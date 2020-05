Namignil, da se bo liga prvakov nadaljevala avgusta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jean-Michel Aulas, predsednik Lyona, je potrdil, da je klub od Evropske nogometne zveze (Uefa) dobil sporočilo, v katerem so napovedali, da bo njegov klub povratno tekmo nogometne lige prvakov proti Juventusu v Torinu odigral 7. avgusta, poroča STA. Francoz se s tem ne strinja in je že napovedal pritožbo, poroča španski dnevnik As.