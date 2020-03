Miran Pavlin razkril dve veliki želji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva liga Telekom Slovenije v očeh Pavlina in Zavrla

Slovenska nogometna zveza v tem letu praznuje 100 let delovanja. Različne dejavnosti ob lepem jubileju že potekajo, vrhunec pa bo vsekakor tekma slovenske članske reprezentance z aktualnimi evropskimi prvaki Portugalci konec maja v Stožicah. O Prvi ligi Telekom Slovenije in njenem razvoju sta spregovorila častni predsednik NZS Rudi Zavrl in nekdanji uspešni nogometaš Miran Pavlin, ki si želi, da bi dobilo priložnost še več mladih slovenskih igralcev, hkrati pa se vrnilo še več izkušenih reprezentantov.

Prva liga Telekom Slovenije iz leta v leto dela majhne, a kakovostne korake tako na organizacijskem kot tudi na športnem področju. Tudi medijska pokritost je vse bolj dodelana in prepoznavna. "Kvaliteta slovenske lige je v porastu. Vsako leto. Želel bi si le, da bi več mladih slovenskih nogometašev dobilo priložnost," je dejal nekdanji slovenski reprezentant Miran Pavlin.

Kakovostni tujci so dobrodošli

Ko je bil Miran Pavlin še slovenski reprezentant, se je iz tujine vrnil v domovino in prenašal izkušnje na mlajše igralce. Foto: Nebojša Tejič/STA "Tujci so absolutno dobrodošli, ker bodo domačega igralca naredili boljšega. Predvsem mladega, saj ga učijo, vodijo na igrišču," je dejal. Meni, da so kakovostni tujci pomemben člen, ki vodi k splošnemu napredku tekmovanja. Vračajo pa se tudi nekateri reprezentanti, ki v Slovenijo prinašajo številne izkušnje iz evropskih lig. "Želim si, da bi bilo teh starejših slovenskih reprezentantov, ki končujejo kariere, v Sloveniji še več," se je Pavlin navezal na vrnitev Romana Bezjaka, zimskega novinca v vrstah Olimpije.

"Brez kvalitetnega dela v klubu tudi ni reprezentance," poudarja Rudi Zavrl, dolgoletni prvi mož slovenskega nogometa in častni predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki letos praznuje 100-letnico.

Rudi Zavrl v pogovoru z aktualnim predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem. Foto: Nebojša Tejič/STA

"Navidezno je prva liga neko vzorno tekmovanje, če pa pobližje pogledamo status financiranja in funkcioniranja posameznih klubov, vidimo zelo raznoliko situacijo od nekih 'kvazitujih' vlagateljev do pomanjkljivega organizacijskega dela in zelo majhnega obiska na nekaterih stadionih."

Veliko golov, atraktivne akcije in slovenski talenti so velik magnet za gledalce, a slovenski nogometni zemljevid je tako pisan, da so velike razlike v številu gledalcev pač kruta realnost.