Tabor spravil Rudar na rob obupa #video

Mauro Camoranesi je v zadnjih treh krogih Tabor popeljal do kar sedmih točk in velikega skoka na lestvici. Foto: SPS/Sportida

Rudar Velenje : Tabor Sežana 0:1 (0:0)



Stadion ob jezeru, sodniki: Vinčić, Kordež in Perger.



Strelec: 0:1 Ristić (75.).



Rudar: Radan, Pušaver, Pavlović, Ćosić, Džinić, Filipović, Anđelković (od 72. Vošnjak), Črnčič, Lelić, Kuzmanović, Radić (od 81. Panadić).



CB 24 Tabor Sežana: Šugić, Nemanič, Azinović, Yameogo, Krivičić, Zebić (od 57. Pittinari), Ristić, Kouao, Sever, M. Babić (od 78. Mihaljević), Bongongui (od 25. Stevanović).



Rumeni karton: Yameogo.

Rdeči karton: Pavlović (74.).

Rudar tudi po 25 tekmah v sezoni ostaja brez zmage in predvsem pomembnih točk v lovu na mesta, ki prinašajo obstanek v ligi. Za predzadnjimi Domžalami zaostajajo 16, za osmim Triglavom pa že 17 točk. Tokrat so bili na trenutke tekme sicer enakovreden tekmec Sežancem, ki pa so vseeno prišli do svoje osme zmage v sezoni (prve v gosteh). Ta jih je dvignila na šesto mesto prvenstvene lestvice.

Gledalci v prvem polčasu niso videli posebej nevarnih priložnosti. Večino polčasa so terensko prevladovali Sežanci, ki pa do prav posebej nevarnega strela niso prišli. Na drugi strani so bili Velenjčani v uvodu malce konkretnejši.

V deveti minuti je za najnevarnejši poskus prvega dela poskrbel Dominik Radić, ko je iz bližine malce z desne zadel le zunanji del mreže. V 36. minuti so knapi poskusili tudi z roba kazenskega prostora, ko je Josip Filipović žogo poslal le malo mimo vrat.

Radan nepremagljiv vse do mojstrovine Ristića

V drugem polčasu so bili oboji bolj živahni, vse bolj pa so pritiskali Kraševci, ki so precej poskušali, a je Matej Radan po vrsti ustavljal strele Stefana Stevanovića v 53., Maria Babića v 58., pa pozneje še dva Leona Severja in pa močan poskus od daleč Klemena Nemaniča.

Atraktiven zadetek Marka Ristića:

V 74. minuti pa so domači na igrišču ostali le z deseterico. Kot zadnji mož obrambe je prekršek nad Stevanovićem storil Jovan Pavlović, si prislužil rdeči karton, obenem pa poskrbel za prosti strel na robu kazenskega prostora. Tega je v 75. minuti izvedel Marko Ristić in zadel v levi zgornji kot tekmečevih vrat za zasluženo vodstvo.

Domači bi tri minute pozneje kaj lahko izenačili, a je Mićo Kuzmanović zadel okvir vrat. Za njim je od daleč poskusil Sanjin Lelić, vendar je bil David Šugić na mestu in tako tudi on pripomogel k slavju sežanskega moštva.

Rudar bo v 26. krogu v nedeljo gostoval v Celju, Tabor pa bo dan prej gostil Olimpijo.

Dogajanje v Velenju v živo: