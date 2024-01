Počitnice, po katerih boste kot prerojeni!

Foto: Maistra

Lokacija, lokacija, lokacija

Vsi smo že slišali ta rek, ko se govori o nakupu nepremičnine, je lokacija izjemnega pomena. Vendar je prav tako izjemnega pomena tudi lokacija vaših počitnic! In eno najlepših za popoln oddih, po katerem boste kot prerojeni, najdemo prav blizu. Čarobna Istra nudi prelepe plaže in kristalno čisto morje, sprehajalne ter kolesarske poti, polne izjemnih razgledov, romantične vasice s prepoznavno lokalno arhitekturo, slastne inovativne jedi, ki navdih črpajo iz okolja in preteklosti, ter še in še …

Poseben biser tega čudovitega polotoka je mesto Rovinj. Rovinjski zaliv krasi 22 otokov in otočkov, ki sestavljajo rovinjski arhipelag ter pričarajo nepozabne viste v vsakem trenutku dneva. Čudovito mesto, v katerem vas bodo kamnite uličice s slikovitimi galerijami, trgovinami in restavracijami popeljale proti prepoznavnemu zvoniku cerkve Sv. Evfemije, ki stoji na hribu sredi polotoka, vas bo prepričalo tudi z izjemno gastronomsko ponudbo. Poleg razkošnega parkovnega gozda Punta Corrente Zlatni rt, vam Rovinj nudi tudi lepo urejene plaže in čisto morje ultramarin barve.

Foto: Maistra

Kaj pa nastanitev?

Rovinj nudi nekaj za vsakogar, tu najdemo izjemne hotele, kampe, hotele, namenjene družinam, in take za odrasle … Vse to najdemo v odličnih namestitvah, ki jih nudi Maistra Hospitality group. Za tiste, ki želite preživeti počitnice v luksuznih in premium hotelih, ki slovijo po izjemni lokaciji, udobju, eleganci in prijaznem osebju. Spodaj smo izbrali najboljše, kar ponuja zbirka Maistra. Ti hoteli so prava izbira za vse, ki si želite počitnice preživeti umirjeno, ob izbrani hrani, in v kozmopolitski okolici, kjer boste napolnili baterije.

Grand Park Hotel Rovinj - Prebudite se z edinstvenim razgledom na stari del Rovinja, v luksuznem ambientu, pod katerega se je podpisal Piero Lissoni. Elegantne in luksuzne sobe ter suite s terasami in zasebnimi bazeni se kaskadno raztezajo vzdolž šestih nadstropij, ki se zlijejo z dišečim gozdnim parkom Zlatni rt. Foto: Maistra

Hotel Monte Mulini - Uživajte v skrbno izbranih jedeh v eni od treh vrhunskih restavracij, z osvežilnim koktajlom v roki doživite vzdušje rovinjskega poletja ali se preprosto sprostite v butičnem wellness in spa centru, ki je namenjen razvajanju telesa in sprostitvi duha. Monte Mulini, doživetje samo za odrasle, ki vas bo hedonistično poživilo. Foto: Maistra

Hotel Lone - S kombinacijo edinstvenega in funkcionalnega dizajna v šestih nadstropjih prvega dizajnerskega hotela na Hrvaškem, ki se nahaja ob morju in stoletnem gozdnem parku Zlatni rt, je nastala celoletna destinacija za oddih in poslovne dogodke. Tako kot v muzeju sodobne umetnosti vas bo tudi vsaka podrobnost v Hotelu Lone, navdihnila za raziskovanje. Foto: Maistra

Hotel Adriatic - Umetniški, butični, stoletni hotel v središču Rovinja, je kraj edinstvenega ambienta v osrčju sredozemskega mesta. Na vsakem koraku boste odkrili nov zgodovinski sloj in več kot 100 umetniških del priznanih sodobnih umetnikov, s katerimi hotel postane mesto doživetij in spominov. Foto: Maistra

Foto: Maistra

Zakaj Rovinj?

Rovinj je čudovito ribiško mestece z bogato zgodovino, ki se je prelevilo v boemsko, elegantno počitniško destinacijo. Hkrati omogoča fantastično izhodišče za odkrivanje skritih bogastev, ki jih nudi Istra. Za vse ljubitelje gastronomskih presežkov pa je to prava lokacija za odkrivanje le teh. Istrska kuhinja je edinstvena, ker se v njej povezujejo celinski vplivi Hrvaške, Avstrije in Italije ter tradicionalna sredozemska ljudska kuhinja. Ko v celotno zgodbo dodate prefinjene kulinarične tehnike in predanost detajlom, je vse pripravljeno za vrhunsko fine dining izkušnjo.

Cap Aureo. Kjer kuharski mojster Jeffrey Vela ustvarja jedi, ki lahko hkrati navdihnejo, prenesejo močno sporočilo in so neverjetno okusne.

Kjer kuharski mojster Jeffrey Vela ustvarja jedi, ki lahko hkrati navdihnejo, prenesejo močno sporočilo in so neverjetno okusne. Tekka by Lone. je kraj, kjer se vzhod srečuje z Istro in ustvarja fantastično kombinacijo sestavin v inovativnih jedeh, ki jih lahko uživate v enem od najlepših zelenih vrtov Rovinja ali v prav tako privlačni, oblikovalski notranjosti restavracije.

je kraj, kjer se vzhod srečuje z Istro in ustvarja fantastično kombinacijo sestavin v inovativnih jedeh, ki jih lahko uživate v enem od najlepših zelenih vrtov Rovinja ali v prav tako privlačni, oblikovalski notranjosti restavracije. Agli Amici. Restavracija, pod meni katere se je podpisal znan italijanski kuharski mojster Emanuele Scarello, prinaša v Rovinj kuhinjo, ki jo krasi Michelinova zvezdica. Restavracija v srcu marine ponuja dih jemajoč razgled na staro mestno jedro Rovinja in otok Svete Katarine, gostom pa zagotavlja edinstveno in nepozabno gastronomsko izkušnjo.

Restavracija, pod meni katere se je podpisal znan italijanski kuharski mojster Emanuele Scarello, prinaša v Rovinj kuhinjo, ki jo krasi Michelinova zvezdica. Restavracija v srcu marine ponuja dih jemajoč razgled na staro mestno jedro Rovinja in otok Svete Katarine, gostom pa zagotavlja edinstveno in nepozabno gastronomsko izkušnjo. Wine Vault. Podajte se na kulinarično potovanje in se prepustite očarljivim okusom, ki jih ponuja ta restavracija. Uživajte v izvrstnih skupnih jedeh, ustvarjenih za skupno uživanje za vašo mizo, in ustvarite trenutke, ki ostanejo na brbončicah in v spominu.

Podajte se na kulinarično potovanje in se prepustite očarljivim okusom, ki jih ponuja ta restavracija. Uživajte v izvrstnih skupnih jedeh, ustvarjenih za skupno uživanje za vašo mizo, in ustvarite trenutke, ki ostanejo na brbončicah in v spominu. Kantinon Taverna. Z najstarejšimi jedmi tradicionalne ribiške kuhinje, ki so na voljo samo v Kantinonu, in lokalnim vzdušjem, ki ga obožujejo domačini in turisti, boste v trenutku odpotovali v preteklost. Ragu iz morskih sadežev, istrski žgvacet ali ličnice boškarina, ki se pripravljajo 12 ur, so pripravljeni iz svežih, lokalnih sestavin.

Foto: Maistra

Sredi zime je pravi čas za rezervacijo poletnih počitnic

Kmalu se bomo množično pognali po belih strminah in uživali v radostih, ki jih prinaša zima. Misel na poletne počitnice je še daleč, pa vendar je najboljši čas za odločitev prav zdaj. Vsi poznamo izraza early bird in first minute, tisti ki izkoristijo te ugodnosti, poznajo tudi velike prednosti, ki jih prinašajo. Kdor je v pomladnih mesecih iskal ponudbe za poletne počitnice, se je lahko z zavistjo ozrl po vseh kolegih, ki so to nalogo opravili že pozimi. In razlogi za to so prepričljivi – na voljo imate širok izbor destinacij, kjer so praviloma termini še odprti – tako lahko svoje počitnice načrtujete sproščeno in si zagotovite vam optimalen termin.

Zato ne odlašajte in si zagotovite vaše počitnice zdaj! Maistra Collection vam od zgodnji rezervaciji do 15. 2. 2024 nudi kar 25-odstotni popust na nastanitev! Naj bodo vaše počitnice v Rovinju razlog, da boste po njih kot prerojeni.