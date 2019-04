Porodnišnica Ljubljana: kjer se rojevajo tudi manj kot kilogram težki otroci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porodnišnica Ljubljana je naša največja porodnišnica, v kateri se letno rodi kar tretjina slovenskih otrok. Ponaša se z eno najboljših enot za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov v Evropi, kjer imajo vrhunske rezultate. Najlažji otrok, rojen tukaj, je tehtal pičlih 340 gramov, najbolj zgodaj rojena deklica pa je na svet prijokala po komaj 22 tednih nosečnosti. A tukaj ne skrbijo le za rizične nosečnice in prezgodaj rojene otroke, tudi zdrave porodnice rojevajo tukaj. V porodnem bloku imajo 11 porodnih sob, za lajšanje porodnih bolečin pa na voljo skorajda vse možne farmakološke metode. Več o porodnišnici Ljubljana, zgodbe tam zaposlenih in novopečenih mamic preverite v spodnji videoreportaži.