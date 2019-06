Porodnišnica Trbovlje: kjer ženske nikoli niso le številka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V porodnišnici Trbovlje se letno rodi okrog 500 otrok. Porodnice imajo za lajšanje porodne bolečine na voljo tako epiduralno anestezijo kot tudi ultivo, čeprav je slednja bolj priljubljena od epiduralne, povedo. Ko gre za vnaprej določene carske reze, imajo porodnice prav tako veliko besede – odločitev o vrsti anestezije namreč prepustijo njej, pa tudi pri vaginalnih porodnih se trudijo kar se da prisluhniti njenim željam. Ponosni pa niso le na odlično sodelovanje z anesteziologi, temveč tudi s pediatri. Celoten ginekološko-porodniški oddelek je dobro utečen stroj, ki odseva domačnost in toplino, poudarjajo.

Reportaža o trboveljski porodnišnici je dvanajsta v nizu obsežnih videoprispevkov, v katerih skozi pripovedi osebja in novopečenih staršev predstavljamo prav vse slovenske porodnišnice. Do zdaj smo predstavili porodnišnice Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Postojna, Celje, Kranj, Brežice, Jesenice, Maribor in Izola, ki si jih lahko ogledate tukaj:

