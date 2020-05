Kraševci še čakajo največjega zvezdnika #video

Pred dvema mesecema, natančneje 8. marca, je Tabor v derbiju začelja gostoval v Velenju in osvojil tri dragocene točke (1:0), s katerimi se je na lestvici povzpel na šesto mesto. To je bila zadnja tekma češnjic, po kateri je sledil daljši počitek. Nogometaši so za dalj časa pozabili na skupno druženje, po novem pa že slab teden trenirajo za zaprtimi vrati, a obenem spoštujejo stroge ukrepe, ki spremljajo vrhunske športnike v izrednih razmerah pandemije koronavirusa.

Testirani le tujci

Erik Salkić se podobno kot soigralce drži zahtevanih pravil. Foto: SPS/Sportida ''Igralci se med seboj pogovarjamo o teh stvareh. Za zdaj nisem dobil občutka, da bi bila to neka pretirana težava, morali se bomo držati pravil, držati navodil vseh pristojnih. Upam, da bo šlo,'' je prepričan Erik Salkić, eden najbolj izkušenih nogometašev Tabora, ki ima bogate izkušnje z igranjem v prvi ligi, največ pa jih je pridobil v Ljubljani, kjer je nastopal za Interblock in Olimpijo.

Pri Taboru sodelujejo s številnimi tujci. Na plačilnem seznamu kluba jih je šest. Zanje veljajo posebna pravila. ''Testirani so samo fanti, ki se vračajo iz tujine, po sedemdnevni karanteni,'' pojasnjuje športni direktor kluba Davor Škerjanc, ki se že veseli sprostitve ukrepov, po katerih bi lahko na slovenskih zelenicah spet zaživel tekmovalni nogomet. Vlada napoveduje, kako se bodo od 23. maja dalje lahko ponovno igrale tekme v ekipnih športih, Nogometna zveza Slovenije pa ocenjuje, da bo v tem primeru možno nadaljevati sezono že 5. junija oziroma pet dni pozneje.

Camoranesi ostal brez vozovnice

V času, ko v Sežani čakajo na vrnitev Maura Camoranesija, vodi treninge Almir Sulejmanović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Takrat bi lahko Tabor že vodil Mauro Camoranesi. Nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, ki je pred 14 leti postal svetovni prvak, je še vedno v rodni domovini Argentini. Treninge tako vodi njegov pomočnik Almir Sulejmanović, ki mu pomagata kondicijski trener Miguel Enrique in trener vratarjev Vasja Simčič, ki pri treningih sodeluje tudi kot prevajalec. "Komaj čakam, da se začne zares," je nekdanji strateg velenjskega Rudarja vesel, da bo zasedba sežanskega kluba lahko od 23. maja dalje opravijala trening v polnem obsegu.

Camoranesi se želi čim prej vrniti v Evropo, a mu težave povzroča premajhno število letov. Prvo možno letalo, ki je poletelo iz Buenosa Airesa v Italijo, je bilo hitro polno, tako da čaka drugi let. ''Mauro ima tudi italijansko državljanstvo in domači naslov v Italiji,'' je direktor Škerjanc predstavil okoliščino, ki bi mu lahko olajšala vrnitev v Evropo. Verjame, da bodo češnjice v kratkem lahko sodelovale z nekdanjim italijanskim reprezentantom, obenem pa išče poslovne rešitve za prihajajoče obdobje korona krize. Želel bi si, da bi športnikom prisluhnila država. ''Da bi mogoče OKS z nekimi določenimi vzvodi oziroma načinom sodelovanja z državo lahko spodbudil podjetja, da bi vlagali sponzorska sredstva v športne klube z olajšavami,'' je navedel primer.

Salkić: Vse zanima, kako bo na igrišču

Nogometaše Tabora čaka razburljiv boj za uresničitev zadanega cilja, obstanka v prvi ligi. Boj za deveto mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije in nemirno nadaljevanje poletja, bi bil lahko napet do konca, saj Tabor, Bravo, Triglav in Domžale na lestvici ločijo le tri točke, do konca pa bo treba odigrati še 11 krogov. Igralcem bo še toliko težje, saj v tem trenutku ne vedo, kaj sploh zmorejo na igrišču.

Mauro Camoranesi se še vedno nahaja v Argentini, a se želi čimprej vrniti na delovno mesto v Slovenijo. Foto: SPS/Sportida

''Verjetno bomo šli v prvenstvo brez prijateljskih tekem. Tako ne bomo vedeli, na čem smo. Vse pa seveda zanima, kako bo na igrišču,'' je branilec Salkić izpostavil glavno vprašanje, ki ne muči le nogometašev, ampak tudi prvega trenerja Camoranesija. Slednji pa bo moral pred tem rešiti še eno težavo. Zapustiti Južno Ameriko in se vrniti v Evropo, kjer nabira trenerske izkušnje. Če bi s Taborjem obstal v druščini najboljših v Sloveniji, bi si za delo na Krasu zagotovo prislužil čestitke nadrejenih.