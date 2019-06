Porodnišnica Ptuj: prvi v Sloveniji začeli uporabljati ultivo v porodništvu #video

Porodnišnica Ptuj stremi k enemu samemu cilju: k vsaki porodnici pristopati strokovno, a individualno. Skrb izkazujejo z majhnimi pozornostmi, kot so posebna parkirna mesta za nosečnice in novopečene mamice, dnevi odprtih vrat in individualna srečanja z nosečnicami tik pred porodom. So tudi prvi, ki so v Sloveniji začeli uporabljati ultivo za lajšanje porodne bolečine, povedo. Njihova posebnost pa je tudi ta, da bolečino lajšajo predvsem z gibanjem ter uporabo vode in da omogočajo porode v vodi.