Gorica se čuti oškodovano, Burgić ne razume najbolje NZS

O podobnih težavah je prejšnji teden javno spregovoril predsednik Lyona. Jean-Michel Aulas je potožil, kako bo francoski velikan na povratni tekmi osmine finala lige prvakov – ta naj bi bila odigrana šele avgusta – v bistveno slabšem položaju kot njen tekmec Juventus. Stara dama naj bi namreč poleti nadaljevala prvenstvo in v pospešenem ritmu igrala prvoligaške tekme, Lyon pa čaka dolg premor, saj se v Franciji v tej sezoni ne bo več igralo.

Otežena pot, a ni čas za jokanje

Ko je Gorica zadnjič nastopila v dodatnih kvalifikacijah, je izkusila boleč udarec, saj je lani izpadla proti Taboru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Podobni občutki po ponedeljkovi odločitvi Izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki se je odločila, da se bo prva liga nadaljevala, drugoligaši pa se v tej sezoni ne bodo več potegovali za točke, prevevajo tabor Gorice. Športni direktor vrtnic Miran Burgić je poln pomislekov, ki mečejo temno senco na enakopravnost tekmovalnih pogojev.

Prepričan je, da bodo Novogoričani v dodatnih kvalifikacijah, kjer se igra za velik vložek – članstvo v Prvi ligi Telekom Slovenije –, deležni slabših pogojev od tekmeca. Ne bodo imeli tekmovalne forme, do takrat pa bodo v koledarskem letu 2020, reci in piši, ostali le pri eni odigrani tekmi! Tisti iz uvodnega spomladanskega kroga, po katerem je pandemija koronavirusa povsem ustavila dogajanje in pregnala nogometaše v samoizolacijo.

''V dodatnih kvalifikacijah nas čaka zelo težka naloga. Pot do prve lige je močno otežena. Zdaj ni časa za jokanje ali pritoževanje, a ostaja dejstvo, da se brez odigranih tekem ne moreš ustrezno pripraviti na tako pomembna dvoboja. Tisti, ki smo v nogometu, dobro vemo, kako pomembno je to. Edino letošnjo tekmo smo odigrali v Dobu (Roltek Dob je 8. marca premagal Gorico z 2:0, op. p.). Pet mesecev pozneje pa nas bosta čakali tekmi za biti ali ne biti,'' verjame, da bodo dodatne kvalifikacije sestavljene iz dveh tekem, na sporedu pa naj bi bile takoj po koncu prvoligaške sezone, ki bi se lahko po zadnjih podatkih razpletla konec julija. Torej najverjetneje v začetku avgusta.

Novogoričani so do sezone 2019/20 spadali med edine tri klube v Sloveniji, ki niso niti enkrat izpadli iz prve lige. Preostala dva, ki se lahko za razliko do Gorice še vedno pohvalita s tem dosežkom, sta Maribor in Celje. Foto: Vid Ponikvar

''Težko razumem, kako bomo lahko imeli enake pogoje kot devetouvrščena ekipa prve lige. Mi bomo lahko dva meseca in pol le suho trenirali, ona pa bo odigrala še 11 tekem v prvenstvu. Prijateljskih tekem ni možno igrati, tretja liga je amaterska, mednarodni dvoboji niso možni. Težka bo,'' je izpostavil zahtevnost okoliščin, v katerih se je znašla Gorica.

Ne bodo se pritožili

Burgić je bil z vrtnicami vajen nastopati v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Burgić je prepričan, da bi Gorica ob nadaljevanju druge lige na lestvici še lahko prehitela Koper, ki ji beži s tremi točkami prednosti in si je po nedavni odločitvi NZS že zagotovil vrnitev v prvo ligo. ''Seveda bi bilo to možno, a se v takšne kalkulacije raje ne bi spuščal. Tudi ekipe, ki so na lestvici blizu nas, lahko o tem diskutirajo. Pač, liga je prekinjena, zveza se je odločila, kakor se je, in tega ne moremo več spremeniti,'' poudarja, kako bo štirikratni državni prvak spoštoval odločitev vodstva tekmovanja in se nanjo ne bo pritožil. ''To tudi ne bi bilo v našem slogu in tudi ne bi obrodilo sadov,'' je dodal nekdanji napadalec, ki skrbi za kadrovsko politiko vrtnic in se je zaradi koronakrize znašel pred številnimi težavami.

Lahko je zadovoljen, da je NZS sledila tekmovalnemu pravilniku in omogočila igranje dodatnih kvalifikacij, na katere so prvoligaški klubi ob medsebojnem usklajevanju v času prisilnega premora ''pozabili''. Malce manj pa je zadovoljen, ko nanese beseda na morebitno širitev prve lige iz 10 na 12 klubov. ''Javno se veliko piše in govori o tem, a ne razumem najbolj NZS, zakaj je proti temu. S širitvijo prve lige bi lahko bil volk sit, koza pa ostala cela,'' je izrazil svoje mnenje in spomnil na dogodke izpred let, ko so v prvo ligo za zeleno mizo napredovali tudi klubi, ki so bili na drugoligaški lestvici nižje od drugega mesta.

Gorica se lahko pohvali s kar štirimi naslovi državnega prvaka. V tej sezoni je v drugi ligi po 20 krogih za Koprom zaostala tri točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Takrat se ni nihče preveč razburjal zaradi tega. Ko so napredovali Mura, Ankaran … Za Muro sem bil odkrito zelo vesel, vsak v Sloveniji je lahko vesel, če pride v prvo ligo tak klub, ne vem pa, zakaj se zdaj dela iz širitve taka težava. Nepričakovane težave bi bilo treba reševati tako, da je čim manj škode,'' ne bi imel nič proti, če bi se število prvoligašev povečalo na 12.

Edini oškodovani klub

Zanimiva usoda. Miran Srebrnič je sredi prejšnje sezone zapustil Gorico, ki je pozneje izpadla v drugo ligo, v prihodnji sezoni pa se kot trener Kopra vrača med elito. Morda se bo tam pomeril tudi z vrtnicami. Foto: Bojan Puhek Gorica je v torek imela prvi trening. To so prva druženja nogometašev po dveh mesecih. Zdaj bodo potrebovali še dva meseca in pol, da bodo dočakali prvo tekmo. Takšno z ogromnim vložkom, saj bo odločala o članstvu med elito.

''V tem položaju smo mi edini oškodovani klub. Zgodilo pa se bo še nekaj, s čimer bo imel opravka tudi prvoligaš. Nam poteče konec junija pogodba s sedmimi igralci. Ne moreš jim zameriti, če imajo ponudbo drugega kluba, da potem zapustijo naš klub,'' ga skrbi, da Gorica v dodatnih kvalifikacijah morda ne bo mogla nastopiti z najmočnejšo zasedbo, s katero bi lahko nastopala zdaj, če bi se seveda nogomet lahko igral.