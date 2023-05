Predsednik Barcelone stopil v stik z Messijem, navijači evforični

V Evropi je znanih vse več prvakov in pokalnih zmagovalcev. Izmed petih največjih lig se lahko z naslovom prvaka že pohvalita Španija (Barcelona) in Italija (Napoli). Letos sta se tako v prvenstvu zelo izkazala nekdanja kluba Diega Armanda Maradone. Na Camp Nouu po velikem uspehu, prvem naslovu prvaka po letu 2019, sanjajo o tem, da bi poleti dres Barcelone znova oblekel ljubljenec občinstva Lionel Messi. Po besedah predsednika Joana Laporte je med privrženci Kataloncev prisotna vse večja evforija.

Na seznamu dobitnikov klubskih lovorik za sezono 2022/23 je že 19 državnih prvakov in 13 pokalnih zmagovalcev. Med imeni izstopa Barcelona. Katalonski velikan, ki ga v zadnjih sezonah pestijo finančne težave, zaradi katerih le stežka izpolnjuje pogoje finančnega fair-playa, ki ga predpisuje vodstvo la lige, je postal prvak prvič, odkar je Camp Nou zapustil Lionel Messi.

Predlani se je Lionel Messi v solzah poslovil od katalonskega kluba. Foto: Reuters

Legendarni Argentinec, za mnoge ne le najboljši nogometaš Barcelone vseh časov, ampak kar najboljši nogometaš na svetu, se je leta 2021 v solzah poslovil od kluba, katerega barve je zastopal že kot deček, vse od prihoda iz Argentine v Evropo. Ko je zapustil Barcelono, je sprejel ponudbo iz Pariza, a pri francoskem klubu ni srečen. Vsaj v zadnjih mesecih. Njegova statistika je manj razkošna, kot je bila takrat, ko je igral za Barcelono, na Parku princev pa doživlja neprijetnosti, kakršnih v karieri ni bil vajen, saj mu del navijačev vztrajno žvižga. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi proti Ajacciu.

Laporta: Obožujemo Lea, a si ne moremo privoščiti ...

Ko je Barcelona v nedeljo postala španski prvak, na ulicah ni manjkalo navijačev, oblečenih v dres Lionela Messija. Foto: Reuters V zadnjih tednih so močno odmevale govorice, da naj bi se Messi, ki mu po koncu junija poteče pogodba s PSG, že dogovoril za nadaljevanje kariere v Savdski Arabiji. Tam naj bi ga čakal rekorden zaslužek v zgodovini nogometa, okrog 400 milijonov evrov na leto, a navijači Barcelone še upajo, da se bo Argentinec, ki bo prihodnji mesec dopolnil 36 let, vrnil na Camp Nou.

Navijači bi bili navdušeni. V nedeljo, ko si je Barcelona po zmagi nad Espanyolom že štiri kroge pred koncem prvenstva zagotovila naslov prvaka, ob proslavljanju lovorike na mestnih ulicah ni manjkalo privržencev v njegovih dresih. Messi spada med največje klubske ikone, zato so navijači z zanimanjem pospremili zaobljubo predsednika Joana Laporte, ki je po nedeljski tekmi proti Espanyolu spregovoril o načrtih za prihodnost. To še kako resno vključujejo vrnitev Messija.

"Je najboljši nogometaš na svetu. Vsak trener bi si ga želel v svoji ekipi. Z vsem dolžnim spoštovanjem do Savdske Arabije, kjer je bilo opravljenega veliko dobrega dela in se veliko vlagalo v nogomet, Barcelona je vendarle Barcelona. To je klub z bogato zgodovino, s 400 milijoni podpornikov. Barcelona je dom Messija. Obožujemo Lea, a si ne moremo privoščiti previsokih izdatkov, da bi ga pripeljali," je Laporta dal vedeti, da bo poskušal storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi poleti k Barceloni vrnil Messija, a le ob upoštevanju varčevalnih ukrepov. S temi želi klub spraviti v boljšo finančno kondicijo in zgraditi ekipo, s katero bi lahko že v prihodnji sezoni napadal evropski vrh.

Lionel Messi je v zadnjem obdobju vse pogosteje tarča nezadovoljnih navijačev PSG. Foto: Reuters

V pogovoru za RAC1 je prvi mož Barcelone poudaril, da se je pred kratkim pogovarjal z Messijem. "Pogovor je bil prijeten. V Parizu je doživel nekaj neljubih prizorov z navijači, zato ga v teh dneh ne bom motil. Sva si pa izmenjala nekaj sporočil. Pojasnil sem mu, da sem v preteklosti moral postaviti klub kot institucijo pred vse druge, tudi njega, najboljšega igralca na svetu. Obnovila sva odnos, ki sva ga imela dolga leta," je predsednik Barcelone dal vedeti, da je obnovil stike z ljubljencem navijačev Barcelone, ki je na stadionu Camp Nou užival status največjega asa in v nedeljo zvečer zagotovo zaploskal nekdanjim soigralcem za prvo osvojitev španskega naslova po letu 2019.

