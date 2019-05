Porodnišnica Celje: kjer razblinjajo številne strahove, tudi pred vakuumskim porodom #video

V celjski porodnišnici se letno rodi okrog 1.800 otrok. Svojim porodnicam ponujajo široko paleto pripomočkov lajšanja porodne bolečine, kot so žoge, letvenik, TENS in masaža, na voljo je tudi kar nekaj farmakoloških sredstev. Osebje ob tem poudarja še dve prednosti. Najpomembnejša je 24-urna prisotnost specialista neonatologa, ki skrbi za prezgodaj rojene otroke in nedonošene novorojenčke s težavami ob rojstvu. Druga velika prednost so posebna srečanja z nosečnicami, ki jih organizirajo z namenom razblinjanja neupravičenih strahov, povezanih s porodom. Med drugim tudi strahu pred rojevanjem s pomočjo vakuuma.