Porodnišnica Maribor: prizadevajo si za nepozabno porodno izkušnjo

Porodnišnica Maribor, ki deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in kjer se letno rodi okrog 2.200 otrok, je terciarni center. To pomeni, da so tukaj sposobni skrbeti za najbolj rizične nosečnosti in za nedonošenčke, rojene od 24. tedna. Enako predano se posvečajo tudi zdravim nosečnica, pri porodu se trudijo upoštevati njihove porodne načrte in jim omogočiti kar se da lepo porodno izkušnjo. Poleg velikega poudarka na dojenju ter kakovostnega oddelka za intenzivno nego za nedonošene otroke in otroke z zapleti ob porodu pa so nadvse ponosni še na eno stvar – odlično sodelovanje z lokalno patronažno službo.