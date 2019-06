Porodnišnica Šempeter pri Novi Gorici: najmlajša porodnišnica z veliko posebnostmi #video

Živahne barve, umetniške slike, prijazno in nadvse povezano osebje. To je le nekaj stvari, ki odlikujejo porodnišnico Šempeter pri Novi Gorici. V porodnišnici, ki je najmlajša od vseh 14 porodnišnic pri nas, pravijo, da so kljub temu med prvimi imeli vso napredno diagnostiko in da k njim na podlagi posebnega sporazuma prihajajo rojevat tudi ženske iz sosednje Italije. Za ženske, ki si želijo naravnega poroda, imajo na voljo posebno porodno sobo s kadjo, umirjajo se lahko z glasbo, bolečino pa predihavajo ob pomoči številnih pripomočkov.