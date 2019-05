Porodnišnica Jesenice: v ospredju porodna praksa naravnega rojevanja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porodnišnica Jesenice je ena izmed tistih porodnišnic, v katerih si vsi prizadevajo za čim naravnejši potek rojevanja. Farmakološkega lajšanja bolečin imajo zelo malo, za epiduralno analgezijo pa se odloči le približno 16 odstotkov žensk. Tukaj imajo letno okrog 850 rojstev in le devet odstotkov carskih rezov. Tudi način dela je malo drugačen kot drugod. Babice niso prisotne le v porodnem bloku, temveč vodijo tudi babiško ambulanto, kjer nosečnice spremljajo že od 16. tedna nosečnosti. Prav tako delajo na poporodnem oddelku, kjer opazujejo zdrave otročnice in jih lahko nato same odpustijo v domačo oskrbo.