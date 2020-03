Vroči Ljubljančani po senzacijo v Ljudski vrt, Milanič pogreša pogum

Prvoligaški klubi ne poznajo počitka. V "angleškem" ritmu nadaljujejo spomladanski del. Dogajanje v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije se bo začelo ob 15. uri z gostovanjem Aluminija pri neprepričljivih Domžalah, nato se bo Maribor predstavil prvič po bolečem porazu v Celju in gostil Bravo, ki mu gre letos odlično. V nedeljo bodo poskušali prednost domačega igrišča izkoristiti Triglav, Rudar in vodilna Olimpija, ki bo v Stožicah znova priča invaziji navijačev Mure.

Prvoligaška karavana se bo ta konec tedna najprej ustavila v Domžalah, kjer se rumeni spopadajo z rezultatsko krizo. Čeprav so zadeli v polno na vsaki od štirih tekem spomladanskega dela, so osvojili le točko in kar trikrat izgubili po porazu z 1:2. Drzne napovedi o tem, kako se želijo Domžalčani vmešati v boj za Evropo, so izzvenele v prazno.

Dvakratni državni prvaki, ki letos praznujejo 100-letnico kluba, zaostajajo za četrtouvrščenim Aluminijem kar 16 točk. V tem trenutku jih bolj skrbi pogled na dno razpredelnice, kjer imajo pred predzadnjim Bravom zgolj točko prednosti. "Tekem je še veliko, časa za paniko ni," miri domžalske ljubitelje nogometa trener Andrej Razdrh. Čaka na pozitiven šok, prvo zmago, s katero bi si Domžalčani okrepili samozavest. Danes bodo nastopili brez kaznovanega Branka Ilića, gostje iz Kidričevega, ki so v torek na domačem igrišču priznali premoč Olimpiji, pa bodo pogrešali dva pomembna člana. Manjkal bo Jure Matjašič, nekdanji član Domžal in strelec atraktivnega zadetka proti Olimpiji, ter obrambni steber Ivan Kontek.

Tudi Aluminij ni zadovoljen z rezultati v drugem delu sezone. Osvojil je štiri točke in z drugega padel na četrto mesto. "Upamo na boljše rezultate v nadaljevanju," Srb Nemanja Jakšić upa na pozitiven izkupiček v Domžalah, ki bi povečal samozavest Gruborjevi četi pred napornimi tedni, v katerih bo imela opravka tudi s polfinalom pokala Slovenije. Dvoboj v Domžalah, ki se bo začel ob 15. uri, bo sodil najboljši slovenski nogometni sodnik Damir Skomina.

Maribor izgublja zaupanje, Bravo brez Grabića

Mariborčani v spomladanskem delu prvenstva še niso zmagali v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida Maribor ne skriva želje, da bi navijačem dokazal, kako zna še vedno igrati nogomet, s katerim lahko navdušuje javnost. Po bolečem porazu v Celju so vijolice povečale zaostanek za vodilno Olimpijo. Znaša štiri točke, vsak nov neuspeh pa bi misijo ubranitve državnega naslova, ki je v klubskih načrtih podčrtana z zlato barvo, ob njej pa je tudi klicaj, resno otežil. Izbranci Darka Milaniča imajo tako danes dve nalogi. Osvojiti tri točke proti Bravu, hkrati pa se opravičiti privržencem za manj prepričljive predstave v spomladanskem delu.

"V tekmo gremo odločno. Želimo si povrniti zaupanje vseh. Zavedamo se, da moramo zaigrati boljše. Moramo biti pogumnejši, konkretnejši v zadnji tretjini," je strateg vijolic naznanil, da od varovancev pričakuje več poguma v igri. Zaradi kartonov bo pogrešal Aleksa Pihlerja in Nardina Mulahusejnovića, zaradi bolezni bo odsoten Amir Dervišević, bi se pa lahko na položaj desnega bočnega branilca, kjer je nazadnje po sili razmer igral Špiro Peričić, vrnil Martin Milec. To bo še ena izmed tekem, kjer v konici napada ne bo poškodovanega Luke Zahovića.

Pred mladim ljubljanskim klubom je ena najlažjih in tudi najlepših tekem v sezoni. Gostujejo pri državnem prvaku, ki je absolutni favorit. Tako nimajo česa izgubiti. Vse kaj drugega kot zmaga Maribora bi bilo veliko presenečenje, že Tabor pa je prejšnji konec tedna pokazal, kako ranljive znajo biti vijolice na domačih tleh, kjer v tem letu sploh še niso zmagale.

Bravo je poleg Celja najuspešnejša ekipa spomladanskega dela, Roko Baturina pa je dosegel kar tri zadetke. Foto: SPS/Sportida

"Vemo, na kakšen način prihajamo do točk. Z ekipnim duhom, z bojem. Moramo ostati skromni, imamo še veliko rezerve. Obračun z Mariborom bo podoben preostalim," pred dvobojem poudarja Dejan Grabić, ki danes ne bo mogel sedeti na trenerskem stolčku Brava. Zaradi dveh rumenih kartonov namreč ne bo smel voditi ekipe, tako da ga bo nadomeščal pomočnik Darjan Šuštar.

Bravo je ob koncu zimskega prestopnega roka iz Zagreba pripeljal mladega napadalca Roka Baturino, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj je dosegel že tri zadetke in neposredno odločil o zmagovalcu tako proti Taboru kot tudi Domžalam. "V vsak obračun gremo stoodstotno in tako bo tudi v Mariboru. Vemo, da nismo favoriti, a bomo dali vse od sebe," sporoča 19-letni Dalmatinec, ki bo prvič v karieri gostoval v Ljudskem vrtu. Ko so njegovi soigralci v pripravljalnem obdobju izgubili v Mariboru z 0:1, a tudi trikrat zadeli okvir vrat, še ni bil član Brava.

Celjani še edini neporaženi v letu 2020

Ko so Celjani nazadnje gostovali v Kranju, so sredi poletja zmagali kar s 6:0. Foto: Vid Ponikvar Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v Kranju, kjer se bosta spopadla Triglav in Celje. Pripadnice nežnejšega spola bodo imele na dan žena brezplačen vstop. Gostitelji jih bodo poskušali očarati z dobro predstavo. Varovanci Vlada Šmita so po odmevni zmagi nad Olimpijo na tekmi, ki je zaradi premočenega igrišča, polnega luž, spominjala na vaterpolo, remizirali proti Muri, nato pa doživeli prvi letošnji poraz. V Sežani so izgubili proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek, to je bila tudi prva tekma, na kateri je po daljši odsotnosti zaradi kazni nastopil kapetan Luka Majcen.

Gorenjski orli bodo imeli v nedeljo opravka s Celjani, edinim slovenskim prvoligašem, ki v letu 2020, pa naj gre za pripravljalne ali prvenstvene tekme, sploh še ni izgubil. Izbranci Dušana Kosića, nekdanjega trenerja Triglava, prihajajo v Kranj po veliki zmagi v štajerskem derbiju z Mariborom (2:0). Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta v odlični formi. Ne manjka njunih (atraktivnih) zadetkov in asistenc, nov pozitiven rezultat pa bi rumeno-modre še bolj okrepil pod vrhom. Celje bi se z morebitno zmago (vsaj za nekaj časa) približalo vodilni Olimpiji na vsega dve točki razlike.

Nova priložnost za prvenec Rudarja

Mauro Camoranesi je na dobri poti, da češnjicam pribori obstanek. Foto: SPS/Sportida Pred Velenjčani je že 25. preizkušnja v tej sezoni, v kateri lovijo zmago. Za zdaj so bili še vedno neuspešni. Z zgolj desetimi točkami so prepričljivo na zadnjem mestu. V prestolnici lignita vedno bolj diši po drugi ligi, a se knapi ne predajajo. Z zadnjo točko, ko so jo zagodli Muri v Fazaneriji (1:1), so dokazali, da želijo vztrajati do konca. V vratih je blestel Matej Radan, ki ga v nedeljo čaka nov izziv, vroči Tabor, ki je pod vodstvom Maura Camoranesija na zadnjih treh tekmah osvojil kar sedem točk, med drugim pa ostal neporažen tudi v Ljudskem vrtu.

Velenjčani lovijo eno zadnjih priložnosti, da bi s tako želeno prvo zmago še ujeli malce upanja v čudežni preobrat, a imajo svoje načrte tudi Kraševci, ki se jim je na zadnji tekmi proti Triglavu odprlo v napadu (3:1). Obe medsebojni tekmi sta se v tej sezoni končali brez zmagovalca, je tokrat napočil trenutek za prvo zmago? Bila bi zgodovinska za oba tabora. Bila bi prva zmaga Velenjčanov v tej sezoni, pod njo bi se podpisal Andrej Panadić, a tudi prva gostujoča zmaga Tabora pod vodstvom nekdanjega zvezdnika italijanskega nogometa. Obračun spodnjega dela razpredelnice se bo na stadionu Ob jezeru začel ob 17. uri.

Prekmurska invazija na Ljubljano, Mandarić zadovoljen

Zmaga Olimpije, zlasti njena igra v prvem polčasu, je spravila Milana Mandarića v dobro voljo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Največji spektakel 25. kroga ponuja tekma v Stožicah, kjer se bosta v sklepnem dejanju udarili Olimpija in Mura. Ljubljančani so po zmagi v Kidričevem, sploh prvi v letu 2020, zadihali bolj sproščeno. Trener Safet Hadžić si je lahko vsaj za nekaj dni oddahnil, po zmagi Celja nad Mariborom pa je prednost zmajev nad največjim tekmecem zrasla na štiri točke. Zadovoljstvo je čutiti tudi pri predsedniku Milanu Mandariću, ki navijačem in podpornikom kluba sporoča, da je naslov prvaka velik cilj Olimpije, hkrati pa si bo prizadeval še za finančno stabilizacijo kluba. Ali je imel pri bolj medlih predstavah zeleno-belih v zadnjem obdobju prste vmes tudi denar oziroma zamuda pri izplačilu plač, bo pokazal čas.

Če bodo zmaji ponovili predstavo iz Kidričevega, zlasti tisto iz prvega polčasa, ko so spominjali na hitro, dinamično in neustavljivo ekipo iz jesenskega dela, čaka Muro ogromno dela. "Imajo karakter, so čvrsti. Proti Olimpiji so motivirani," je o tekmecu spregovoril Hadžić. Albanec Endri Čekiči, strelec imenitnega zadetka proti Aluminiju, izpostavlja, da v taboru Olimpije prevladuje sproščenost, s pomočjo katere bodo zmaji naskakovali nov uspeh. Proti Muri težko nabirajo zmage. Na zadnjih petih srečanjih so vknjižili le eno.

Mura bo znova računala na glasno podporo navijačev v Stožicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Črno-beli po drugi strani lovijo priložnost, da se ponovno vmešajo v boj za vrh. Z zmago bi se Olimpiji približali na šest točk, hkrati pa dali veter v hrbet še preostalim kandidatom za najvišja mesta. Akcija Idemo v Ljubljano je stekla že pred dnevi. Znova bo Muro v slovenski prestolnici na delu spremljalo ogromno navijačev. Obeta se največji spektakel kroga, ki bi lahko postregel tako z dobrim obiskom kot tudi kakovostnim nogometom.

Muro je domači poraz proti Mariboru (1:2) tako prizadel, da je nato na dvobojih s Triglavom in Rudarjem ostala brez zmag. Ante Šimundža je v karieri že pogosto prekrižal načrte Olimpiji. Bo usoden za vodilnega prvoligaša tudi tokrat? Odgovor vam v nedeljo zvečer ponuja neposredni prenos tekme na Planet TV.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 7. marec:

15.00 Domžale - Aluminij

17.15 Maribor - Bravo Nedelja, 8. marec:

15.00 Triglav - Celje

17.00 Rudar - Tabor

20.15 Olimpija - Mura

Lestvica: