Danes bo zelo pestro. Slovenska nogometna reprezentanca se bo v skupini B3 lige narodov skušala zvečer v razprodanih Stožicah maščevati Norveški za visok poraz v Oslu (0:3), že ob 16. uri pa se bosta v hladnem Almatyju za točke udarila Kazahstan in Avstrija. Derbi večera bo v Belgiji, kjer Italiji za napredovanje zadošča že točka, Francija pa bo na Stade de Francu, kjer bo mrgolelo varnostnikov in policistov, brez Kyliana Mbappeja gostila Izrael. Grčiji za preboj v skupino A zadostuje že točka proti Angliji. Trije levi bodo oslabljeni, kapetan Harry Kane zaradi številnih izostankov ne skriva jeze.

Liga narodov, 4. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 3. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek in torek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 5. krog:

Četrtek, 14. november:

Ralf Rangnick želi Avstrijo po Euru 2024 popeljati še na SP 2026. Foto: Guliverimage Današnji spored, predzadnje dejanje skupinskega dela lige narodov, se bo začel ob 16. uri. Takrat se bosta v hladnem Almatyju, kjer naj bi temperatura padla pod ničlo, za točke udarila Kazahstan in Avstrija. V državi, nekdanjemu delu Sovjetske zveze, kjer ne manjka prostranih azijskih step, je izjemno zahtevno gostovati. Med redkimi, ki tam vedno pridejo do treh točk, je Slovenija. Norveški se to denimo letos ni posrečilo (0:0), Danska je lani doživela šok v Kazahstanu (2:3), predlani je brez točk ostala Slovaška (1:2) ...

Avstrija je v Kazahstanu v preteklosti dvakrat gostovala (2011 in 2012), vselej je remizirala z 0:0. Selektor Ralf Rangnick, 66-letni Nemec, je prepričan, da bo tokrat drugače. Severni slovenski sosedi so se prejšnji mesec doma znesli nad Kazahstanom (4:0) in Norveško (5:1), kar pet golov pa so dosegli iz tekočih akcij.

Norveška ne zmaguje v gosteh, Slovenija ne izgublja doma

Slovenija je na zadnji domači tekmi v režiji trikratnega strelca Benjamina Šeška s 3:0 nadigrala Kazahstan. Foto: www.alesfevzer.com O tem, kdo bo v skupini B3, kjer po štirih krogih kaže najboljše trojcu Avstrija, Norveška in Slovenija, šel naprej, kdo pa ne, se bo dokončno odločalo v nedeljo, ko bo na sporedu zadnji krog. Do takrat si bo skušal vodilni trio zagotoviti čim boljše izhodišče. Slovenija se želi zvečer v dvoboju, ki se bo začel ob 20.45 in ga bo sodil Anglež Michael Oliver, Norveški maščevati za nedaven poraz v Oslu, enega redkih trenutkov slabosti in nemoči, ki ga je Kekova četa prikazala v zadnjem obdobju (0:3).

A takrat so vikingi igrali doma, na gostovanjih pa niso okusili slast zmage že dobro leto. Nazadnje so lani jeseni v gosteh premagali Ciper (4:0), nato pa na štirih tekmah dvakrat remizirali, dvakrat pa izgubili. Slovenija je po drugi strani zadnji domači poraz v Stožicah doživela pred poltretjim letom!

Norveška je prejšnji mesec prizadejala Sloveniji prepričljiv poraz. Foto: Reuters

Norveška je na zadnjih treh gostovanjih na slovenskih tleh osvojila le eno točko. Danes bo ob odsotnosti Martina Odegaarda podobno kot na oktobrski tekmi v Oslu nosil kapetanski trak Erling Haaland. Slovenski branilci bodo imeli z njim veliko dela, Benjamin Šeško, s štirimi zadetki eden izmed najboljših strelcev tekmovanja, pa bo skušal poskrbeti, da bo podobno z Norvežani. Gostje bodo zaradi poškodb pogrešali kar štiri od petih članov obrambe s takratne tekme. Selektor Stale Solbakken je leta 2022 v Ljubljani izgubil proti Matjažu Keku (1:2). Kako bo tokrat?

Šestim Slovencem grozi nevarnost, da jih ne bo na Dunaju

Pred začetkom dvoboja v Stožicah bo že znan razplet srečanja v Kazahstanu, na katerem bi tako Sloveniji kot tudi Avstriji bolj ustrezalo presenečenje gostiteljev. Če bi Avstrijci ostali brez načrtovane zmage, bi se znašli v zagati, saj jih v nedeljo na Dunaju čaka še obračun s Kekovo četo.

Če bi se liga narodov končala zdaj, bi Slovenija zaradi najslabšega izkupička v "trikotniku" na medsebojnih tekmah (Avstrija ima šest, Norveška štiri, Slovenija pa le eno točko – remi proti Avstrijcem v Ljubljani) osvojila tretje mesto, kar bi pomenilo dodatne kvalifikacije za obstanek v skupini B. Če pa bi se Slovenija do konca ciklusa dvignila na lestvici, bi se prvič v zgodovini prebila med evropsko elito (prvo mesto) ali pa bi se za vstop v elitno skupino A potegovala v dodatnih kvalifikacijah (drugo mesto).

Če bo Petar Stojanović danes prejel rumeni karton, ne bo mogel pomagati soigralcem v nedeljo na Dunaju. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Slovenije Matjaž Kek se zaveda, da bi lahko v primeru novega rumenega kartona za nedeljsko tekmo v Avstriji izgubil katerega izmed šestih igralcev. Med njimi je kar nekaj članov udarne enajsterice (Petar Stojanović, Erik Janža, Adam Gnezda Čerin in Jan Mlakar), nevarnost, da bi v primeru nove rumene kazni ostala brez srečanja v Avstriji, pa preti tudi Iličiću in Celarju. Nastop Josipa Iličića in Sandija Lovrića je sicer zaradi zdravstvenih težav pod vprašajem.

Najboljši strelci lige narodov: 4 – Aktürkoglu (Turčija), Gyökeres (Švedska), Marin (Romunija), Šeško (Slovenija)

3 – Frattesi (Italija), Haaland (Norveška), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Kolo Muani (Francija), Price (S. Irska), Ronaldo (Portugalska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales)

...

Zaključni žogici za Italijo in Francijo

Napadalec Italije Mateo Retegui si lahko z Azzurri ža danes zagotovi nastop v četrtfinalu. Foto: Guliverimage V elitni skupini A lige narodov bosta danes odigrani dve tekmi. Za zdaj sta si nastop v četrtfinalu, kjer se bo drugo leto za naslov potegovalo osem najboljših ekip, zagotovili Nemčija in Španija. Danes bi se jim lahko pridružili še Italija in Francija. Azzurrom za preboj med osem zadošča že točka v Bruslju, rdeči vragi pa nujno potrebujejo zmago, če še želijo ostati v igri za četrtfinale. Gostitelji bodo pogrešali kopico zvezdnikov. Manjkali bodo Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Youri Tielemans in Malick Fofana, se pa vrača Romelu Lukaku. Pri Italijanih v napadu blesti Mateo Retegui, v odlični strelski formi je tudi Moise Kean, še en pomemben adut Luciana Spallettija.

Če bi Italijani ostali neporaženi v Belgiji, bi si Francozi zagotovili napredovanje tudi v primeru domačega neuspeha proti Izraelu. Danes bodo na srečanju, kjer bo zaradi nedavnega nasilja v Amsterdamu pred in po tekmi med Ajaxom in Maccabijem ogromno varnostnikov in policistov, prireditelji pa gostujočim navijačem svetujejo, naj raje ne prihajajo na obrobje Pariza, gostili zadnjeuvrščeni Izrael. Jeseni so ga že ugnali s 4:1.

Francija bo podobno kot oktobra tudi ta mesec odigrala tekmi v ligi narodov brez kapetana Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters

Galski petelini bodo nastopili brez kapetana Kyliana Mbappeja. Njegova odsotnost je sprožila razne teorije, saj za razliko od oktobrske akcije ni poškodovan. Tudi tisto, da se ne razume najbolje s selektorjem Didierjem Deschampsom.

Kapetan Anglije jezen na manjkajoče soigralce

Zvečer bo vroče tudi na olimpijskem stadionu v Atenah, kjer Anglija potrebuje nujno zmago, če želi ostati v boju za prvo mesto in neposredno vrnitev v skupino A. Trije levi želijo Grčiji vrniti za nedaven poraz na Wemblejyu. Če jim ne bo uspelo, si bodo Grki že krog pred koncem zagotovili prvo mesto in napredovanje v elitno skupino A, Anglijo pa bi čakale dodatne kvalifikacije.

Kapetan Anglije Harry Kane je težko sprejel številne odpovedi soigralcev za novembrsko akcijo v ligi narodov. Foto: Guliverimage

Kapetan Harry Kane pred srečanjem ne skriva nezadovoljstva, ker bodo Otočani na jugu Pirenejskega polotoka zaradi odpovedi številnih igralcev oslabljeni. Manjkalo bo kar devet pomembnih igralcev, med njimi tudi Cole Palmer, Declan Rice, Bukayo Saka, Phil Foden, Jack Grealish in Trent Alexander-Arnold.

"Anglija je pomembnejša od kluba. To je sramota, kar se dogaja ta teden. Prav nič mi ni všeč," je bil iskren napadalec Bayerna v intervjuju za ITV Sport. Kmalu, v začetku leta 2025, bo vodenje angleške reprezentance prevzel Nemec Thomas Tuchel, s katerim je Kane dobro sodeloval pri Bayernu, a v sezoni 2023/24 tudi nepričakovano ostal brez lovorik.

Že ob 18. uri po slovenskem času se bodo spopadli Armenija in Ferski otoki, za katere bo kandidiral tudi novopečeni član Celja, branilec Hanus Sorensen.

Liga narodov, 5. krog:

Četrtek, 14. november:

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Lestvice: