kuhanje na pari in pečenje so pogosti načini priprave, ki ohranjajo naravne arome jedi.

Pri raziskovanju gastronomske ponudbe Rovinja je nepogrešljiv del doživetja tudi obisk lokalnih restavracij in hotelov, kjer kuharji z ljubeznijo pripravljajo jedi, ki odražajo bogato istrsko kulinariko.

Razvajajte svoje brbončice v hotelih Maistra Collection Hoteli verige Maistra so na vrhunskih mikrolokacijah ob parkih ali ob morju, vedno v bližini urejenih plaž, ležalnikov, osvežujočih poletnih koktajlov in vsega, kar sodi k poživljajočim poletnim počitnicam. Njihova ponudba zajema tako notranje kot zunanje bazene, masažne bazene v apartmajih in wellness ter unikatno spa ponudbo. Odlikuje jih tudi vrhunska kulinarična ponudba, ki bo več kot zadovoljila tudi najzahtevnejše sladokusce. V njihovih hotelih in barih, ki so na edinstvenih lokacijah, boste našli nekatere najdragocenejše okuse in vonje, ki jih lahko ponudi narava. Gurmanske specialitete bodo nahranile vse vaše čute. V ponudbi hotelov Maistra Collection lahko za namestitev izbirate med obmorskimi nastanitvami, kot so Monte Mulini, Grand Park Hotel Rovinj, dizajnerski Hotel Lone ali hotela Adriatic in Eden s štirimi zvezdicami.

Kulinarična ponudba Grand Park Hotela Rovinj

V Grand Park Hotelu Rovinj boste lahko izbirali kar med dvema izjemnima restavracijama, ki si vsekakor zaslužita izpostavitve v našem članku. Restavracija Agli Amici Rovinj, pod katero je podpisan znani italijanski kuharski mojster Emanuele Scarello, prinaša v Rovinj kuhinjo, ki jo krasi Michelinova zvezdica. Nameščena v srcu marine ponuja dih jemajoč razgled na staro mestno jedro in otok Svete Katarine, hkrati pa zagotavlja edinstveno in nepozabno gastronomsko izkušnjo.

Restavracija Cap Aureo Signature ponuja virtuozne jedi kuharskega mojstra Jeffreyja Vella na osnovi zelenjave in lokalnih živil ob spremljavi vinske karte ter izjemnem razgledu skozi stekleno steno petega nadstropja hotela. Pri chef’s table je mogoče izbrati tudi do 20 jedi na osebo.

Gastronomsko razvajanje v Adults Exclusive Hotelu Monte Mulini

Ob pogledu na zaliv Leone lahko svoje brbončice razvajate ob rokodelskih specialitetah z lokalnimi siri, suhomesnimi izdelki in navdušujočimi možnostmi à la carte, ki jih ponuja restavracija Mediterraneo. Nadarjeni lokalni kuharji bodo poskrbeli, da boste lahko vedno uživali v specialitetah, pripravljenih iz sveže, sezonske hrane.

V hotel Monte Mulini vas vabi tudi ekskluzivna restavracija Amatis, ki prav tako s pogledom na zaliv Leone, a tokrat z majhne terase hotela, predstavlja romantično in edinstveno mesto za dva. V tej najmanjši restavraciji na Hrvaškem vas bo pričakal osebni natakar, ki vam bo postregel pethodni meni, ki se nenehno spreminja.

Specialitete japonske kuhinje v restavraciji Tekka by Lone

V restavraciji Tekka by Lone, ki je del hotela Leone, se tradicija Istre prepleta z vzhodom. Njihovi kuharski mojstri ustvarjajo fantastično kombinacijo sestavin, ki se odraža v inovativnih jedeh, v katerih lahko uživate na enem izmed najlepših zelenih vrtov v Rovinju oziroma v enako privlačni, dizajnersko urejeni notranjosti restavracije.

Hotel Adriatic

V intimnem vzdušju restavracije Brasserie Adriatic v družbi prečudovitih umetniških del čas teče počasneje. Ob razgledu na Rovinsjki vrvež se kulinarična ponudba čez dan ves čas spreminja. Pri večerji lahko tako izbirate med mesnimi, ribjimi in lokalnimi okusi, kot so ravioli, polnjeni s skuto, ali pljukanci s tartufi.

Na obali, v bližini morja, boste našli restavracijo Kantinon Tavern. Njihovo lokalno vzdušje privablja tako domačine kot turiste. Današnja restavracija je dobila ime po nekdanji vinski kleti, v spomin katere lahko v njenih prostorih še danes vidite velik vinski sod. Privoščite si morske specialitete, ki vas bodo ponesle v preteklost. Morda izberete ragu iz morskih sadežev, istrski žgavcet ali celo ličnice boškarina, ki jih pripravljajo kar 12 ur.

