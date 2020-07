Noro, kakšen večer! Aluminij šokiral Olimpijo, Celjani osvojili Ljudski vrt! #video

Večer presenečenj v Prvi ligi Telekom Slovenije! Nogometaši Olimpije so v Stožicah ostali praznih rok proti Aluminiju (0:1), Celjani pa so v štajerskem derbiju z 2:1 premagali Maribor, mu zadali boleč udarec v Ljudskem vrtu in se približali vodilnim zmajem na točko zaostanka. Tabor je v dramatični tekmi v Kranju ugnal Triglav in si zagotovil obstanek med elito. V petek sta se Domžale in Bravo razšla z 1:1.

Olimpija : Aluminij 0:1 (0:1), Maribor : Celje 1:2 (0:2)

Konec dvoboja v Ljubljani. Olimpija je doživela boleč poraz. Prvič je izgubila pod vodstvom Dina Skenderja, Kidričani pa po velikem presenečenju ostajajo v boju za Evropo, saj za tretjeuvrščenim Mariborom zaostajajo le še štiri točke. Zmagovalca je z atraktivnim zadetkom, pravcato mojstrovino, dosegel Mihael Klepač. 90. minuta: nov rdeči karton v Ljubljani! Tokrat ga je zaradi dveh rumenih kartonov prejel Jure Matjašič pri Aluminiju, tako da ekipi v petminutni sodnikov podaljšek vstopata z enakim številom igralcev. Izključitev Jureta Matjašiča: 85. minuta: Rdeči karton! Predčasno je moral z igrišča Miral Samardžić, ki je prejel dva rumena kartona in tako kot Savić ne bo mogel pomagati zmajem na zahtevnem gostovanju pri Muri. Jeseničan je drugi rumeni karton prejel po prekršku nad mladim Čehom Marcelom Čermakom, ki je prejel udarec v glavo, obležal, nato pa so ga z odpeljali z igrišča. Namesto njega je v igro vstopil Nik Marinšek. Izključitev Mirala Samardžića: 84. minuta: nov udarec za Olimpijo. Stefan Savić je padel v kazenskem prostoru Aluminija in skušal prelisičiti glavnega sodnika Mateja Juga, da pokaže na belo točko. Sodnik iz Tolmina mu je pokazal rumeni karton, tako da v naslednjem krogu, Olimpija bo v četrtek gostovala v Murski Soboti, ne bo mogel pomagati soigralcem. 77. minuta: Olimpija skuša na vse pretege zatresti mrežo Kidričanov. Endri Čekiči je zapretil s prostega strela, a je bil Luka Janžeković zbran in žogo brez večjih težav odbil nazaj v polje. Aluminij je vedno bližje veliki senzaciji, ki bi v najboljšo voljo spravila Celjane, saj bi prednost zmajev pred rumeno-modrimi padla zgolj na točko. Čekiči je dlani Janžekovića ogrel tudi dve minuti pozneje. Priložnost Endrija Čekičija: Konec dvoboja v Mariboru. Celjani so zmagali z 2:1, pahnili vijolice bolj ali manj iz boja za naslov prvaka, sami pa se približali zmajem, ki jim v Stožicah grozi poraz proti Aluminiju. Gooool! 1:2! 87. minuta. Maribor je znižal zaostanek v štajerskem derbiju. Branilec Špiro Peričić je bil ob Juretu Travnerju spreten v kazenskem prostoru gostov in zatresel mrežo Matjaža Rozmana. Mariborčani so po zadetku krenili po izenačenje, v 90. minuti je nevarno streljal Felipe Santos, a je žoga zletela nad prečko. Zadetek Špira Peričića: 64. minuta (Ljubljana): Olimpija v drugem polčasu išče pot do izenačenja, a za zdaj še ni ustvarila zrele priložnosti. Na drugi strani se je ponudila Anteju Živkoviću, ki je izkoristil nezbranost ljubljanske obrambe, a se je žoga po strelu z glavo od tal odbila prek vrat. 83. minuta (Maribor): Izkušeni vratar Jasmin Handanović Maribora je preprečil še višje vodstvo Celjanov. Ubranil je strel moldavijskega reprezentanta Denisa Marandicija, sodnik Bojan Mertik, ki danes sodi jubilejno 100. tekmo v prvi ligi, pa je spregledal kot za goste iz knežjega mesta. Handanović, ki je ponovno popravil rekord najstarejšega udeleženca 1. SNL, je le nekaj minut pozneje zaustavil še strel Ivana Božića. 73. minuta (Maribor): Vijolice so si priigrale le nekaj polpriložnosti, kapetan Celjanov Mitja Lotrič pa je s prostega strela skušal ogroziti Jasmina Handanovića. Sprožil je projektil, ki pa je za las zgrešil cilj. Ostaja pri veliki prednosti Celja, Mariboru počasi zmanjkuje časa za preobrat. Priložnost Mitje Lotriča: Začetek drugega polčasa v Ljubljani. Namesto Denisa Šmeja je v igro vstopil Macky Bagnack. 59. minuta (Maribor): Ivan Božić je izvedel prosti strel z oddaljenosti okrog 20 metrov od mariborskih vrat, žoga je zgrešila cilj vsaj za nekaj metrov. Mariborčane je v dodatne težave pahnila poškodba Andreja Kotnika, ki je v igri prebil le 12 minut, nato pa ga je moral zamenjati Felipe Santos. V igro je vstopil tudi kapetan Marcos Tavares, to je njegov jubilejni 400. nastop v 1. SNL. Konec prvega polčasa v Ljubljani. Aluminij presenetljivo odhaja na odmor s prednostjo, zmaji pa prvič, odkar jih vodi Dino Skender, zaostajajo proti tekmecu. Začetek drugega polčasa v Mariboru. Domači strateg je opravil "le" eno menjavo. Namesto Gregorja Bajdeta, ki je proti nekdanjemu klubu nesrečno premagal lastnega vratarja, je v igro vstopil Andrej Kotnik. Gooool! 0:1! 26. minuta. Hrvat Mihael Klepač je z atraktivnim zadetkom premagal Nejca Vidmarja in poskrbel za veliko presenečenje v Stožicah. Kidričani so povedli z 1:0! Če bi se tekma končala s tem rezultatom, Celjani pa bi ugnali Maribor, bi prednost zmajev znašala le še eno točko. Prvič, odkar je trener Olimpije Dino Skender, njegovi varovanci zaostajajo na igrišču. Zadetek Mihaela Klepača: V Stožicah so odpravili tehnične težave, umetna razsvetljava ponovno deluje, tako da so nogometaši nadaljevali s srečanjem. Za zdaj v Ljubljani še brez zadetkov. Konec prvega polčasa v Mariboru. Celjani vodijo z 2:0. Gooool! 0:2! 38. minuta. Celjani so hitro podvojili prednost, z natančnim udarcem z razdalje po hitrem protinapadu je za že 22. zadetek v tej sezoni poskrbel Dario Vizinger. Celjanom se nasmiha zmaga, s katero bi ohranili zelo resno kandidaturo za naslov prvaka! Zadetek Daria Vizingerja: Tehnične težave v Stožicah, kjer so po dobrih 20 minutah ugasnili reflektorji, tako da je sodnik prekinil srečanje. Mrk žarometov je poskrbel za prekinitev, Ljubljančanom pa zagotovo ne bodo všeč novice iz Maribora, kjer Celjani v derbiju kroga vodijo proti Mariboru že z 2:0! Gooool! 0:1! 36. minuta. Mariborčani so zatresli lastno mrežo, osmoljenec je postal Gregor Bajde, ki je premagal nemočnega Jasmina Handanovića. Celjani, ki so bili v zadnjih minutah vedno bolj nevarni, so povedli z 1:0 in se na lestvici še bolj približali Olimpiji! "Podajo" je prispeval Mitja Lotrič. 18. minuta (Ljubljana): Aluminij je moral opraviti prvo menjavo že v 18. minuti. Namesto Nemanje Jakšića je v igro vstopil najstnik Gašper Pečnik, za katerega je to šele drugi nastop v 1. SNL. Avtogol Gregorja Bajdeta: 15. minuta (Ljubljana): prvič je bilo resneje vroče v kazenskem prostoru gostov iz Kidričevega. Kot je izvedel Endri Čekiči, lepo zaposlil Luko Menala, ki je namučil vratarja Aluminija, nato se je žoge dokopal Miral Samardžić, a zgrešil cilj. Priložnost Luke Menala: 32. minuta (Maribor): v dveh napadih so zapretili Celjani. Najprej je bil Jakob Novak nenatančen po strelu z razdalje, nato pa je kapetan Mitja Lotrič nevarno streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga švignila mimo leve vratnice. Ostaja 0:0. Priložnost Mitje Lotriča: 23. minuta (Maribor): v Ljudskem vrtu je minila uvodna polovica prvega polčasa, vratarja Maribora in Celja pa nista imela veliko dela. Rudi Požeg Vancaš je zapretil nekdanjemu klubu, a je bil vratar Matjaž Rozman na mestu, tako da ostaja 0:0. Začetek dvoboja v Ljubljani, kjer v Stožicah podobno kot v Ljudskem vrtu ni gledalcev. Vodilna Olimpija se meri s četrtouvrščenim Aluminijem. Začetek tekme v Mariboru, ki poteka pred praznimi tribunami. Za zdaj v Ljudskem vrtu še brez resnejše priložnosti. Ob 20.15 se bosta v 99. štajerskem derbiju, ki bo še kako vplival na boj za naslov prvaka, udarila Maribor in Celje. Gremo Maribor!



Ljudski vrt, 20:15.#MiSkupajEnoSmo #PLTS #MBCEL pic.twitter.com/zeo1ZM8UdK — NK Maribor (@nkmaribor) July 12, 2020 S kakšno postavo bo v Ljudskem vrtu nastopilo Celje? Strateg Dušan Kosić bo pogrešal kar nekaj poškodovanih igralcev. Med njimi je tudi Luka Kerin (poškodba kolena), ki v tej sezoni navdušuje v napadu, kjer odlično sodeluje z Vizingerjem, Lotričem in Božićem. 💛💙1️⃣1️⃣..ob Deniju Štrausu, Žanu Flisu, Dušanu Stojinoviću in Žanu Benedičiču bomo na Štajerskem derbiju zaradi težav s kolenom tudi brez Luke Kerina. Po poškodbi se v začetnih 11’ vrača Josip Ćalušić ⚽️#ŠtajerskiDerbi #misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/Z5wmadOq6s — NK Celje (@NKCelje) July 12, 2020 Trener vijolic Sergej Jakirović je izbral enako začetno enajsterico kot pred tednom dni proti Muri. Na klopi so Pirić, Koblar, Klinar, Dervišević, Felipe Santos, Kotnik in Tavares. Na seznamu poškodovanih sta še vedno Rok Kronaveter in Aleksander Rajčević, izven kadra je ostal Jasmin Mešanović. Začetna enajsterica kot prejšnjo nedeljo proti Muri. Na klopi so: Pirić, Koblar, Klinar, Dervišević, Felipe Santos, Kotnik, Tavares.

Med 18 se je vrnil Klinar, še vedno na seznamu poškodovanih Kronaveter in Rajčević. Izven kadra tokrat Mešanović.#GremoMaribor #PLTS #MBCEL — NK Maribor (@nkmaribor) July 12, 2020 Zadnja tekma 33. kroga se bo začela ob 20.30 v Ljubljani, ko bo Olimpija pričakala Aluminij. S kakšno postavo bo peto zaporedno zmago na klopi zmajev lovil Dino Skender? V postavi ni večjih presenečenj, v obrambi je pred Mackyjem Bagnackom dobil prednost Denis Šme, od prve minute bo začel tudi najbolj vroči napadalec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić. Začetna enajsterica proti Aluminiju! 🐉💚#verjamemvzmaje pic.twitter.com/BG7mHqawnT — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 12, 2020 Začetno postavo za spopad v Stožicah je razkril tudi strateg Aluminija Slobodan Grubor, ki bi ga zmaga obdržala v boju za Evropo.

Velik uspeh Tabora, ki si je že zagotovil obstanek

Nogometaši Tabora si izkoristili zaključno žogico za obstanek in si z zmago na Gorenjskem zagotovili najmanj osmo mesto v tej sezoni, tako da bodo igrali v druščini najboljših tudi v prihodnji sezoni. Trener češnjic Mauro Camoranesi se je tako podpisal pod velik uspeh. Tokrat je bil z 2:1 boljši od gorenjskih orlov, ki jim grozijo dodatne kvalifikacije z Gorico. V prvem polčasu je goste v vodstvo popeljal Mario Babić, žarek upanja za Kranjčane je že s šestim zadetkom v tej sezoni ponudil branilec Milan Milanović, zaključek srečanja, v 84. minuti je rdeči karton prejel nogometaš Triglava Marko Gajić, pa je pripadel Kraševcem.

Zadetek Karolisa Laukžemisa, po katerem je Tabor obstal v druščini najboljših:

V peti minuti sodnikovega podaljška je v polno zadel Litovec Karolis Laukžemis in z drugim zadetkom v tej sezoni popeljal Tabor v sedma nebesa.

Hladna prha za Domžale v zadnjih sekundah

V uvodnem dejanju 33. kroga se je dolgo časa nasmihala dragocena zmaga Domžalam, ki so v močnem nalivu pred praznimi tribunami vodili do zadnjih sekund srečanja, nato pa je s strelskim prvencem v prvi ligi v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška izenačil Vanja Drkušić. Ljubljančani so izkoristili premoč v zadnjem delu srečanja, zlasti po izključitvi Nikole Vujadinovića, ki je prejel že tretji rdeči karton v tej sezoni in moral predčasno z igrišča v 78. minuti. Takrat so rumeni še vodili, saj je Arnel Jakupović v 56. minuti izkoristil nespretno posredovanje Domna Grila, ki je sicer zadnjič branil za Bravo.

Zadetek Arnela Jakupovića po napaki Domna Grila:

Najstnik se seli v Nemčijo, kjer bo nadaljeval kariero pri bundesligašu Hoffenheimu, zadnji nastop za Bravo, s katerim je v prejšnji sezoni postal drugoligaški prvak, pa si bo zapomnil tako po priložnostnem darilu kot tudi napaki, ki je Domžalam pomagala do vodstva. Rumena družina je prednost pred devetouvrščenim Triglavom povišala na šest točk, Bravo, ki si je obstanek zagotovil že v prejšnjem krogu, pa se je še bolj utrdil na šestem mestu.

Ena zadnjih priložnosti Rudarja

Trener Rudarja Dominik Beršnjak je na zadnji tekmi v Ljubljani spremljal visok poraz varovancev (0:5). Foto: Grega Valančič / Sportida Sklepno dejanje 33. kroga bo v ponedeljek, ko se bosta v Velenju za točke pomerila Rudar in Mura. Knapi imajo eno izmed zadnjih priložnosti, da se izognejo veliki sramoti. Še vedno so brez zmage, že nekaj krogov so tudi uradno bodoči drugoligaši, a jim ne manjka dodatne motivacije. Želijo dokazati, da lahko tudi oni premagujejo tekmece, trener Dominik Beršnjak je poln hvale na račun delovne vneme in želje izbrancev, ko pa napoči čas za tekmo, gre Velenjčanom marsikaj narobe, najbolj bode v oči nezbranost v obrambi. Tokrat bodo skušali nogometaši najslabšega prvoligaša osvojiti paket treh točk, nekaj kar jim v tej sezoni sploh še ni šlo od rok, proti sproščeni in razbremenjeni Muri.

Črno-beli so z osvojitvijo pokalne lovorike, s tem pa tudi pridobljene vstopnice za nastop v kvalifikacijah za ligo Europa, več kot izpolnili cilj. V prvenstvu napadajo četrto mesto, z Velenjčani pa so imeli v tej sezoni že težave, ko so 4. marca, to je bila zadnja tekma pred daljšim prisilnim premorom zaradi izbruha koronavirusa, v Fazaneriji osvojili le točko (1:1). Trener Ante Šimundža skuša dopovedati igralcem, da do konca sezone dostojno in častno branijo barve Mure. Želi preprečiti, da bi igrali le zase in se dokazovali oglednikom drugih klubov. Zmaga v Velenju bi bila lepa popotnica za nov spektakel v Fazaneriji, ko se bo v četrtek v Prekmurju mudila vodilna Olimpija, prvi kandidat za naslov.

Devetouvrščeni klub Prve lige Telekom Slovenije se bo v dodatnih kvalifikacijah pomeril z Gorico.

Lestvica:

Najboljši strelci: 26 – Ante Vukušić (Olimpija)

22 − Dario Vizinger (Celje)

18 − Mitja Lotrič (Celje)

13 – Ante Živković (Aluminij),

12 − Luka Bobičanec (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 – Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Luka Menalo (Olimpija)

9 − Ivan Božić (Celje), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Luka Zahović (Maribor)

...

Poročila s tekme:

