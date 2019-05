Porodnišnica Novo mesto: osredotočeni na ugodje vse družine #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sreče ni mogoče kupiti, sreča se rodi," so besede, ki jih ob vsakem rojstvu na posebni čestitki porodnišnica Novo mesto nameni novopečenim staršem. V porodnišnici, kjer se letno rodi okrog 1.300 otrok, si prizadevajo za čim bolj spontan in naraven proces rojevanja ter omogočajo porod v najrazličnejših položajih. Pohvalijo se lahko tudi s številnimi nefarmakološkimi načini lajšanja porodne bolečine. Z nadstandardnim apartmajem in nadstandardnimi sobami pa skušajo zagotavljati ugodje ne le novopečeni mamici, ampak vsej družini.