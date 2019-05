Porodnišnica Postojna: v babiški hiši omogočajo naraven porod ob pomoči izbrane babice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porodnišnica Postojna se trudi nosečnice, porodnice in novopečene mamice čim bolj individualno obravnavati. Prizadevajo si upoštevati njihove želje, a hkrati ostajati na visoki strokovni ravni. Letno tam rodi približno 1.400 žensk. Na voljo imajo široko paleto sredstev za lajšanje porodne bolečine; tistim, ki si želijo naravnega poroda, pa nudijo tudi možnost poroda v vodi in pa rojevanja v babiški hiši z izbrano babico, kjer lahko kasneje biva celotna družina. Večino carskih rezov, in sicer kar 96 odstotkov, naredijo v spinalni anesteziji, pri čemer je lahko partner prisoten v operacijski dvorani.