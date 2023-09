Kanada še ni premagala ZDA, zdaj ji lahko vzame kolajno

Na devetnajstem svetovnem prvenstvu sta na sporedu še zadnji dve dejanji. Ob 10.30 tekma za tretje mesto med Kanado in ZDA, ob 14.40 pa veliki finale Srbija - Nemčija. Za Srbijo kot samostojno državo bo to drugi finale - 2014 je izgubila z ZDA, Nemčija pa se bo prvič potegovala za zlato medaljo. Na SP 2002 je osvojila bron.

SP v košarki 2023, finale in tekma za tretje mesto

Nemci igrajo za prvo zlato. Foto: Reuters To je peti evropski finale od 1950 in drugi v tem stoletju po 2006 (Španija - Grčija). Zmagovalec bo četrta evropska država z naslovom svetovnega prvaka po SFR Jugoslaviji (5), Sovjetski zvezi (3) in Španiji (2). V zadnjih štirih finalih SP je zmagovalec slavil z več kot 15 točkami razlike, hkrati pa je v zadnjih petih finalih slavila ekipa, ki je vodila ob polčasu.

Kanada se bo potegovala za prvo kolajno na SP in prvo zmago proti južnim sosedom na SP. Nazadnje sta se ekipi pomerili davnega 1986. ZDA imajo štiri bronaste kolajne (ob tem še 5 zlatih in 3 srebrne), nikoli do zdaj pa še niso izgubili tekme za tretje mesto. Brez medalje so ostale pred štirimi leti v Pekingu ter v tem stoletju še na domačem prvenstvu v Indianapolisu 2002.

Bogdan Bogdanović Foto: Reuters Prvi igralec Kanade Shai Gilgeous-Alexander je s povprečjem 23,6 točke na tekmo najbližji se aktiven zasledovalec Luke Dončića v boju za naziv prvega strelca prvenstva. Drugi je organizator igre Srbije Bogdan Bogdanović, ki je rekorder prvenstva po zadetih trojkah (70 zadetih metov za 3 točke) in ima povprečje 25,4 točke. Slovenski zvezdnik je SP končal s povprečjem 27 točk.