Trejzika čutila, da mora do Fazanerije, sledilo je presenečenje #video

Tako kot ostali prvoligaški štadioni je znova oživela tudi Fazanerija. Vse nogometaše Mure se že prejšnji teden testirali za virus Covid-19 in vsi so bili negativni. Ekipi sta se po rehabilitacijah poškodb na treningu pridružila tudi prvi vratar Matko Obradović in napadalec Fejsal Mulič. Njihove vrnitve na zelenice pa je vesela tudi njihova najzvestejša navijačica Trejzika.

Vsak s svojo blazino, bidonom in masko. Razkuževanje rok in ohranjanje razdalje. Nova realnost nogometnih treningov tudi v Fazaneriji. "Skupine ne bodo vedno iste, zaradi tega, da bi lahko zadovoljili kriterije, kateri so nam dani za preprečevanje okužb. Po drugi strani pa poskušamo najti čim več povezav med nogometaši, da bi lahko prišli, če bo to kmalu dovoljeno, v skupinske treninge s čim manj težavami," razmišlja trener Mure Ante Šimundža, ki je tako kot njegovi izbranci komaj čakal, da se po dolgem času spet zberejo na istem mestu.

Terezija Knaus komaj čaka, da se prvenstvo nadaljuje. Foto: Mario Horvat/Sportida

Njihov prvi trening si je preko ograje ogledala tudi najzvestejša navijača Mure Terezija Knaus, ki komaj čaka, da se nogometaši vrnejo v pogon. Tako ona kot ostali navijači pa do konca sezone zaradi varnostnih ukrepov ne bodo mogli za svoje ljubljence stiskati pesti na Fazaneriji, so pa Prekmurci so izrazili željo, da bi kljub temu kupili vstopnice in s tem podpirali klub.

"Vemo, kaj pomenijo navijači v Murski Soboti, tako na gostovanju kot na domačih tekmah so naš 12 igralec. Za nas so zelo pomembni. S to idejo se kaže simbioza med klubom in navijači, zato en velik poklon za njih," je navijači pohvalil Šimundža.

Za najzvestejše navijače so pripravili tudi obrazne maske z napisom in všitkom Nogometne šole Mura. Ves izkupiček prodanih mask je namenjen razvoju mladinske šole.

