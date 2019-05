Porodnišnica Murska Sobota: kjer svojo majhnost vidijo kot veliko prednost #video

V porodnišnici Murska Sobota se letno rodi med 850 in 900 otrok. Kar je morda v primerjavi z ostalimi porodnišnicami nekoliko manj, a prav svojo majhnost tukaj vidijo kot veliko prednost, saj lahko svoje porodnice obravnavajo bolj individualno in se jim v celoti posvetijo. Včasih bodočo mamico v porodni sobi bodrita kar dve babici hkrati. Dve od štirih porodnih sob sta opremljeni za alternativno rojevanje – ena je namenjena porodu v vodi, druga rojevanju na porodni blazini. Do novopečenih mamic pa so še posebno pozorni tudi na poporodnem oddelku, kjer si lahko izberejo celo prilagojen jedilnik.