Porodnišnica Kranj: Pokukajte v pravkar prenovljeni porodni blok, ki ponuja veliko udobja #video

Na novo prenovljen porodni blok kranjske porodnišnice, v katerega so se preselili marca, se ponaša s petimi porodnimi sobami, od katerih ima vsaka svojo kopalnico. Porodnice lahko izbirajo med pestro paleto sredstev za lajšanje porodne bolečine in mnogimi položaji samega rojevanja. Tukaj imajo letno okrog 1.350 porodov, kar je še ravno prava številka, da se lahko vsaki ženski individualno posvetijo, poudarja osebje. Kot svojo veliko prednost pa vidijo tudi to, da so lahko očetje pri carskem rezu, če ta poteka v spinalni anesteziji, prisotni pri rojstvu svojega otroka.