Predsednik prosi NZS, naj spremeni odločitev

Odločitev Nogometne zveze Slovenije (NZS) o predčasnem koncu drugoligaške sezone je pokvarila načrte Radomljam. Drugoligaški klubi so odigrali le 20 od nameravanih 30 krogov, nato pa prisilno zaprli vrata. Vodilni Koper se tako vrača v prvo ligo, drugouvrščeno Gorico čakajo dodatne kvalifikacije, tretjeuvrščene Radomlje, ki so za vrtnicami zaostale le točko, pa so ostale brez posebne nagrade.

Sezone pa vendarle še ni konec, saj jih čaka še pokalni izziv. Uvrstile so se v polfinale, kjer se bodo pomerile z Nafto. Krovna zveza je napovedala, da se bodo Radomlje za finalno vstopnico potegovale sredi junija na glavnem igrišču Nacionalnega nogometnega centra Brdo, kar je drugoligaša iz okolica Domžal spravilo v dodatne težave.

Zdajšnja ideja NZS jim ne ustreza

Kalcer Radomlje so v četrtfinalu pokala Slovenije presenetile Celjane, v polfinalu pa jih čaka drugoligaški spopad z Nafto. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ker je drugoligaške sezone konec, bi se tako morali na pokalni spopad pripravljati zgolj s treningi, in to ves mesec. V nasprotju s prvoligaškimi klubi so namreč že končali prvenstvo. Zaradi tega so se Radomljani obrnili na krovno zvezo in izrazili željo, da bi se v polfinalu pokala z Nafto pomerili že v začetku junija.

"Apeliramo na zvezo, da bi se čim prej odigral pokal. Le tako bi lahko naredili premor pred začetkom novega sezone," sporoča Matjaž Marinšek, dolgoletni predsednik drugoligaškega kluba, ki je v zadnjem desetletju dvakrat zaigral tudi med elito. Krovna zveza je obljubila, da bo v začetku tedna objavila koledar pokalnih tekem, po katerem bo jasno, ali se bo Radomljam uresničila želja.

Po prvotnem načrtu bi morali biti polfinalni tekmi na Brdu pri Kranju 16. in 17. junija, veliki finale pa 8. julija, Radomlje pa predlagajo, da bi polfinale pokala odigrali že v začetku prihodnjega meseca, še pred uradnim nadaljevanjem Prve lige Telekom Slovenije, ki ga krovna zveza načrtuje med 5. in 10. junijem, finale pokala pa bi bil na sporedu 17. junija. "To bi nam olajšalo priprave, saj je v tem obdobju težko igrati prijateljske tekme," je Marinšek mnenja, da bi bile Radomlje v tem primeru bolj konkurenčne prvoligaškemu tekmecu, če bi se prebile do finala.

Slovenija je zrela za 12 prvoligašev

Marinšek se je v preteklosti v prvi ligi že družil s predsednikom Olimpije Milanom Mandarićem. Foto: Vid Ponikvar V taboru Radomelj si želijo tudi sprememb, kar zadeva tekmovalni format prve lige. "Zagovarjamo širitev. Ali letos ali pa v bližnji prihodnosti. Menimo, da je Slovenija zrela za 12 prvoligašev. Zavedamo se, da bo korona marsikaj obrnila na glavo, da se bodo proračuni klubov manjšali, karte pa na novo premešala, a Slovenija bi po mojem mnenju lahko imela 12 prvoligašev. Tako bi bilo tudi lažje obstati v prvi ligi," je prepričan, da bi moralo v prvi ligi nastopati 12, ne 10 klubov, kakor je navada že dolgo časa.

Radomljani dobro vedo, kako je igrati v prvi ligi. Dvakrat so nastopali, obakrat hitro izpadli, a jih veseli, da po tem, ko so se vrnili v drugo ligo, niso čutiti finančnih posledic. "Takrat nismo životarili, v drugi ligi pa smo vedno blizu vrha. Žal nam je, da se v tej sezoni ne igra druga liga do konca. Imamo dobro ekipo, lepo smo se sestavili in bi bili lahko zelo konkurenčni za vrh," ne izključuje možnosti, da bi se Kalcer Radomlje vključile v boj za prvo mesto.

Odločitvi NZS o prisilnem koncu druge lige se bodo prilagodili in nadaljevali svojo pot. "Ne bo nam lahko, a imamo voljo. Še naprej bomo delovali brez zaletavanja. Delali zlasti s svojimi fanti na naši akademiji in jih lansirali čim več v prvo ekipo. Želimo ohraniti položaj pri vrhu druge lige."

Prvi slovenski drugoligaš v Evropi? Navijaška skupina Mlinarji ne bo mogla biti prisotna na polfinalnem dvoboju pokala, saj bo potekal pred praznimi tribunami. Foto: Vid Ponikvar Radomljani so od pokalne lovorike, ki bi bila prva takšnega leska v klubski zgodovini, oddaljeni le še dva koraka. Če bi v polfinalu izločili lendavsko Nafto, ki jim na lestvici druge lige gleda v hrbet, bi zaigrali v velikem finalu z boljšim iz drugega polfinalnega obračuna med Aluminijem in Muro. "Prvoligaši so v prednosti, a na eni tekmi bi bilo vse mogoče. Nikoli ne veš, je pa še malce prekmalu, da bi sanjali o tem. Mura in Aluminij sta na višji ravni, a igra se le ena tekma. Igrišče bo dobro, gledalcev ne bo, tako da ne bo prednosti domačega stadiona, kot je bilo mišljeno z Muro. Vse to so temelji za čudež. Morda pa se res zgodi," se je nasmejal prvi mož drugoligaškega kluba iz Radomelj, ki se zaveda, da so prvoligaški klubi v prednosti, saj bodo nadaljevali sezono. Mlinarji, zvesti navijači Radomelj, lahko o tem, da bi v tej sezoni še spremljali dvoboje ljubljencev, le sanjajo. "Prvoligaši so zaradi tega v prednosti," ponavlja Marinček. Radomlje so navajene igranja "domačih" tekem v Športnem parku Domžale. Foto: Vid Ponikvar Če bi se zgodil čudež in bi Radomlje šle v pokalu do konca, bi si izborile pravico do nastopa v Evropi. "Če bi se to zgodilo, bi igrali tekme v Domžalah," predsednik Radomelj verjame, da bi klub brez težav prejel licenco za igranje v evropskih tekmovanjih. Z igranjem v Domžalah ima veliko izkušenj, tam je bil gostitelj v dveh sezonah, ki jih je prebil med prvoligaško druščino.

V prvi ligi so igrali dvakrat, a vselej hitro izpadli v drugo ligo. Foto: Vid Ponikvar

Radomlje so pod vodstvom Oskarja Drobneta začele trenirati prejšnji teden. Držijo se vseh ukrepov in se veselijo določenih sprostitev. "Na srečo imamo tako velik športni park, da se lahko zelo dobro organiziramo," je predsednik kluba ponosen na infrastrukturo, s katero razpolaga klubska akademija.

Želi si, da bi ostale Radomlje finančno stabilen klub z visokimi cilji, da bi se potegovale za vrh druge lige in še naprej iskale rešitve pri sestavi igralnega kadra pretežno v klubskem podmladku.