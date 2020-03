Olimpija po zaslugi Dalmatinca že +7 pred Mariborom #video

Olimpija : Mura 1:0 (0:0)



Stadion Stožice, sodniki: Kajtazović, Klančnik in Gabrovec.



Strelec: 1:0 Vukušić (71.).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardžić, Pavlović, Tomić, Bezjak (od 59. Menalo), Savić, Valenčič, Čekiči, Vukušić.

Mura: Zalokar, Šturm, Maruško, Gorenc, Kous, Šporn (od 76. Horvat), Kouter, Bobičanec, Karničnik (od 81. Žižek), Šušnjara (od 72. Filipović), Maroša.



Rumeni kartoni: Čekiči, Bagnack, Menalo; Maruško, Kous.

Rdeči karton: Bagnack (90.).

Prvi polčas je minil brez golov. Olimpija je imela žogo več v posesti, a najlepši priložnosti je imela Mura. V 19. minuti je Macky Bagnack izgubil žogo pred kazenskim prostorom, do strela je nato prišel Žan Karničnik, a malce z desne z diagonalnim strelom žogo poslal v vratnico.

V 30. minuti pa je bil v glavni vlogi Luka Bobičanec, ki je z več kot 20 metrov s prostega strela oplazil prečko. Pri Olimpiji velja omeniti predvsem poskus Vitje Valenčiča iz 12. minute, ko je s slabih 20 metrov žogo poslal malo mimo gola.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Tudi v uvodu drugega dela je imela terensko pobudo Olimpija, a ni znala priti do nevarnejšega strela ob igri Mure, ki je bolj čakala na protinapade. V 71. minuti pa je zeleno-bela ekipa le strla tekmečevo obrambo.

Eric Boakye je podal za hrbet Murine obrambe, kamor je stekel Ante Vukušić, ki je nato prišel v kazenski prostor in dosegel svoj 18. gol sezone, s čimer se je na vrhu lestvice strelcev pridružil Celjanu Dariu Vizingerju.

Zadetek Anteja Vukušića:

V 74. in 75. minuti sta s streloma z glavo neuspešno poskusila Vukušić in Luka Menalo, v 84. pa je bil z leve strani nenatančen še Stefan Savić. Že v sodniškem dodatku je z desne strani v kazenskem prostoru na drugi strani prišel Andrija Filipović, nato pa še Kevin Žižek, a je Nejc Vidmar obakrat žogo ustavil ter tako pristavil svoj delež k zmagi.

Malce zatem pa si je Macky Bagnack prislužil še drugi rumeni karton in predčasno končal tekmo.

Olimpija bo v 26. krogu v soboto gostovala v Sežani, Mura pa v Kidričevem.

Konec dvoboja v Ljubljani. Olimpija je povečala prednost pred zasledovalci, Mura pa po novem za zmaji zaostaja 12 točk. Veselje zeleno-belih je veliko, saj so izkoristili spodrsljaj Maribora, Ante Vukušić pa se je z novim zadetkom vrnil na vrh lestvice najboljših strelcev.

Rdeči karton. V zadnjih sekundah sodnikovega podaljška si je drugi rumeni karton po prekršku nad Kevinom Žižkom prislužil Macky Bagnack. Sodnik Nejc Kajtazović mu je pokazal rdeči karton, zmaji bodo v izdihljajih srečanja z igralcem manj. Prosti strel je izvajal Luka Bobičanec, a nastreljal živi zid, tako da je Olimpija zadržala prednost.

Izključitev Bagnacka:

90. minuta: Tomi Horvat se je lepo otresel tekmecev, krenil v napad in zaposlil Andrijo Filipovića, ki je streljal na gol, a je bil Nejc Vidmar na mestu. Ostaja 1:0. Že v prihodnjem napadu je kapetan Olimpije ubranil še strel Kevina Žižka.

Priložnost Filipovića:

84. minuta: znova je bilo nevarno pred vrati Mure, ki je prestavila vse moči v napadu. Mimo vrat je meril Stefan Savić.

79. minuta: Macky Bagnack je prejel rumeni karton.

76. minuta: Luka Menalo je z glavo meril mimo vrat Mure, ostaja 1:0. trener gostov Ante Šimundža je po prejetem zadetku opravil dve menjavi. Namesto Luke Šušnjare je vstopil v igro Andrija Filipović, namesto Jona Šporna pa Tomi Horvat, ki se je 23. novembra 2018 že izkazal za zlatega aduta Mure s klopi v Stožicah.

Goooool! 1:0! 71. minuta: Olimpija je povedla z 1:0, zadetek pa je dosegel Ante Vukušić in se s tem pridružil rojaku Dariu Vizingerju na prvem mestu lestvice najboljših strelcev tekmovanja. Dalmatinec je dosgel 18. zadetek v tej sezoni. Izkoristil je lepo podajo Erica Boakyeja, prodrl po desni strani, nato pa z diagonalnim strelom, ki ga je vratar Mure Marko Zalokar skoraj ubranil, zadel za 1:0. Žoga se je od vratnice odbila v kot, Ljubljančani so pred veliko zmago, s katero bi povečali prednost pred zasledovalci.

Zadetek Vukušića:

59. minuta: prva menjava na tekmi. Namesto Romana Bezjaka je v igro vstopil Luka Menalo, strelec sedmih zadetkov v tej sezoni. Olimpija je še vedno brez strela v okvir vrat.

55. minuta: Matic Maruško je prejel rumeni karton po prekršku nad Endrijem Čekičijem, ki se mu je odpirala pod do uspešnega prodora po levi strani igrišča. Rezultat v rumenih kartonih je tako 1:1, v zadetkih pa še vedno 0:0.

Začetek drugega polčasa. Trenerja se nista odločila za spremembe v svojih ekipah. Takoj po začetku drugega dela je Endri Čekiči prejel rumeni karton.

Konec prvega polčasa. Derbi v Ljubljani za zdaj še ni postregel z zadetkom, ni pa dosti manjkalo, da bi na premor odšli bolj zadovoljni gostje iz Murske Sobote, saj so kar dvakrat zadeli okvir vrat. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi imela Olimpija pred naslednjim krogom pred Celjem in Aluminijem tri, pred Mariborom pa pet točk prednosti.

29. minuta: kakšna smola za Muro! S prostega strela je Luka Bobičanec streljal zelo natančno, a je žoga po njegovem strelu zatresla prečko. Nejc Vidmar bi bil nemočen, Olimpiji je še drugič na tej tekmi priskočila na pomoč sreča.

Prečka Luke Bobičanca:

19. minuta: velika priložnost za Muro. Po napaki Mackyja Bagnacka se je ponudila Žanu Karničniku. Igralec Mure, ki je v prejšnjem krogu dosegel imeniten zadetek proti Rudarju, je z diagonalnim strelom po tleh že premagal Nejca Vidmarja, a je nato kapetana Olimpije rešila sreča, saj je žoga zadela levo vratnico.

Vratnica Karničnika:

16. minuta: nova nevarnost pred vrati Mure. Najboljši strelec zmajev Ante Vukušić je skušal z nizkim udarcem z glavo zadeti v polno, a je iz težkega položaja zgrešil cilj.

11. minuta: mladi zvezni igralec Olimpije Vitja Valenčič je meril z roba kazenskega prostora, žoga pa je za malo zgrešila cilj ter šla mimo leve vratnice v kot.

Priložnost Valenčiča:

Začetek zadnjega dvoboja 25. kroga med Olimpijo in Muro. Dvoboj spremlja tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić.

S katero postavo bo večerni derbi v Stožicah začel trener Mure Ante Šimundža?

Strateg Ljubljančanov Safet Hadžić je izbral začetno enajsterico. Luka Menalo sedi na klopi.

Največji spektakel 25. kroga ponuja tekma v Stožicah, kjer se bosta v sklepnem dejanju udarili Olimpija in Mura. Ljubljančani so po zmagi v Kidričevem, sploh prvi v letu 2020, zadihali bolj sproščeno. Trener Safet Hadžić si je lahko vsaj za nekaj dni oddahnil, po zmagi Celja nad Mariborom pa je prednost zmajev nad največjim tekmecem zrasla na štiri točke. Zadovoljstvo je čutiti tudi pri predsedniku Milanu Mandariću, ki navijačem in podpornikom kluba sporoča, da je naslov prvaka velik cilj Olimpije, hkrati pa si bo prizadeval še za finančno stabilizacijo kluba. Ali je imel pri bolj medlih predstavah zeleno-belih v zadnjem obdobju prste vmes tudi denar oziroma zamuda pri izplačilu plač, bo pokazal čas.

Če bodo zmaji ponovili predstavo iz Kidričevega, zlasti tisto iz prvega polčasa, ko so spominjali na hitro, dinamično in neustavljivo ekipo iz jesenskega dela, čaka Muro ogromno dela. "Imajo karakter, so čvrsti. Proti Olimpiji so motivirani," je o tekmecu spregovoril Hadžić. Albanec Endri Čekiči, strelec imenitnega zadetka proti Aluminiju, izpostavlja, da v taboru Olimpije prevladuje sproščenost, s pomočjo katere bodo zmaji naskakovali nov uspeh. Proti Muri težko nabirajo zmage. Na zadnjih petih srečanjih so vknjižili le eno.

Črno-beli po drugi strani lovijo priložnost, da se ponovno vmešajo v boj za vrh. Z zmago bi se Olimpiji približali na šest točk, hkrati pa dali veter v hrbet še preostalim kandidatom za najvišja mesta. Akcija Idemo v Ljubljano je stekla že pred dnevi. Znova bo Muro v slovenski prestolnici na delu spremljalo ogromno navijačev. Obeta se največji spektakel kroga, ki bi lahko postregel tako z dobrim obiskom kot tudi kakovostnim nogometom.

Muro je domači poraz proti Mariboru (1:2) tako prizadel, da je nato na dvobojih s Triglavom in Rudarjem ostala brez zmag. Ante Šimundža je v karieri že pogosto prekrižal načrte Olimpiji. Bo usoden za vodilnega prvoligaša tudi tokrat? Odgovor vam zvečer ponuja neposredni prenos tekme na Planet TV.