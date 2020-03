Šimundža se je na Hadžićeve besede odzval z nasmehom #video

Nogometaši Olimpije so v četrtem poskusu le vpisali prvo zmago v spomladanskem delu sezone in s tem manjšo krizo prebrodili s povišanjem prednosti na vrhu lestvice. Mariboru so znova pobegnili za štiri točke, a kljub lepemu pogledu na lestvico Safet Hadžić na svojih plečih še naprej občuti ogromen pritisk. Večji kot v drugih slovenskih klubih, meni strateg Olimpije. V nedeljo v Stožice prihaja še Mura.

"Imajo značaj, so čvrsti. Proti Olimpiji so vedno zelo motivirani, saj vedo, da je to derbi, to je povsem drugačna motivacija kot proti Velenju," o nedeljskem tekmecu razmišlja trener Olimpije Safet Hadžić.

Trener murašev Ante Šimundža pa mu odgovarja: "Moramo se zavedati, da je tudi Olimpija z Rudarjem igrala 1:1. Kar pa zadeva motiv v naslednji tekmi, lahko rečem le, da je za naše igralce vsaka tekma, na kateri dobijo priložnost, izjemno motivacijska."

Mura za Olimpijo zaostaja za devet točk. Če želi ostati v odprtem boju za vrh, potrebuje zmago. Enako velja za Ljubljančane, ki želijo zadržati prednost pred Mariborom.

Preberite še: