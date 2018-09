To so slovenske gostilne z najboljšo vinsko ponudbo

Gostinci, birti, oštirji, natakarji pa tudi kuharji, ki si ne priznajo, da je vinska ponudba prav tako pomemben del gostinske dejavnosti kot hrana, pri svojem delu ne morejo biti uspešni. Pomembnejši tuji vodniki vinskim kartam oziroma ponudbi vin namenijo vsaj četrtino ocene, nekateri celo polovico. Še posebej cenijo vertikale, posebne letnike, lokalne pridelovalce in raritete pa tudi najboljša vina sveta.

Najboljše gostilne ali restavracije na svetu za take stvari poskrbijo. Izgovori v smislu, naj šampanjce pijejo v Franciji ali mi imamo samo hišna vina ali mi imamo organska, naravna, torej čista vina, ne pomagajo in pri najboljših vodičih ne dvigujejo ocen. Res pa je, da je med tistimi, ki imajo najboljše vinske karte v Sloveniji, kar nekaj vinskih trgovcev ali sistemov, ki si lahko privoščijo nakup za več lokalov hkrati.

1. Gostilna Danilo (Reteče)

Pri Danilu je vinska klet pravzaprav izpostava vinoteke eVino. Ob degustacijskih menijih največkrat ponujajo vina na kozarec, sistem Coravin omogoča pitje najdražjih vin v majhnih dozah. Vedno je na voljo šampanjec na kozarec, za tiste, ki menijo, da imajo (pre)malo naravnih vin, se najdejo najboljša naša in zamejska vina na čelu z Gravnerjem. Vina so z vseh vinorodnih kontinentov, cene lahko sežejo tudi proti tisočakom za posamezno steklenico.

2. Restavracija Rožmarin (Maribor)

Tudi Rožmarin se lahko za širok izbor vin zahvali predvsem dejstvu, da so hkrati tudi uvozniki za več znanih vinskih imen iz tujine. Slovenska vina so zelo dobro zastopana, še posebej štajerska, ob tem pa imajo tudi široko ponudbo tujih vin, bordojske favorite in prestižno burgundsko kapljico, vedno je mogoče spiti tudi kozarec šampanjca.

3. Gostilna pri Lojzetu/Kruh in vino (Vipava/Vipolže)

Ker gre za istega lastnika, je ponudba vin na dvorcu Zemono ali v vili v Vipolžah skoraj enaka. Drugače rečeno, če si boste zaželeli kaj posebnega, pa tega ne bo na lokaciji, vam bodo to dostavili iz Vipavske doline ali obratno iz Brd. Tomaž Kavčič ima res pestro, skoraj popolno zbirko Bricev, ob vseh drugih slovenskih deželah in deželicah pa tudi izjemen izbor tujih vin.

4. Restavracija Sophia - Kempinski Palace (Portorož)

Kempinski ima najdražjo vinsko karto v Sloveniji. Že cene hišnih vin so višje kot marsikje drugje pri najboljših buteljkah. Pri slovenskih vinih poudarjajo Primorsko, drugače pa imajo v kleti bolj tuja imena. Upajmo, da bodo zalogo kljub spremembi lastništva zgradbe obnavljali. Mimogrede, v hotelu s petimi zvezdicami in pol vam v baru na kozarec ponudijo kar tri različne šampanjce.

5. Gostilna Rakar (Trebnje)

Najboljša vinska karta na Dolenjskem bo, če ne bo kakšnih večjih sprememb, še naprej pri Rakarju, v Gornjih Ponikvah pri Trebnjem. Natančno sestavljen seznam, ki ga je treba redno vzdrževati, vsebuje ponudbo najboljših dolenjskih vin, vse, kar moramo vedeti o tujih vinih, nekaj eksotičnih del in solidno število šampanjcev.

6. Restavracija Maxim (Ljubljana)

Nasproti državnega zbora, nekoč skupščine, so se vedno pohvalili z dobro vinsko karto. In tudi v tej generaciji ni nič drugače. Tokrat je vinska karta celo med cenejšimi v prestolnici, je pa res, da ob pomanjkanju v kleti skočijo v Maxi in manjkajoče nadomestijo. Ob najboljših slovenskih vinih imajo nekaj najdražjih vin iz Francije in Italije ter Novega sveta. Pa tudi šampanjec na kozarec.

7. Sushimama (Ljubljana)

Najboljša japonska restavracija v državi je po vinski ponudbi zelo podobna Maximu, le da za svoja vina v ozadju nimajo trgovine, ampak še nekaj lokalov. Imajo najboljša vina Slovenije in zanimiva vina sveta, pa naj gre za šampanjce (tudi na kozarec) in drugo klasiko ali za naravna vina. Zraven je še serija sakejev za tiste, ki bi se Japonski radi približali tudi na ta način.

8. Galerija okusov (Novo Celje)

Na razkošni vinski karti v Novem Celju je zelo očitno, da jo zalaga eVino. Po eni strani to pomeni zelo izčrpen izbor, po drugi strani pa ne bi bilo slabo, če bi se ozrli še po okolici in predvsem v rodni Štajerski našli še kakšno svojo idejo. A kot rečeno, v vinski ponudbi imajo tako rekoč vse, kar lahko Slovenija ponudi.

9. Hiša Denk (Zgornja Kungota)

Prenovljena družinska gostilna z butičnim hotelom ima tudi posebno gospodarjevo vinsko zbirko, v kateri je neomejeno število, predvsem avstrijskih in francoskih herojev. Ob najboljših vinih sveta je tudi četa slovenskih vin, ki bodo dobila pomembnejšo vlogo, če nabora tujcev ne bodo redno dopolnjevali.

10. Ošterija Debeluh (Brežice)

Sistem Coravin, ki omogoča, da lahko gostinci na kozarec ponudijo tudi najdražja vina, je spremenil tudi karto vin, ki jo ima najbolj ustvarjalni kuhar na Dolenjskem. Za sicer konkretne vsote so na voljo mnoga zanimiva vina sveta, vsa najboljša slovenska imena in seveda marsikaj zanimivega iz Dolenjske.

