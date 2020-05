Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v ponedeljek seznanila prvoligaške klube, da bi lahko prihodnji mesec nadaljevali sezono 2019/20. Če bo država prižgala zeleno luč in ocenila, da so okoliščine primerne za igranje nogometa, se bo tako deset prvoligašev junija podalo v boje za točke.

Mandarić je z zmaji proslavljal že osvojitev štirih lovorik. Dvakrat je bil državni prvak, dvakrat pokalni zmagovalec. Foto: Grega Valančič/Sportida Na lestvici najbolje kaže Olimpiji. Enajst krogov pred koncem ima pred Celjem in Aluminijem pet, pred branilcem naslova Mariborom pa kar sedem točk prednosti. Prvi mož ljubljanskega kluba Milan Mandarić se tako spogleduje že s tretjim naslovom državnega prvaka, odkar je začel sodelovati z Olimpijo (2015).

Zaveda se posledic, ki jih prinaša koronakriza, in opozarja javnost, kako bi bilo lahko njeno nadaljevanje pogubno za nogomet, po drugi strani pa so ga začetki skupnih treningov, ki od prejšnjega petka dalje potekajo v okrnjeni obliki (brez neposrednih stikov), spravili v boljšo voljo. ''Kažejo se prva znamenja normalizacije razmer, zato tudi vsi mi, ki nam je šport pomemben del življenja, zremo v prihodnost z veliko več optimizma,'' sporoča 81-letni ameriški podjetnik srbskih korenin.

Mandarić je pred kratkim zatrdil, da bo po koncu sezone 2019/20 zapustil Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Krovna zveza se je odločila, da bodo sezono nadaljevali le v Prvi ligi Telekom Slovenije in pokalu Slovenije. Druga liga je tako, čeprav je do konca manjkalo še deset krogov, že končala sezono, Koper pa si je kot najboljši klub zagotovil vrnitev med elito. V prihodnji sezoni se bo tako, če bosta seveda oba kluba prejela tekmovalno licenco za sodelovanje med najboljšimi, kar po oceni vodstev kluba iz Ljubljane in Kopra ne bi smelo biti vprašljivo, meril tudi z Olimpijo.

Mandarić želi nadaljevati sezono, s tem pa se izogniti poslušanju očitkov, da je prišel do naslova prvaka po odločitvi, sprejeti za zeleno mizo. ''Nikakor si ne želimo poslušati očitkov, da smo do krone prišli s posredovanjem tega ali onega, po naključju in izven igrišč,'' je izpostavil željo in dodal, kako si ne želi niti tega, da bi kdorkoli izkoristil zdajšnje razmere in skušal izsiliti spremembe, ki bi komurkoli zagotovile privilegiran položaj.

Prvo mesto želi osvojiti na igrišču, kjer je prepričan, da lahko varovanci Safeta Hadžića ubranijo prednost in z všečnim nogometom osrečijo navijače. ''To je nenazadnje ključnega pomena tudi za uresničitev naših načrtov na domačem prizorišču in v Evropi,'' načrtuje odmevnejše dosežke tudi v Evropi, kjer želi z Olimpijo zaigrati v skupinskem delu enega izmed tekmovanja in s tem povečati ugled kluba v regiji. Prepričan je, da nogomet brez uspehov v Evropi nima pravega žara.

Olimpija je v Evropi najdlje prišla leta 2018, ko je izpadla v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Želi posnemati zgodbo največjega slovenskega tekmeca NK Maribor, ki se je v bogati zgodovini večkrat izkazal v Evropi, v skupinskem delu lige prvakov zaigral kar trikrat, v ligi Europa pa se celo prebil v izločilni del.

Olimpija se je, odkar je njen predsednik Mandarić, najdlje uvrstila do zaključnega kroga kvalifikacij (play-off) lige Europa, ko je leta 2018 izpadla proti Spartaku iz Trnave. Takrat je začasno zmaje vodil Hadžić, ki ima letos priložnost, da prvič popelje ljubljeni klub do naslova državnega prvaka, nato pa naskakuje nove uspehe v Evropi. Če bodo to dovoljevale razmere, saj bo marsikaj odvisno od pandemije novega koronavirusa, ki v zadnjih mesecih nogometašem pošteno načenja živce.

Sporočilo za javnost v celoti:

Spoštovani navijači NK Olimpija Ljubljana in dragi prijatelji nogometa v Sloveniji,

minila sta dva meseca od zadnje odigrane nogometne tekme v Stožicah, po kateri je epidemija COVID-19 obrnila naša življenja na glavo in popolnoma ustavila športna tekmovanja. Danes se po šestdesetih dneh, ki smo jih preživeli v izolaciji in izrednih razmerah kažejo prva znamenja normalizacije razmer, zato tudi vsi mi, ki nam je šport pomemben del življenja, zremo v prihodnost z veliko več optimizma. Začeli so se treningi, ki so sicer še daleč od pravih, vendar smo z njimi odprli pot za vrnitev v normalno športno življenje. Negotovosti pa je še vedno preveč in nihče ne more z gotovostjo povedati, kdaj se bo prvenstvo zares nadaljevalo. Dejstvo je, da je korona kriza povzročila nemalo težav številnim nogometnim klubom v Sloveniji in po svetu, zato je njeno nadaljevanje lahko pogubno za nogomet.

V nogometnem klubu Olimpija Ljubljana si resnično želimo čimprejšnjega nadaljevanja prvenstva. Veselimo se novih tekem in novih zmag, pri čemer trdno verjamemo, da se prave športne zmage lahko dosežejo samo na igrišču. Nikakor si ne želimo poslušati očitkov, da smo do krone prišli s posredovanjem tega ali onega, po naključju in izven igrišč. Ne želimo si niti tega, da bi kdorkoli izkoristil sedanje razmere in skušal izsiliti spremembe, ki bi komurkoli zagotovile privilegiran položaj.

Zmaji smo na zelenici bili suvereni največji del letošnje sezone, tudi prekinitev smo dočakali na vrhu z lepo prednostjo petih točk in tako znova pokazali, da zmoremo igrati šampionski nogomet, ki ga spremljata adrenalin ter privlačna igra. Zato sem trdno prepričan, da bo Olimpija tudi v nadaljevanju prvenstva suvereno ubranila svoj položaj na vrhu razpredelnice. To je ne nazadnje ključnega pomena tudi za uresničitev naših načrtov na domačem prizorišču in v Evropi. Prav tako je pravi razlog, zakaj se veselimo nadaljevanja prvenstva. Prihajajoče tekme so namreč najboljša priprava in preizkušnja za evropska tekmovanja. Suverenost in prepričljiva igra na domačem igrišču sta pogoj za uspehe v evropskih tekmovanjih, brez katerih nogomet ne bi imel pravega žara. Da bi to dosegli moramo, opraviti veliko trdega in napornega dela. Pri tem pričakujem, da ga bomo vsi opravili odgovorno in po najboljših močeh. Ničesar ne smemo prepuščati naključju in hkrati ne smemo upati zgolj na srečne okoliščine.

Dragi prijatelji, v upanju, da se iztekajo zadnji dnevi te nevarne epidemije ter da bodo naše zelenice kmalu spet zaživele, vas prisrčno pozdravljam in vam želim še veliko dobrega zdravja ter nogometnih užitkov.

Milan Mandarić, predsednik