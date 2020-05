V Domžalah bi vse skupaj končali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vedno več evropskih državah je že znan datum nadaljevanja nogometnih prvenstev. Kot najbrž veste, se prva ta konec tedna na zelenice vrača nemška Bundesliga, po drugi strani pa slovenski prvoligaši še naprej ostajajo v negotovosti. Odločitve o nadaljevanju sezone še vedno ni. Nogometna zveza je na začetku tedna sporočila, da se bo prva liga nadaljevala v juniju, če bodo to dovoljevale zdravstvene razmere. Večina klubov je za nadaljevanje prve lige, nekateri pa imajo zadržke. Med njimi so tudi Domžalčani, ki se so trenutno na skromnem devetem mestu.

Prvi mož Domžal, dvakratnih slovenskih prvakov, je na podlagi vseh argumentov in izdelanih ekonomskih izračunov že konec marca prišel do naslednjega zaključka. "Ko govorimo o slovenskem nogometu, se je izkazalo, da bi bilo najbolj pametno zadevo v tej sezoni zaključiti in se raje dobro pripraviti na naslednjo sezono," je za Planet povedal predsednik Domžal Stane Oražem.

Pri Domžalah imajo veliko pomislekov

Pri rumeni družini so pri tem osamljeni. Od desetih prvoligašev jih je na naše vprašanje, ali so za nadaljevanje sezone, večina odgovorila pritrdilno. A je vprašanj še vedno preveč, pravijo ob Kamniški Bistrici. "Ne veš, kaj bo, kdaj bo, kako bo s pogodbami, nekaterim se izteče konec junija, ali jih bo klub podaljšal ali ne," pojasnjuje Oražem, z njim se strinja tudi član ekipe Branko Ilić. "Nobeden ne ve oziroma si niti ne upa povedati nekega datum in potrditi, zdaj bo pa vse v redu," doda branilec Domžal.

Andrej Razdrh meni, da trenutno vse skupaj bolj spominja na otroški kamp. Foto: Grega Valančič/Sportida

Seveda so tudi v Domžalah nestrpno čakali na konec karantene. S treningi so začeli v ponedeljek. "Trenutno vse skupaj bolj spominja na otroški kamp. Prvi teden je namenjen prilaganju na žogo in dvigovanju fizičnih sposobnosti," pove trener Andrej Razdrh.

Kapetan bi rad na igrišču dokazal, da si zaslužijo obstanek

Domžale so trenutno na devetem mestu, ki na koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek z Gorico. "Verjamem v moštvo in klub, da smo se sposobni rešiti iz te situacije. Tudi zato bi rad, da na igrišču dokažemo, da si to zaslužimo," pove izkušeni kapetan rumenih Senijad Ibričić. "Nadaljevanje se ne bojimo, temveč se ga veselimo, ker sem prepričan, da bomo pokazali, da se dela dobro," sklene predsednik Domžal.

Že prvi nasprotnik rumenih ob nadaljevanju prve lige bo trd oreh. Domžalski športni park bo gostil prvake iz Maribora.

