Porodnišnica Slovenj Gradec: kjer je možno roditi s pomočjo hipnoze #video

V porodnišnici Slovenj Gradec, ki se je pred dvema letoma preselila v povsem nove prostore, se letno rodi nekaj manj kot tisoč otrok. Tisto, kar porodnišnico odlikuje, pa niso le na novo opremljeni in na oko privlačni prostori, temveč predvsem široka paleta tako farmakoloških kot nefarmakoloških načinov lajšanja porodne bolečine. Med slednjimi se lahko pohvalijo celo s hipnozo in masažo shiatsu, za katero so se tamkajšnje babice posebej usposabljale. Svoje porodnice spodbujajo tudi h gibanju in rojevanju v različnih položajih, ne le leže na postelji. V porodnišnici Slovenj Gradec je med drugim možno roditi tudi v kadi.