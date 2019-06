Porodnišnica Izola: kjer ženske rojevajo s pogledom na morje #video

Tiste ženske, ki so svoje otroke povile v izolski porodnišnici, se lahko zagotovo pohvalijo s tem, da so rojevale v porodnih sobah z najlepšim razgledom. A ne le pogled na morje, tudi strokovno in prijazno osebje, ki se trudi prisluhniti željam porodnice, je tisto, kar odlikuje izolsko porodnišnico. In pa 24-urna prisotnost zdravnika pediatra, ki bdi tako nad zdravimi otroki kot tudi nad novorojenčki, ki so se rodili malce prezgodaj ali ob predvidenem roku poroda z nekaj težavami. In glede na to, da je porodnišnica na morju, ne preseneča podatek, da imajo v poletnih mesecih veliko tako imenovanih "dopustniških" mamic.