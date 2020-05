Koper igra že danes, Olimpija in Maribor jutri

Slovenski prvoligaški nogometni klubi se vneto pripravljajo za nadaljevanje sezone. Že danes se bo na igrišču predstavil povratnik med elito Koper, ki bo na prazni Bonifiki gostil Dekane. V soboto bo dejavno več prvoligašev, med njimi tudi večna slovenska tekmeca, vodilna Olimpija in branilec naslova Maribor. Kdaj bodo na delu preostali, s kom in kje se bodo pomerili? Preverite seznam.

Konec je obdobja, ko so nogometni klubi zaradi epidemije koronavirusa mirovali. Najprej so stekli individualni treningi, nato v manjših skupinah, zdaj pa že nekaj časa potekajo povsem običajni vadbeni procesi, v katerih je dovoljeno vse. Tudi medsebojni telesni stiki akterjev. Dovoljene so tudi tekme. Člani Prve lige Telekom Slovenije, ki bodo sezono pred praznimi tribunami nadaljevali 5. junija, so zaradi tega začeli iskati primerne kandidate za pripravljalne tekme.

V prihodnjih dneh in tednih bo tako v Sloveniji kar nekaj neposrednih prvoligaških dvobojev, na katerih bodo klubi pilili formo za nadaljevanje prvenstva, aktivna bosta tudi drugoligaša Nafta in Radomlje, ki ju čez tri tedne čaka vrhunec sezone v pokalnem tekmovanju, najboljši drugoligaš Koper, ki se vrača med elito, namerava odigrati še pet pripravljalnih tekem, delovno pa bo tudi v Novi Gorici, kjer so se vrtnice znašle v nehvaležnem položaju, saj jih dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL čakajo najverjetneje šele v začetku avgusta.

Olimpija proti Aluminiju, Triglavu in Gorici

Safet Hadžić bo v soboto vodil prvo tekmo Olimpije po dveh mesecih in pol. Foto: Žiga Zupan/Sportida Vodilna Olimpija, ki ima pred zasledovalci lepo prednost, bo do gostovanja v Sežani (6. junij) odigrala tri pripravljalne tekme. Zasedba Safeta Hadžića, čigar usoda pri zeleno-belih je vsaj do začetka prihodnje sezone negotova, bo v nadaljevanje sezone krenila brez poškodovanega Vitje Valenčiča, ki ga zaradi hude poškodbe kolena čaka polletno okrevanje.

V soboto se bo udarila z Aluminijem, ki je eno izmed najbolj pozitivnih presenečenj sezone in po točkah na lestvici zaostaja zgolj za zmaji. Ljubljančani se bodo v nadaljevanju priprav pomerili še s Kranjem, dvoboj bo na Gorenjskem, prihodnjo soboto pa bo nastopil čas za generalko, v Ljubljano bo prišla Gorica.

Datum Tekma Strelci 23. maj Olimpija - Aluminij 26. maj Triglav Kranj - Olimpija 30. maj Olimpija - Gorica

Celjani, ki v koledarskem letu 2020 niso izgubili niti enkrat, ne na prijateljskih ne na prvenstvenih tekmah, bodo sezono nadaljevali 5. junija ob 21. uri v sosedskem derbiju z zadnjeuvrščenim Rudarjem. Do takrat nameravajo odigrati vsaj dve tekmi. Kosićeva četa se bo najprej predstavila v nedeljo, ko bo ob 11. uri na domačem stadionu Z'dežele pričakala Radomlje, prihodnjo soboto pa v knežje mesto prihaja Triglav.

Datum Tekma Strelci 24. maj Celje - Radomlje 30. maj Celje - Triglav Kranj

Kidričani bodo prvo tekmo po prekinitvi prvenstva odigrali v soboto, ko se bodo pomerili z Olimpijo. Čaka jih zahteven preizkus, saj bo na drugi strani prvi favorit za osvojitev naslova. Prihodnji petek bo sledila generalka, Aluminij se bo na domači zelenici spopadel z Domžalčani, ki so se v prvenstvu znašli v težavah, saj so 11 krogov pred koncem šele na predzadnjem mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Kidričanom kaže veliko bolje, saj po točkah zaostajajo le za Olimpijo, kaj kmalu po uvodni tekmi z Muro (5. junij) pa jih čaka še pomembnejši dvoboj s Prekmurci, v polfinalu pokala Slovenije na Brdu pri Kranju!.

Datum Tekma Strelci 23. maj Olimpija - Aluminij 29. maj Aluminij - Domžale

Krstni nastop novega trenerja Maribora

Sergej Jahirović bo na klopi vijolic debitiral proti Nafti. Foto: NK Maribor Mariborčani so v zadnjih dneh sporočili kar nekaj veselih novic, kar zadeva izboljšanje infrastrukture. Prižgali so se žarometi na pomožnem igrišču Ljudskega vrta, prihodnje leto pa bo končana prenova zahodne tribune, tako da bo stadion zaživel v novi, moderni in udobni preobleki. Veliko sprememb pa je tudi v klubu. Odšla sta Darko Milanič in Zlatko Zahović, tako da na krst, kar zadeva uradne tekme, v novih vlogah čakata trener Sergej Jakirović in športni direktor Oliver Bogatinov.

Led bosta prebila v soboto, ko bo v praznem Ljudskem vrtu gostovala Nafta. Štiri dni pozneje bo v mesto ob Dravi prišel novopečeni prvoligaš Koper, generalka pred nadaljevanjem sezone, ta prinaša zahtevno gostovanje v Domžalah, pa bo 30. maja, ko bo Maribor gostil Bravo. Ravno tisti klub, proti kateremu je na zadnji odigrani tekmi doživel hud udarec, po domačem porazu (1:2) pa ostal še brez Milaniča in prvega kadrovika Zahovića.

Datum Tekma Strelci 23. maj Maribor - Nafta Lendava 27. maj Maribor - Koper 30. maj Maribor - Bravo

Črno-beli iz Murske Sobote pred nadaljevanjem prvenstva razmišljajo o velikem vložku. V prvenstvu so blizu mest, ki vodijo v Evropo, v pokalu pa od lovorike oddaljeni le dva koraka. V polfinalu jih čaka derbi z Aluminijem, s katerim se bodo pomerili že 5. junija v uvodu nadaljevanja Prve lige Telekom Slovenije. Za zdaj so dogovorjeni le za eno pripravljalno tekmo. V soboto se bodo pomerili z velenjskim Rudarjem, ki ga lahko v prvi ligi obdrži le še čudež. Dogovarjajo se tudi o drugi pripravljalni tekmi, a še niso našli skupnega jezika s tekmecem.

Datum Tekma Strelci 23. maj Rudar Velenje - Mura

Camoranesi v nedeljo na letalu za Evropo?

Mauro Camoranesi bi lahko prihodnji teden že prevzel vodenje Tabora. Foto: SPS/Sportida Sežančani vstopajo v nadaljevanje prvenstva z visokega šestega mesta, a prednost pred devetouvrščenimi Domžalami znaša le tri točke, tako da se obeta dramatičen razplet v boju za obstanek. V nedeljo naj bi se na letalo v Buenos Airesu, namenjeno v Evropo, vkrcal tudi Mauro Camoranesi, tako da bi lahko nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa prevzel češnjice že prihodnji teden.

Tabor se bo v torek pomeril z Gorico, v soboto pa prihaja na Kras Koper. Zaradi velikega števila zdravih igralcev, ki so na voljo strokovnemu štabu Tabora, se Sežančani nagibajo k možnosti, da bi isti dan odigrati še tekmo z Biljem.

Datum Tekma Strelci 26. maj Gorica - Tabor 30. maj Tabor - Koper 30. maj Tabor - Bilje (?)

Mladi ljubljanski klub je edini prvoligaš, ki se bo v pripravljalnem obdobju pomeril tudi s tretjeligašem. Bravo se bo v soboto v Športnem parku Ljubljana pomeril s tretjeligaškim klubom Brinje Grosuplje, štiri dni pozneje bodo izbranci Dejana Grabića, ki si želijo v krstni sezoni med najboljšimi zagotoviti obstanek, gostovali v Radomljah, generalka pa jih čaka 30. maja v Ljudskem vrtu, kjer so v začetku marca presenetili Maribor (2:1) in poskrbeli za eno najslajših zmag v kratki zgodovini kluba.

Datum Tekma Strelci 23. maj Bravo - Brinje Grosuplje 27. maj Radomlje - Bravo 30. maj Maribor - Bravo

Kranjčani so se odločili, da bodo v pripravljalnem obdobju okusili moč vodilnega dvojca. V torek bodo na Gorenjskem pričakali prvouvrščeno Olimpijo, a bo tekma tako kot druge zaprtega tipa, tako da na tribunah ne bo gledalcev, prihodnjo soboto pa se bodo varovanci Vlada Šmita odpravili na gostovanje v Celje. Tako se bodo udarili z moštvom, ki jih je na zadnji prvenstveni tekmi povsem nadigralo in sredi Kranja odpihnilo kar s 5:0.

Datum Tekma Strelci 26. maj Triglav - Olimpija 30. maj Celje - Triglav

Rumena družina najprej proti sosedom iz Doba

Domžalčani so polni motivacije, saj želijo Sloveniji v nadaljevanju sezone dokazati, da po moči in kakovosti ne spadajo na deveto mesto, ampak višje. V uvodnem prvenstvenem nastopu po premoru jih čaka zahteven izpit, saj na štadion ob Kamniški Bistrici prihaja prvak Maribor. Do takrat bo trener Andrej Razdrh pilil formo na dveh pripravljalnih tekmah. V soboto bo na glavnem igrišču Športnega parka v Domžalah gostoval drugoligaš Dob, v petek pa se odpravljajo v Kidričevo, kjer se bodo pomerili z Aluminijem.

Datum Tekma Strelci 23. maj Domžale - Dob 29. maj Aluminij - Domžale

Velenjčani so se znašli v na videz brezizhodnem položaju. Za devetouvršenimi Domžalami 11 krogov pred koncem zaostajajo kar 18 točk, v prvenstvu pa še vedno ostajajo brez zmage. Trenutno pripravljenost bo novi trener Domen Beršnjak poskušal oceniti s pomočjo sobotne tekme, ko se bo pomeril z ambiciozno Muro. V uvodnem prvenstvenem nastopu po premoru zaradi koronavirusa bo 5. junija ob 21. uri gostoval pri vročem Celju.

Datum Tekma Strelci 23. maj Rudar - Mura

Koprčani na delu že danes

Koprčani se bodo z Mariborom pomerili v sredo, Lendavčani pa že v soboto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Poleg prvoligašev v prihodnjih tednih ne bo miroval Koper. Najboljši drugoligaš se seli med elito. Po treh letih se bo ponovno družil s prvoligaši, danes pa bo prvi prebil led in na Bonifiki odigral prijateljsko tekmo z Dekani.

Dvoboj pred praznimi tribunami se bo začel ob 17.30. Nato 27. maja sledi poslastica, gostovanje pri branilcu državnega naslova, 15-kratnem slovenskem prvaku Mariboru, ki so ga kanarčki izločili v pokalnem tekmovanju, prihodnjo soboto se bodo mudili v Sežani pri Taboru, 6. junija, ko se bo že nadaljevala prva liga, se bodo v primorskem derbiju pomerili z Gorico, tri dni pozneje pa jih čaka še tekma z Biljami, po kateri bi izbranci Mirana Srebrniča dočakali konec sezone in se odpravili na počitek pred začetkom priprav na novo sezono.

Datum Tekma Strelci 22. maj Koper - Dekani 27. maj Maribor - Koper 30. maj Tabor - Koper 6. junij Gorica - Koper 9. junij Koper - Bilje

Vrtnice so v nehvaležnem položaju, saj jih dodatne kvalifikacije čakajo najverjetneje šele v začetku avgusta. Nogometaši Gorice marljivo trenirajo in ohranjajo pripravljenost. V teh tednih bodo odigrali kar nekaj pripravljalnih srečanj. V torek bodo gostili Tabor iz Sežane, nato se bodo štiri dni pozneje odpravili v Ljubljano, kjer se bodo pomerili z Olimpijo, 6. junija pa jih čaka še prestižno srečanje s Koprom.

Datum Tekma Strelci 26. maj Gorica - Tabor 30. maj Olimpija - Gorica 6. junij Gorica - Koper

Lendavčani so boje v drugi ligi, kjer se jim želja po napredovanju ni izšla, že končali. Ker pa jih kmalu čaka polfinale pokala Slovenije proti Radomljam, nočejo ničesar prepustiti naključju. Dogovorili so se za tri pripravljalne tekme. V soboto bodo dejavni v Ljudskem vrtu, kjer jih čaka motivirani Maribor, ki ga bo prvič vodil nov strateg, 29. maja bodo v Lendavi gostili drugoligaške znance Beltince, 5. junija pa želijo odigrati še eno tekmo, a se še dogovarjajo s tekmecem.

Datum Tekma Strelci 23. maj Maribor - Nafta 29. maj Nafta - Beltinci

Radomljani še niso končali sezone, ampak se pripravljajo na pokalni vrhunec, kjer bi se lahko prek Nafte uvrstili v veliki finale, nato pa naskakovali največji uspeh v zgodovini kluba, pokalno lovoriko. V četrtfinalu pokala so izločili Celjane, s katerimi se bodo na pripravljalni tekmi pomerili v nedeljo. Dvoboj v knežjem mestu bo že ob 11. uri, tri dni pozneje bodo gostili Bravo iz Ljubljane, najverjetneje pa bodo seznam pripravljalnih dvobojev naknadno dopolnili.