Mariborčani po več kot dveh mesecih dočakali ta dan: Končno

Ponedeljek je razveselili številne športne klube, saj so ob upoštevanju zdravstvenih navodil od danes med športnimi treningi spet dovoljeni stiki več kot dveh oseb, kar do zdaj ni bilo dovoljeno. "Končno! Zato smo tudi šli na igrišče v tako dobrem razpoloženju," je bil po prvem "normalnem" treningu z novimi varovanci zadovoljen trener NK Maribor Sergej Jakirović.

Ukrep, ki ob prilagojenih razmerah (epidemiološki ukrepi pred prihodom na stadion, razkuževanje prostorov in rekvizitov, prepoved uporabe slačilnic) športnikom omogoča bolj celovite treninge, je nasmeh na obraz narisal tudi novemu strategu NK Maribor Sergeju Jakiroviću, ki je z varovanci danes lahko opravil prvi normalni trening.

"Vse, kar smo doslej opravili, je bilo res dobro. Za nadgradnjo je pomembno, da lahko začnemo tudi kontaktne treninge in da nadaljujemo po predvidenem načrtu," pravi novi trener Sergej Jakirović. Foto: NK Maribor

Kontaktni treningi pomembni za nadgradnjo

"Končno! Zato smo tudi šli na igrišče v tako dobrem razpoloženju, ob tem so fantje imeli vmes prosto nedeljo za osvežitev po uvodnih aktivnostih. Vse, kar smo doslej opravili, je bilo res dobro. Za nadgradnjo je pomembno, da lahko začnemo tudi kontaktne treninge in da nadaljujemo po predvidenem načrtu," je v klubski mikrofon povedal Jakirović, ki bo s sprostitvijo ukrepov lahko stopnjeval delovni ritem.

Kontaktni trening prvič po 66 dneh. V prihodnjih dneh bodo Mariborčani stopnjevali intenzivnost treningov. Foto: NK Maribor

Temelji za stopnjevanje ritma so dobri

"V tem tednu bomo zagotovo dvignili intenzivnost. Sprva smo ostali previdnejši pri odmerjanju naporov, čeprav so bili rezultati testiranja po skupnem zboru pozitivni. Videli smo, da so temelji dobri in da lahko nadaljujemo stopnjevanje ritma. Vse počnemo z namenom, da bomo na pravi ravni že za prvo uradno tekmo in da čim prej ujamemo ekipe, ki so na lestvici pred nami," razmišlja v Mostarju rojeni strateg, ki je z videnim na pripravah v zadnjem tednu zadovoljen.

Pred nadaljevanjem PLTS, vrnil se bo v začetku junija, bodo odigrali tri pripravljalne tekme. Foto: NK Maribor

"Žoga vedno vrne tisto, kar ji daš"

"Potrditev mojih prejšnjih spoznanj. Delovna etika, odnos do treningov, profesionalizem moštva so na najvišji ravni. V strokovnem štabu smo igralcem že ob prvem skupnem dnevu predstavili svoje zahteve in poudarili, da je teren edino merilo. Če si pravi, boš napredoval. Če boš poskušal preskakovati obveznosti na treningih, boš imel težave. Žoga vedno vrne tisto, kar ji daš. Toda v tem pogledu ni bojazni ali pomislekov, fantje sprejemajo naše zahteve. Res sem optimist in komaj čakam, da se začne tudi zares," se vodenja vijolic na uradni premieri veseli 43-letnik, ki bo varovance pred nadaljevanjem Prve lige Telekom Slovenija (PLTS) – v začetku junija – vodil še na treh pripravljalnih tekmah.

Po 25 krogih od 36 je s 50 točkami na vrhu PLTS NK Olimpija, sledita NK Celje in NK Aluminij s 45, Mariborčani imajo na četrtem mestu 43 točk.

