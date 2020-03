Drava izbrala novega trenerja, prišel je stari znanec

Drugoligaški klub iz najstarejšega slovenskega mesta je pozimi doživel ogromne spremembe. Po odhodu nezadovoljnih nigerijskih investitorjev, ki so napovedali, da bodo pravico iskali na sodišču, je Drava sklenila dogovor s skupino italijanskih investitorjev. Predsednik je postal Salvio Passante, predstavnik neapeljskega medija CalcioNapoli24.it, vlogo športnega direktorja pa opravlja Gennaro Chietti, ki je potrdil, da ima ptujski klub novega trenerja.

Trenevski namesto Vugdalića

Prejšnji teden je Dravo zapustil Muamer Vugdalić in ostal brez službe, na prazen trenerski stolček pa je prišel Viktor Trenevski. Makedonec se po šestih letih vrača v Slovenijo, kjer je pustil globok nogometni pečat. Kot igralec je opozarjal nase v napadu Mure, Kopra, Olimpije, Drave, Nafte in Malečnika, kjer je začel trenersko kariero, nato pa vodil še Veržej in Zavrč. Leta 2015 se je odpravil v Črno goro, se mudil tudi v domovini pri Rabotničkem, zdaj pa se 47-letni znanec slovenskih zelenic vrača na sončno stran Alp. Z Dravo je sklenil pogodbo do junija 2021, sledi možnost podaljšanja pogodbe še za eno leto.

Trenerji v 2. SNL: Koper (Miran Srebrnič), Gorica (Borivoje Lučić), Kalcer Radomlje (Oskar Drobne), Fužinar Vzajemci (Mihael Bukovec), Nafta (Dejan Dončić), Krško (Iztok Kapušin), Vitanest Bilje (Sandi Valentinčič), Krka (Zoran Zeljković), Roltek Dob (Dejan Djuranović), Jadran Dekani (Alen Šćulac), Drava Ptuj (Viktor Trenevski), Beltinci Klima Tratnjek (Radovan Karanović), Brda (Vlado Badžim), Brežice Terme Čatež (Simon Sešlar), Rogaška (Damjan Romih) in Dravograd (Žiga Kljajič).

Drava se bo v petek v uvodnem spomladanskem krogu pomerila z Nafto, v drugi del druge lige pa se z vodilnega položaja podaja Koper. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Trenevski je že spremljal Dravo na zadnji pripravljalni tekmi, ko so Ptujčani premagali avstrijskega četrtoligaša Grossklein, za katerega igra kar nekaj Slovencev (David Tomažič Šeruga, Darijo Biščan, Tadej Žagar Knez in Matic Golob), zadetke pa so dosegli Sebastjan Slak, Marcius, Drilon Kryeziu, ki se je na Ptuj odpravil iz Kranja, ter Lucas Espindola.

Spomladanski del druge lige se bo začel v petek, ko bo Drava gostila Nafto. Ptujčani so v drugi ligi prezimili na 11. mestu, Lendavčani, tudi polfinalisti pokala Slovenije, pa so šest mest višje. Po jesenskem delu sta v najboljšem položaju Koper in Gorica.