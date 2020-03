Nastja Čeh: Žal imamo v Sloveniji velik problem

Prvoligaški klubi pogosto potarnajo, kako imajo (pre)dolg zimski premor. Kaj naj o tem šele povedo drugoligaški klubi, ki bodo s tekmami nadaljevali dva tedna po prvi ligi in zaigrali prvič po natanko 103 dneh?

''Zagotovo traja premor predolgo. Več kot tri mesece! Klubom, ki na leto igrajo praktično le sedem mesecev, dobre tri mesece se pripravljajo, ostalo pa imajo igralci prosto, ni lahko. Res je, zadnja leta so zime bolj zelene, vremenske razmere se spreminjajo, a vseeno ne smeš kar tako tvegati, da bi začel igrati že januarja. Potem lahko vse uničiš, vemo pa, kakšna je raven infrastrukture pri nas,'' je Nastji Čehu po svoje žal, da drugoligaši začenjajo tako pozno, po drugi strani pa razume vodstvo tekmovanja, saj so znali biti zimski pogoji v tem delu leta tako surovi in neugodni za vse, kar spada pod nogomet in ta šport dela lepšega.

Koper favorit št. 1

Dare Vršič, ki z izkušnjami pomaga Kopru, si je pred davnimi leti v slovenski reprezentanci delil slačilnico tudi z Nastjo Čehom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kakšen razplet pričakuje v drugi ligi po koncu sezone? ''Koper je največji kandidat za prvo mesto. Skupaj z Gorico imata velike možnosti, da napredujeta v prvo ligo. Imata prepotrebne izkušnje. Dobro razumeta, kaj je prvoligaški nogomet. To, kar se je lani zgodilo Gorici, je bilo nekaj nepredstavljivega. Še sami niso verjeli, da je kaj takšnega sploh možno. Zdaj so uredili stvari in so resni kandidati za vrnitev,'' je izpostavil primorski dvojec, ki je v jesenskem delu druge lige zbral največ točk in prezimil na vrhu lestvice.

Drugoligaši v tej sezoni ne občudujejo le ambicioznih klubov, ki ne skrivajo želje, kako bi se radi čimprej vr(i)nili med najboljše, ampak tudi kluba, ki sta se močno približala velikemu podvigu, preboju v Evropo! Govor je o Radomljah in Nafti, dveh polfinalistih pokala Slovenije, ki se bosta medsebojno udarila v polfinalu, boljši izmed njiju pa bo nastopil v finalu v Fazaneriji in skušal presenetiti favoriziranega prvoligaša. Muro oziroma Aluminija.

Verjame, da bi lahko v bližnji prihodnosti zaigrala skupaj v prvi ligi neposredna soseda, Drava in Aluminij. Foto: Vid Ponikvar

Če bi drugoligašu uspel načrt, bi si prvič, odkar je Slovenija samostojna dežela, evropsko vozovnico priigral uradni član drugoligaške druščine. ''Res je, zaigrala bosta drug proti drugemu v polfinalu, a je to še daleč od Evrope. V pokalu se rada dogajajo presenečenja, a bomo videli. Zanimivo bo tudi zaradi tega, ker so v igri za lovoriko tudi naši sosedje,'' je s prstom pokazal na Kidričane, ki jim gre v tej sezoni imenitno v prvi ligi.

Druga liga, 20. krog: Petek, 6. marec:

15.00 Drava Ptuj – Nafta 1903 Sobota, 7. marec:

15.00 Koper – Brežice Terme Čatež

15.00 Koroška Dravograd – Beltinci Klima Tratnjek

15.00 Vitanest Bilje – Brda

15.00 Kalcer Radomlje – Fužinar Vzajemci

15.00 Rogaška – Jadran Dekani Nedelja, 8. marec:

13.00 Krško – Krka

15.00 Roltek Dob - Gorica

Že ob 16. uri? Kje je tukaj smisel nogometa?

Če v Sloveniji marsikje drži pregovor, d Nastja Čeh je v bogati karieri zaigral tudi na največjih klubskih tekmovanjih. Tako se je pomeril tudi proti zvezdniku AC Milana Kakajem. Foto: Reuters a bi sosed sosedu najraje privoščil, da mu crkne krava, je odnos med sosedoma iz Ptuja in Kidričevega, oddaljena sta le 12 km, vzoren. ''Dobro se razumemo, odnos se je izboljšal. Tega, da je med kluboma prisotna posebna tekmovalna draž, ne moreš ustaviti.'' Če bo Drava začela dosegati boljše rezultate, želja novega vodstva, ki prihaja iz Italije, je takšna, da se v bližnji prihodnosti uvrsti v prvo ligo, nato pa zaigra še v Evropi, bi lahko postal slovenski nogometni zemljevid bogatejši za prav poseben lokalni derbi.

Resda prihajata iz različnih občin, a vseeno. To bi bila svojevrstna poslastica, Aluminij proti Dravi. ''V drugi ligi smo že igrali drug proti drugemu, v prvi pa še ne. To je tudi smisel igranja nogometa. Kot denimo derbi med Muro in Nafto, če bi prišlo do njega. Me je pa spravilo v slabo voljo, da se je nedavna tekma med Aluminijem in Olimpijo začela v torek že ob 16. uri. Ljudje sploh še niso prišli iz služb, pa se je že začelo. Kje je tukaj smisel nogometa? Olimpija je prišla v Kidričevo. Vodilna Olimpija. Zanimanje je bilo veliko. Namesto tega, da bi bil to nogometni praznik, je bilo na tekmi 250 ljudi. V čem je smisel? Tega ne razumem. V Kidričevem imajo namreč reflektorje,'' nekdanji kapetan slovenske nogometne izbrane vrste ni mogel razumeti, zakaj se je vodstvo tekmovanja odločilo za tako zgoden začetek tekme.

Prvo ligo bi morali razširiti na 12 klubov

Po njegovem mnenju bi bilo primerno prvoligaško tekmovanje razširiti vsaj na 12 klubov. Foto: Vid Ponikvar Je glede na visoko kakovost klubov 2. SNL, vsaj tistih pri vrhu, s čimer se v prejšnjih sezonah druga liga ni mogla vedno pohvaliti, primeren trenutek za razširitev slovenske prve lige? Bi povišali število prvoligašev iz 10 na denimo 12 ekip, če bi lahko?

''Če bi lahko? Beseda če v tem primeru ne obstaja. Morali bi. O tem govorijo vsako leto, tako da bi lahko zdaj ocenili stvari in videli, da imaš v drugi ligi štiri do pet ekip, ki lahko igrajo v prvi ligi. Vložek Nafte je takšen, da imajo pogoje, da lahko zlahka igrajo v prvi ligi, pa Koper, Gorica … Tudi v prvi ligi so se klubi stabilizirali. Sežana si zasluži pohvale, Bravo tudi, pa Triglav. Bilo bi zelo zanimivo, če bi razširili ligo na 12,'' je 42-letni Štajerec zagovornik ideje o širitvi števila prvoligaških udeležencev.

Čeh še ni rekel zadnje igranju nogometa. Nastopa v četrti slovenski ligi, kjer je eden izmed njegovih tekmecev tudi Zavrč. Nekdaj ambiciozen klub, ki pa se je moral zaradi finančnih težav posloviti od velikih ciljev in skoraj utonil v pozabo. ''Vsakemu se lahko to zgodi. Zavrč je bil zelo dober klub, imel je velike ambicije. Bilo je zelo pohvalno, da je ena najmanjših slovenskih občin zgradila klub na tako visoki ravni, da je lahko konkuriral najboljšim v državi. Da so bili ljudje pripravljeni vlagati svoj osebni kapital in zgradili lep stadion. Dobro, nato se je čez noč zgodilo, kar se je zgodilo, ampak Zavrč je pokazatelj tega, kako se da narediti marsikaj tudi v manjših sredinah,'' se je razgovoril o klubu, katerega je pred šestimi leti vodil Viktor Trenevski, zdajšnji prvi trener Drave.

S prstom ne kaže na nobenega, a Drava bi si zaslužila več

Pred leti je nosil kapetanski trak Drave. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Vemo, kakšen je bil igralec. Vedno dodana vrednost. Je umirjen človek, odlikuje ga razumevanje nogometa na visoki ravni. Ve, kaj dela, ve, kaj želi,'' je prepričan, da bo Makedonec, ki zelo dobro pozna Slovenijo, prava rešitev za Ptujčane, ki v nadaljevanje sezone vstopajo z 11. mesta. Po mnenju Čeha jeseni ni dosegala želenih rezultatov.

''Bom pošteno povedal. Nimam nič proti Pikotu (nekdanjemu trenerju Muamerju Vugdaliću, ki je zapustil klop Drave pred nekaj tedni, op. p.), sem pa prepričan, da bi si z ekipo, ki jo ima Drava, zaslužili več. To se mi zdi realna ocena. Prezimili smo v spodnji polovici lestvice, imamo pa ekipo, s katero bi se morali uvrstiti vsaj med 5. in 8. mesto. In to z lahkoto. So pa seveda prisotni vzponi in padci. Čeprav imaš poimensko dobro ekipo, pa tu ne kažem s prstom na nobenega, tega nisem nikoli počel, niti ni pošteno, saj je najlažje kar tako pametovati, je tu ogromno dejavnikov, ki vplivajo na vse,'' je dal vedeti, kako je Drava preživela turbulentno obdobje, ki je postreglo tudi z menjavo vodstva in imelo prste vmes pri manj prepričljivih predstavah pod vodstvom Muamerja Vugdalića.

Še vedno igra redno in uživa Pri 42 letih se dokazuje v četrti slovenski nogometni ligi pri NK Markovci. Foto: Vid Ponikvar Zadnjo tekmo za Dravo je odigral 6. oktobra 2018. ''Ni šlo več naprej. Moral sem nekaj spremeniti, saj so bili preveliki napori, če sem hotel narediti vse za klub. Preveč energije in časa sem izgubljal z igranjem, tudi leta so prišla za menoj, tako da sem se odločil, da v drugi ligi ne bom več igral,'' se spominja zadnje tekme, ko je doma s Ptujčani izgubil proti moštvu Brda (1:2). Takrat se je poslovil od članske zasedbe Drave, star je bil 40 let, a še vedno ni rekel zadnje nogometu. Adrenalin in užitek ga zdaj spremljata v četrti ligi (Super liga MNZ Ptuj), v kateri nastopa za NK Markovci. ''Igram zase, uživam na igrišču, rad se tako sprostim. Zdravje mi še služi. Čeprav je to četrta liga, ne manjka tekmovalnega naboja. Vsaka liga ima svojo kakovost. V tej prevladujejo mladi fantje, stari od 19 do 26 let, prisotno je znanje, nihče noče izpasti smešen,'' je vesel, da je našel prijetno in dobro organizirano klubsko okolje, v katerem lahko nastopa za dušo.

Velika želja Ptujčanov je, da spomladi stabilizirajo klub in izpeljejo sezono do konca. ''Moramo umiriti stvari, potem pa bomo videli, kakšni bodo cilji pred novo sezono,'' je namignil, da bo prihodnji teden že znano, v kakšni vlogi bo deloval v klubu. Pri Dravi je sicer opravljal marsikateri položaj. Bil je predsednik, podpredsednik, športni direktor, igralec, kapetan, trener mlajših selekcij …

Maribor ni klub, ampak institucija

"Država ne omogoča tega, da bi ljudje vlagali denar v šport," izpostavlja osrednjo težavo slovenskih nogometnih klubov. Foto: Vid Ponikvar Glede tega, kako težavno je voditi nogometni klub v Sloveniji, je želel opozoriti na oviro, s katero se spopadajo mnogi in jim preprečuje, da bi posegali še višje.

''Žal imamo v Sloveniji velik problem. Vsi. Država ne omogoča tega, da bi ljudje vlagali denar v šport. Verjamem, da dobičkov ne bodo vlagali. Potem pa se sprašujemo, zakaj je šport tu, kjer je. Če bi imel na izbiro, kaj bi izbral? Bi dal državi ali pomagal društvom? Pa naj bo to gasilsko društvo v neki vasi. Mi smo pač športniki in tu govorimo o športu. Morale bi biti prisotne tudi olajšave, da bi šport drugače funkcioniral. Da bi imeli tudi manjši klubi svoje prihodke, ne pa da so blokirani in se nikakor ne morejo približati najboljšim,'' je predstavil svoje mnenje o večplastni problematiki.

Ne skriva simpatij do nekdanjega kluba NK Maribor, s katerim je osvajal tudi lovorike. Foto: Vid Ponikvar

Prvo ligo na Ptuju še vedno doživljajo kot velik cilj, obenem pa se tudi zavedajo, da bi ob napredovanju morali dvigniti proračun. ''V prvi ligi moraš imeti zelo velik budžet. Bi se pa budžeti morda zmanjšali, če bi se liga razširila na 12 klubov. Potem tudi drugi klubi ne bi potrebovali bajnih vsot, če bi hoteli obstati v prvi ligi. Vsi vemo, da Maribor ni klub, ampak je institucija. Maribor je nekaj več. Tudi Olimpija ima dovolj kapitala, drugi manjši klubi pa … CherryBox, to so nogometni fanatiki, ki jih moramo v Sežani podpirati in spoštovati, gospod Klarič (Darko Klarič, častni predsednik Brava, op. p.) vlaga svoj kapital v Bravo. Res je, da je velik poslovnež in ima kapital, a ga daje v nogomet. To pomeni, da vlaga v Bravo. CherryBox vlaga v Tabor. Ne gre enostavno. Domžale so delale svojo zgodbo 10 do 15 let. Takrat, ko pa bi posegle po nečem večjem, pa se je zgodilo, da so prisiljene na prodajo igralcev, da bodo lahko preživele naslednjih nekaj let,'' je naštel nekaj zgodb, brez katerih bi omenjeni prvoligaši težko preživeli na tržišču. Če bo šlo vse po načrtih ambicioznega novega vodstva Drave, bi se jim lahko kmalu med elito pridružili tudi Ptujčani.