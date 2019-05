Porodnišnica Brežice: majhna porodnišnica, kjer se ženske počutijo kot doma #video

V porodnišnici Brežice se letno rodi le približno 500 otrok, a prav ta majhnost daje zdravnikom, babicam in sestram možnost, da se popolnoma posvetijo vsaki porodnici posebej. Veliko žensk, ki prihajajo iz Brežic ali bližnje okolice, osebje vsaj na videz pozna tudi iz vsakdanjega življenja. Poleg tega za svoje porodnice skrbijo že vrsto let pred porodom, in sicer od prvega obiska pri ginekologu pa potem vse do obdobja menopavze, v čemer vidijo veliko prednost, poudarjajo. Pred kratkim so prenovili nekaj sob, tudi porodno, v nadstandardni sobi pa lahko poleg novopečene mamice ob novorojenčku biva tudi očka.